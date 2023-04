Luego de realizar una subasta pública, el Municipio de Humacao estaría próximo a otorgar un contrato para la construcción de un monumento compuesto por una letra “H” gigante en el punto en que se separan las carreteras PR-30 (expreso Cruz Ortiz Stella) y PR-60 (expreso Dioniso Casillas), un desarrollo que –tal como está propuesto- implicaría la pérdida de fondos federales por incumplimiento con los reglamentos de rotulación, advirtió la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

La propuesta consiste en erigir una letra “H” de aproximadamente 25 pies de altura, que estaría acompañada de “elementos gramaticales”, así como “zonas de siembras y embellecimiento ambiental”, según la descripción del proyecto que trabajó la firma RABA LLC y que fue revisada por El Nuevo Día. La construcción costaría, según el estimado preliminar, $1.5 millones, revela el documento.

A dicha compañía, la administración del alcalde novoprogresista, Julio Geigel Pérez, le pagó $145,000 para elaborar los planos y especificaciones, luego de haber aceptado una propuesta presentada en agosto de 2022. RABA LLC es una compañía presidida por el arquitecto René Acosta Burgos que desde 2018 ha sido contratada en 25 ocasiones por el Municipio de Humacao, según el registro de contratos de la Oficina del Contralor.

“La transformación de #Humacao ya comenzó... pronto comenzará la construcción del impresionante Monumento a la Ciudad de Humacao en la Carretera PR-60″, reza una publicación de octubre de 2022 en la página de Facebook del municipio.

Promoción que publicó el Municipio de Humacao en su cuenta de Facebook acerca de la construcción de una letra H entre la PR-30 y PR-60. (Captura)

El acuerdo entre RABA LLC y el municipio establecía que el diseño del hito se debía completar entre el 19 de septiembre del 2022 al pasado 18 de marzo. Así se desprende del contrato suscrito por ambas partes el 15 de septiembre del año pasado, siete días después de que el ejecutivo municipal sostuvo una reunión con la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega, y funcionarios de la ACT.

La directora ejecutiva auxiliar de Infraestructura en la ACT, Lizette Lugo Colón, aseguró a El Nuevo Día que durante dicho cónclave se dejó claro que la idea de levantar la estructura en el terreno entre ambas vías no podía concretarse como estaba pensada, por ir en contra de los reglamentos que establecen las guías de seguridad vial.

“No se puede colocar. Eso fue lo que se le mencionó (al alcalde). No puede haber rótulos dentro de la servidumbre de la Autoridad, eso está prohibido. Tendría que ser retirado de esa servidumbre, pero como quiera tiene que someternos a nosotros (la ACT), a través de la OGPe (Oficina de Gerencia de Permisos), dónde es que piensan ubicarlo, porque, aunque sea en un área privada, tiene que cumplir también con unos parámetros. No es tan solo ‘yo quiero ponerlo y se coloca’”, afirmó la ingeniera.

La reglamentación que estipula las guías a seguir para mantener la seguridad de los conductores son tres: el Manual de Rotulación para las Vías Públicas de Puerto Rico, el Manual de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito en las Calles y Carreteras, y el “Roadside Design Guide”. Los dos últimos son guías federales.

Del documento de la propuesta de RABA LLC se desprende que el monumento estaría compuesto por tres partes: “la columna vertical norte la cual será de hormigón, la columna sur que se contempla en planchas y acero estructural pintados en pintura epóxica y tercero en la viga o el elemento horizontal de la H será en acero pulido con tratamiento sellante”.

Además, los elementos gramaticales que acompañarían la “H” serían las palabras “Humacao” y “Bienvenidos”, ambos en letras mayúsculas, aunque “con una escala mucho menor y el acero será el material predominante”.

Imagen conceptual de cómo luce la propuesta de construcción de una "H" gigante entre la PR-30 y la PR-60. (Facebook)

El director ejecutivo de la ACT, Edwin González Montalvo, aseguró que, durante la reunión, se le solicitó al alcalde someter ante la dependencia cualquier propuesta antes de la celebración de una subasta para “proveerle los comentarios”, pero eso no ocurrió.

La subasta se celebró el pasado 14 de febrero, confirmó la legislatura municipal de Humacao, y para el pasado mes de marzo la ACT aún desconocía los pormenores de la propuesta.

Este medio solicitó una entrevista con Geigel Pérez, pero tras múltiples llamadas y mensajes de texto a su portavoz de prensa, Meiling Villafañe, la entrevista no fue concedida.

Al proceso de subasta para la construcción del monumento solo se presentó como licitador Top Construction & More, compañía que también ha alcanzado decenas de contratos con el mismo ayuntamiento.

“(Al alcalde) se le informó que la Autoridad de Carreteras y Transportación no provee endosos dentro del ‘right of way’ nuestro o del DTOP. Eso es así porque la Administración Federal de Carreteras no da el visto bueno de ese tipo de hitos que pueden distraer y significar un peligro para los conductores”, explicó el funcionario.

“El ejemplo clásico son las letras de Ponce, que cuando se colocaron no tenían el visto bueno y básicamente se desfederalizó ese segmento de carretera, lo que significa que la Federal Highway Administration no va a proveer fondos para mejoras en ese segmento de carreteras. Obligaría al estado a usar fondos estatales para cualquier mejora que se vaya a llevar a cabo en ese tramo de carretera”, agregó González Montalvo sobre lo que implicaría la pérdida de fondos federales para las carreteras PR-30 y la PR-60.

Por su parte, Vélez Vega subrayó que, como parte de la orientación que le brindaron al alcalde durante la reunión, mencionaron que debe cumplir con los “requisitos de la Administración Federal de Carreteras sobre monumentos o estructuras que van en las carreteras estatales que no pueden ocasionar distracción, que tienen unas limitaciones de distancias a la carretera y que habría que, entonces, evaluar lo que ellos quieren colocar, el tamaño, la distancia de la carretera y que no ocasiones la distracción visual de los conductores”.

“En todo momento que un alcalde tenga alguna propuesta, nosotros lo ayudamos. Hacemos preconsultas y estamos disponibles para ayudarles en el proceso. Defnitivamente, nuestro deber aquí es orientarles y ayudarles a que puedan ver ese proyecto y cumplan con la reglamentación federal”, añadió.

La PR-30 es el expreso que comienza en Caguas, desde la salida con la carretera PR-1 y culmina en Humacao al conectarse con la PR-53, que lleva a Yabucoa o a Naguabo. Mientras, la vía PR-60 inicia desde la separación con la PR-30, en la entrada a Humacao, y culmina en la intersección con la PR-3 frente al coliseo Marcelo Trujillo Panisse.

Ambas vías interestatales están bajo la titularidad del DTOP, pero cualquier análisis o autorización de labores de construcción, arreglos o mantenimiento debe pasar por el crisol de la ACT, que es la dependencia que vela por el cumplimiento de los estándares establecidos por la FHA.

“El predio entre la carretera PR-30 y la PR-60 es la servidumbre de estas carreteras y es propiedad del DTOP”, validó la agencia. La dependencia detalló que “la consulta de (cualquier) permiso (para construcciones en terrenos del DTOP) se originan en la OGPe y va a la Oficina de Control de Accesos y Seguridad Vial de la ACT. De recibir endoso, se informa a través de la Oficina Regional del DTOP que corresponda”.

Espacio donde el Municipio de Humacao propone la construcción de la letra "H" gigante y que no ha sido preevaluado por el DTOP y la ACT. (Facebook)

Hasta el pasado 30 de marzo, ni la ACT ni el DTOP habían recibido documentación, acercamiento o petición de evaluación por parte de la OGPe en relación con el hito en cuestión, corroboraron dichas dependencias.

El Senado de Puerto Rico aprobó el pasado jueves solicitar al DTOP y la ACT que, en o antes de 10 días, provean información como la reseñada en esta historia. La moción fue presentada por la senadora Rosamar Trujillo Plumey.

Vélez Vega enfatizó que la intención de la agencia no es limitar o negar el desarrollo de proyectos de “embellecimiento” en los pueblos, sino “que al final del día todas estas regulaciones están para la seguridad vial del conductor, para evitar cualquier distracción”.