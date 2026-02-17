Opinión
¿En qué quedó la venta de la sede del PPD? Pablo José Hernández ultima detalles de cara al proceso

El presidente del partido aún no escoge un nuevo lugar, pero podría establecerse en un local de manera temporal

17 de febrero de 2026 - 11:10 PM

En la década del 80, el PPD compró la propiedad a los dueños, un grupo de contribuyentes populares, incluido Arturo Díaz y Francisco “Paco” Rahola. (Xavier Araújo)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Antes de vender su sede y adquirir una nueva, el liderato del Partido Popular Democrático (PPD) se dispone a saldar una deuda con una sucesión, y no descarta alquilar un lugar, de manera temporal, antes de una mudanza definitiva, precisó el presidente de la colectividad, Pablo José Hernández Rivera.

No obstante, enfatizó que ninguna fracción del dinero producto de la venta del emblemático edificio en Puerta de Tierra será utilizado para costear gastos de campaña.

“Estamos a punto de saldar una deuda que quedaba pendiente con una sucesión. Una vez hagamos ese pago, que entiendo que estaba a punto de hacerse, procederemos a trabajar con una persona que nos ayude a vender la sede”, explicó el también comisionado residente en Washington.

El edificio que alberga la sede de la Pava fue valorado en $2.6 millones, en 2023, en una tasación comisionada bajo la presidencia de Jesús Manuel Ortiz. Bajo el mandato de Hernández Rivera, se hizo una revalorización que excedió esa cantidad.

“Y, a base de ventas que hallan ocurrido recientemente, podía superar hasta los $4 millones”, sostuvo Hernández Rivera.

He dicho que podíamos tener una sede temporera alquilada en lo que se adquiere una permanente, pero ese dinero no se va a tocar. Supón que se vende la sede por $10 millones, pues esos $10 millones solamente se van a poder usar para pagar la renta temporera de una nueva sede y para la adquisición y los arreglos que haya que hacerle a esa nueva sede”, mencionó el líder de la Pava.

Bajo el mandato de Hernández Rivera, se hizo una revalorización de la propiedad que excedió los $2.6 millones. (Xavier Araújo)

“Yo, bajo ninguna circunstancia, ni la Junta de Gobierno (del PPD), bajo ninguna circunstancia, permitiría que ese dinero se gaste en una campaña política, y entonces nos quedemos sin sede permanente”, abundó.

Aunque no hay nada decidido, Hernández Rivera sostuvo que el PPD tiene opciones de sede en Santurce, Hato Rey y Río Piedras.

“Eso va a depender del dinero que sobre de la venta, de todo lo que haya que pagar, etcétera, y lo que esté disponible”, puntualizó.

El edificio de cinco niveles sufrió daños tras los huracanes Irma y María, en 2017, y aunque se le han hecho mejoras, todavía necesita mayores reparaciones. Además, el lugar en el que se encuentra, aunque céntrico, no cuenta con estacionamiento espacioso.

En la década del 80, el PPD compró la propiedad a los dueños, un grupo de contribuyentes populares, incluido Arturo Díaz y Francisco “Paco” Rahola.

Antes de convertirse en la sede del PPD, la instalación fue un concesionario de vehículos y contaba con dos elevadores en los que cabían autos.

