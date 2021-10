La tasa de positividad de las pruebas moleculares de COVID-19 continúa disminuyendo, según datos publicados por la Coalición Científica de Puerto Rico.

Para ayer, miércoles, este renglón se encontraba en 2.8%, una cifra que no se registraba en el país desde el pasado 12 de julio (2.8%), hace casi tres meses.

Durante ese tiempo, la positividad en las pruebas alcanzó el 10.6%, su punto más alto, los días 9, 10 y 11 de agosto.

La tasa de positividad de pruebas se obtiene al dividir el número de pruebas moleculares positivas entre el número de pruebas moleculares totales, durante un periodo establecido. En este caso, es de una semana.

“La tasa de positividad no es un estimado del por ciento de la población que está infectada, ya que las personas que se hacen pruebas no son para nada representativas de la población. Son útiles y se monitorean porque suben cuando suben los casos o cuando no se hacen suficientes pruebas”, aclara la página web que dirige el profesor de bioestadística de la Universidad de Harvard y miembro de la Coalición Científica, Rafael Irizarry.

Según datos oficiales del Departamento de Salud, la tasa de positividad basada en pruebas moleculares para hoy, jueves, se encuentra en 2.92%. Según las cifras oficiales del gobierno, el punto más alto ocurrió el 11 de agosto con 11.28%. La tasa de positividad no bajaba del 3% desde el 12 de julio, cuando se encontraba en 2.95%.

La positividad es solo uno de los indicadores primarios para saber cómo se encuentra un país con relación a la pandemia de COVID-19, que también incluye los casos únicos -basado en pruebas moleculares y de antígeno-, las muertes y las hospitalizaciones.

Por otro lado, según datos analizados por The New York Times, Puerto Rico lidera la vacunación entre menores de 12 a 17 años, con un 88% de esa población vacunada contra el coronavirus SARS-CoV-2. En segunda posición se encuentra el estado de Vermont (79%), seguido de Massachusetts (79%), Connecticut (77%) y Washington D.C. (76%).

En el caso de la población de 18 a 64 años, Puerto Rico ocupa la segunda posición (89%) detrás de Hawaii (92%).