Ni siquiera se habían repartido los maletines que serían distribuidos en Guaynabo, cuando María “Gia” Pagán ya se encontraba en la cancha Mario “Quijote” Morales esperando que abrieran los colegios de votación para poder ejercer su derecho.

Con 73 años y recién operada de la rodilla, la mujer tenía todo el derecho de votar adelantado. Sin embargo, expresó que prefería acudir el días de los comicios generales. Por ello, llegó a las 6:00 a.m., “porque hay que ejercer el derecho al voto y hay que madrugar”. Los colegios de votación abren hoy a las 9:00 a.m.

“No, no, no, no, no. No, porque yo quiero que mi voto cuente y pa' que cuente tempranito, madrugo. Además, yo estoy operada y quería llegar temprano”, manifestó.

Pagán afirmó que a la hora de votar busca asegurar que la estadidad gane en estas elecciones.

PUBLICIDAD

“Tenemos que proteger lo que nos protege”, señaló.

Ana Muñiz Navedo, de 63 años, fue la segunda en ponerse en fila para votar. Llegó a las 6:15 a.m.

“Mi familia y yo sacamos todo el día para Ángel Pérez. Como Ángel es un buen alcalde, pues aquí estamos. Todo el día lo sacamos para Ángel Pérez, siete que somos de familia”, dijo la mujer, quien aguardaba a que el resto de su familia llegara a votar.

Dijo que se adelantó porque se pone muy nerviosa en su casa si no acude temprano al centro de votación.

El tercero en fila lo era Luis Pérez Hernández, residente del pueblo de Guaynabo y quien tiene 57 años.

El hombre señaló que llegó como a las 6:30 a.m., para evitar tener que hacer mucha fila.

“Decidí madrugar para salir de esto”, sostuvo. “Es mejor uno salir temprano de esto y estar tranquilo después en la casa viendo la televisión”.

Pérez Hernández lo único que espera de los políticos es que cumplan las promesas que se han hecho.

Todos llegaron antes de que en el cuartel de la Policía en Guaynabo comenzaran a repartir los maletines que cargan las papeletas de votación. El material electoral empezó a salir a eso de las 6:32 a.m.

En el caso de la cancha Mario “Quijote” Morales, las papeletas llegaron a las 7:24 a.m. Ya para ese entonces las áreas que se destinaron para recibir a los electores estaban desinfectadas y con las casetas de votación preparadas.

El horario de votación en estas elecciones generales es de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., por lo que los funcionarios de colegio dijeron tener tiempo para prepararse para recibir a los cientos de electores que se darán cita en este complejo deportivo. El mismo fue seleccionado luego del cierre de la escuela Juanillo Fuentes de Guaynabo.

PUBLICIDAD

Ya para las 8:00 a.m., en la fila había unas 15 personas, la mayoría mayores de 60 años.