Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dos testigos colaboradores en el caso contra Wanda Vázquez no recibieron perdón presidencial de Donald Trump

Al momento, no se ha anunciado una fecha de sentencia para Frances Díaz y John Blakeman

17 de enero de 2026 - 1:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
John Blakeman, colaborador y recaudador de la campaña electoral de Wanda Vázquez Garced, en una foto de archivo. (Archivo)
Génesis Ibarra Vázquez
Por Génesis Ibarra Vázquez
Periodista de Noticiasgenesis.ibarra@gfrmedia.com

El perdón presidencial –pleno– otorgado por Donald Trump a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, convicta por corrupción, y dos coacusados, no significa el fin de las preguntas relacionadas con el caso, particularmente en lo que respecta al futuro de dos testigos colaboradores que también hicieron admisión de culpabilidad, pero no fueron indultados.

Se trata de Frances Díaz, expresidenta del banco internacional Bancrédito, y John Blakeman, colaborador y recaudador de la campaña electoral de Vázquez Garced. En marzo de 2022, ambos se declararon culpables –por separado–, como parte de un acuerdo con la Fiscalía federal, de participar de un esquema de soborno para financiar la campaña electoral de la exgobernadora en 2020.

Díaz y Blakeman, quienes colaboraron con las autoridades federales en el caso, no fueron incluidos en el perdón presidencial otorgado a Vázquez Garced –la primera exgobernadora de Puerto Rico en resultar convicta tras declararse culpable por un delito–, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el asesor financiero Mark Rossini.

Originalmente, Blakeman y Díaz –que pueden enfrentar una pena máxima de cinco años en prisión– serían sentenciados en julio y junio de 2022, respectivamente, pero la concesión de prórrogas en ambos casos mantiene las sentencias en el aire. Al momento, en sus expedientes no consta una nueva fecha de sentencia.

El licenciado Carlos A. Pérez-Irizarry, quien forma parte de la representación legal de Díaz, declinó este sábado hacer comentarios sobre el desarrollo del caso. Mientras, de momento, no ha sido posible contactar a la licenciada Anita Hill-Adames, abogada de Blakeman.

Frances Díaz, expresidenta del banco internacional Bancrédito, en una foto de archivo.
Frances Díaz, expresidenta del banco internacional Bancrédito, en una foto de archivo. (Archivo)

Blakeman fue administrador de Vivienda Pública entre diciembre de 1997 y junio de 1998, durante la administración de Pedro Rosselló González. En 2001, fue confirmado como director del Departamento de Vivienda de San Juan bajo la administración del exalcalde Jorge Santini. En 2008, fue ayudante legislativo de Rosselló González, entonces senador. En 2018, ejerció como director de Operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Ni Blakeman ni Díaz –quien presidía el banco del convicto Herrera Velutini– llegaron a declarar en juicio en contra de los coacusados, pues los tres se declararon culpables en agosto pasado, tras alcanzar acuerdos, en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico.

En el caso de los tres convictos indultados por Trump, la vista de sentencia estaba pautada para el 29 de enero.

Génesis Ibarra Vázquez
Génesis Ibarra Vázquez es periodista graduada en Comunicaciones de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, con experiencia en periodismo digital, radio y prensa escrita. Realizó su transición del mundo académico al...
