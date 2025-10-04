Del nacimiento del guacamayo azul de Brasil al caso Vigoreaux: las cinco noticias más leídas

Si tuviste una semana ajetreada y no pudiste mantenerte al tanto de todo lo que ocurrió, aquí te presentamos un resumen con las cinco historias de El Nuevo Día que más captaron la atención de los lectores.

Desde el nacimiento en un zoológico belga de un guacamayo azul de Brasil —una especie que se creía extinta en la naturaleza— hasta las nuevas revelaciones sobre el caso del recordado animador y productor Luis Vigoreaux Rivera, padre, presentadas en la cuarta temporada de la serie especial Las Caras del Crimen.

A continuación las cinco noticias más leídas:

El zoológico belga Pairi Daiza anunció el excepcional nacimiento en sus instalaciones de un guacamayo azul o ara de Spix (Cyanopsitta spixii), un loro originario del noreste de Brasil catalogado como extinto en estado salvaje desde hace 25 años, reportó EFE.

El ave nació el 21 de septiembre en el Centro de Conservación de Especies de Aves Amenazadas de Pairi Daiza, en el suroeste de Bélgica, donde hay 12 de esos animales en el marco de un programa internacional de reproducción en colaboración con el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) en Brasil y el zoológico de São Paulo.

PUBLICIDAD

De acuerdo a la agencia de noticias, desde su llegada al parque, los guacamayos han puesto cien huevos, pero ninguno de ellos estaba fecundado, y fue en el intento 101º cuando un polluelo rompió el cascarón.

El zoológico belga Pairi Daiza anunció este viernes el excepcional nacimiento. (Agencia EFE)

La cuarta temporada de “Las Caras del Crimen” se estrenó esta semana con una investigación sobre la muerte del querido animador, locutor y productor Luis Vigoreaux Rivera, padre, ocurrido el lunes 17 de enero de 1983 en el sector Los Guanos, en Cupey.

1 / 34 | Luis Vigoreaux, entre la fama y la tragedia: un recorrido fotográfico. El animador Luis Vigoreaux Rivera, padre, y la actriz Lydia Echevarría Rodríguez se conocieron en la década de 1950. - ARCHIVO EL NUEVO DIA 1 / 34 Luis Vigoreaux, entre la fama y la tragedia: un recorrido fotográfico El animador Luis Vigoreaux Rivera, padre, y la actriz Lydia Echevarría Rodríguez se conocieron en la década de 1950. ARCHIVO EL NUEVO DIA Compartir

Por el crimen, fueron condenados su viuda, la reconocida actriz Lydia Echevarría Rodríguez, y David López Watts, tras un juicio en el que uno de los elementos clave fue el testimonio del fallecido modelo profesional Francisco “Papo” Newman.

1 / 21 | Lydia Echevarría: del amor con Luis Vigoreaux a la sombra de la justicia. La actriz Lydia Echevarría Rodríguez fue acusada como la autora intelectual del crimen de su esposo, el animador Luis Vigoreaux, quien fue asesinado el 17 de enero de 1983. - Tony Zayas/ ARCHIVO EL NUEVO DIA 1 / 21 Lydia Echevarría: del amor con Luis Vigoreaux a la sombra de la justicia La actriz Lydia Echevarría Rodríguez fue acusada como la autora intelectual del crimen de su esposo, el animador Luis Vigoreaux, quien fue asesinado el 17 de enero de 1983. Tony Zayas/ ARCHIVO EL NUEVO DIA Compartir

Además, la investigación revela detalles inéditos de una carta que permanece bajo la custodia de la Oficina de la Administración de los Tribunales en San Juan, la cual habría sido escrita por Echevarría años antes de que ocurriera la muerte que estremeció a Puerto Rico.

El comediante Pedro Juan Villanueva, mejor conocido como “Yeyé”, se despidió el martes del programa "Raymond y sus amigos", que transmite la cadena Telemundo, tras 11 años en el espacio televisivo.

El presentador y comediante Raymond Arrieta fue quien hizo el anuncio del retiro de Yeyé durante la transmisión del programa.

“Nuestro compañero Yeyé se nos retira hoy del programa. Estamos bien agradecidos. ‘Yeyé’ tiene otros planes junto a su familia y es un ser creyente. Va a estar espiritualmente tranquilo y con tu familia, con tu iglesia. Te vamos a extrañar un montón”, sostuvo Arrieta, acompañado del resto del elenco de actores que participan en la producción.

PUBLICIDAD

1 / 11 | Así fue el paso de Yeyé por "Raymond y sus amigos". El comediante Pedro Juan Villanueva, mejor conocido como “Yeyé”, se despidió en la noche del martes, del programa "Raymond y sus amigos" de Telemundo, tras 11 años en el espacio televisivo. - David Villafane/STAFF GFR 1 / 11 Así fue el paso de Yeyé por "Raymond y sus amigos" El comediante Pedro Juan Villanueva, mejor conocido como “Yeyé”, se despidió en la noche del martes, del programa "Raymond y sus amigos" de Telemundo, tras 11 años en el espacio televisivo. David Villafane/STAFF GFR Compartir

Las autoridades federales diligenciaron 14 órdenes de arresto contra presuntos miembros de la organización criminal “La V” o “La Fundación”, que tenía nexos que se extendían hasta República Dominicana.

La directora en Puerto Rico de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI, en inglés), Rebecca González, indicó que capturaron a 12. No obstante, dos permanecen fugitivos.

Señaló que uno de los acusados está en República Dominicana, otro en Nueva Jersey y dos en el estado de Florida. Los demás son residentes de Camuy.

González destacó que el pliego emitido por un gran jurado federal incluyó cargos contra un empleado de la compañía de correo privado FedEx. Según la funcionaria, el rol de esa persona era clave para la operación de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.

Los comercios ya se preparan para la temporada festiva, y dos de los principales centros de tiendas de fábrica (“outlets”) del país se alistan para recibir nuevos locales durante el último trimestre del año.

La gerencia de Puerto Rico Premium Outlets, en Barceloneta, informó que al menos tres nuevos comercios abrirán próximamente, mientras que otro se encuentra en proceso de expansión y un quinto está programado para debutar en la primera mitad de 2026.

Entre los recién llegados destaca Pandora, la cadena de joyerías danesa, que inaugurará su tienda el viernes 31 de octubre. El local, de 2,500 pies cuadrados, ocupará el espacio que dejó Euromoda Sport, ubicado en el pasillo de Coach Outlet, junto a Kate Spade Outlet.