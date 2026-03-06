Denuncian falta de atención de Educación a querellas por acoso laboral contra maestras

La organización sindical Educamos denunció este viernes la falta de atención del Departamento de Educación a querellas de maestras por supuesto acoso laboral, medidas cautelares excesivas y edadismo contra las educadoras en diversos planteles del país.

“Las hostigan todo el tiempo. Los directores hacen comentarios ofensivos en las reuniones de facultad y el proceso de evaluación lo utilizan para hacerles daño a las maestras. Es como si las estuvieran velando todo el tiempo y haciendo comentarios despectivos como: ‘ya sé cómo te puedo sacar de aquí, con una evaluación’. Es una constante”, señaló Eva Ayala, presidenta de Educamos, en entrevista telefónica.

Este medio aguarda por una reacción del secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.

En el marco del Día Internacional de la Mujer –que se celebra el domingo–, el gremio que representa 2,000 maestros activos y sobre 300 jubilados celebró una manifestación este viernes frente a la sede de Educación exigiendo justicia salarial, retiros dignos y el fin del acoso laboral.

“No vamos a permitir que sigan maltratando a las maestras. A nosotras nos asiste el derecho a protestar”, defendió la líder magisterial.

El año pasado, la Comisión de la Mujer de Educamos denunció el mismo patrón discriminatorio, pero insistió en que todavía no han visto resultados en la agencia. “El secretario se comprometió a revisar el reglamento de medidas cautelares y de acoso laboral y, lamentablemente, no ha sido revisado. Las querellas, en lugar de ir reduciéndose, han ido aumentando”, puntualizó.

Identificó alrededor de 14 querellas –casi todas de maestras– en la Escuela Sor Isolina Ferré, en Ponce, que están en “área de investigación” desde 2023. Asimismo, señaló otra docena en la Escuela Justina Vázquez Mendoza, en Caguas; y tres en la Escuela Regino Vega Martínez, en Cidra. “Ninguna ha sido atendida”, criticó la educadora y activista feminista.

Ayala enfatizó que, en el caso de Cidra, tres maestras reportaron al director, pero no fue enviado a medida cautelar, como establece la Carta Circular 039 de 2021-2022, que aborda los protocolos de acoso laboral. “Lo que hicieron fue que a una de las maestras la trasladaron de escuela. Actuaron en contra de la maestra”, denunció la presidenta de Educamos sobre estas denuncias de 2022.

En este caso, en la Escuela Regino Vega, la organización se dirigió a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, en donde el licenciado Nelson Vélez le escribió a Educación sobre presuntas violaciones a la carta circular. “Le escribió que estaban violentando la misma narrativa. Estos casos deberían ser resueltos en 145 días. Pudiéramos entender que se atrasen un poco, pero no puede ser irrazonable”, dijo la maestra jubilada.

