Gustavo Villanueva, de 28 años, lleva diez años tratando de reconstruir su vida tras someterse por año y medio a terapias de conversación luego de “encontrarse perdido” y sufrir de depresión y ansiedad.

Fueron 18 meses, recordó, en los que abusó del alcohol y sustancias controladas y llegó a mirarse con “asco”.

“Hasta el sol de hoy sufro las consecuencias de los daños que me causaron (las terapias de conversión). Tanta autocrítica, tanto odio hacia mí mismo...arrancó lo poco que tenía de identidad y me destruyó mi autoestima. Al sol de hoy dudo de cada respiro y paso que tomo...”, expresó.

Las sesiones con la psicóloga clínica que le recomendó una amiga comenzaron hablando sobre la depresión y ansiedad. Sin embargo, según fue expresando su inseguridad y confusión sobre su orientación sexual, abrió las puertas para que la profesional de la salud afirmara que no era homosexual, sino que “era un hombre heterosexual con tendencias homosexuales” y que ello era “corregible”.

“Esta profesional de la salud en quien plenamente confié me brindó una alegada herramienta para salir de esa vida que algunos consideraban torcida y que llevaba escondiendo”, expuso el joven durante la maratónica vista pública del Proyecto del Senado 184 que busca prohibir en la isla las terapias de conversión.

Villanueva estuvo acompañado por los exsenadores Zoé Laboy y Eduardo Bhatia.

Relató que al confesarle a la profesional de la salud que se visualizaba con una mujer y “una familia tradicional”, pero que su cuerpo reaccionaba diferente, ésta le indicó que se aferrara a ese pensamiento, ya que esto demostraba que era “verdaderamente heterosexual”.

La psicóloga le dijo, además, que su confusión era como resultado de algún tipo de trauma y de la ausencia de una figura paterna durante su desarrollo. “Según ella al crecer deseando presencia masculina la sexualicé y esto ocasionó mi tendencia homosexual”, señaló al recordar que ésta le dijo que básicamente “tenía que reprogramarse”.

Las sesiones con la profesional, dijo, comenzaban con una oración, leía pasajes bíblicos y, acto seguida, le explicaba que ser homosexual no era natural. También le regaló una biblia y, dijo, comenzó a acudir a una iglesia en su búsqueda desesperada “por ser normal”.

La terapia incluía ejercicios de introspección sobre su conducta y a través de la cual evaluaba su comportamiento y manerismos para identificar si se ajustaban a los estándares de la masculinidad. “Discutíamos aspectos de cómo caminar, cómo sentarme, cómo hablar correctamente y trabajaba distintas estrategias para rechazar los pensamientos relacionados como mi atracción hacia otros hombres”, expuso.

Según transcurría el tiempo, recordó, no observó “mejoría”, sino que aumentó el abuso de alcohol y sustancias controladas. “Mi autoestima fue decayendo. Era como si no me importaba que me pasara”, mencionó.

Dijo que intentó quitarse la vida en dos ocasiones. El primer incidente ocurrió tras sentir rechazo de un hombre en momentos donde finalmente se abría sobre su sexualidad. “Recuerdo perfectamente haberme dicho a mí mismo: ‘Wow, si no puedo con mujeres y no puedo con hombres, pues qué hago, quién soy, no hay espacio para mí’”, compartió el joven que se mantuvo acompañado de los exlegisladores.

Villanueva urgió a los senadores a aprobar la legislación. “Les pido de todo corazón que aprueben el Proyecto del Senado 184. Aprobar esta medida es una paso en la dirección correcta para prohibir el matrato en niños, niñas y jóvenes”, subrayó.

Pide no claudicar

Por su parte, Bhatia, exsenador por el Partido Popular Democrático (PPD), se expresó a favor de la medida en discusión y les hizo un llamado a los legisladores a hacer lo correcto prohibiendo las terapias de conversión.

“Los senadores no pueden actuar con miedo, tienen que hacer lo correcto cuando en le historia llega el momento que le tocan en la puerta”, afirmó.

Compartió con los legisladores varias recomendaciones y reflexionó sobre lo que fue la discusión del Proyecto del Senado 238 que prohibía el discrimen en el lugar de trabajo y elevaba la orientación sexual como una clasificación protegida por las leyes laborales de Puerto Rico y que, posteriormente, se convirtió en la Ley 22-2013.

“Fue un proyecto (Proyecto del Senado 238) de buena fe y logró su objetivo ocho años después. Puedo decir que hemos protegido a miles de personas de la comunidad LGBTT en su lugar de trabajo, eso era lo que era el proyecto y lo logramos. Todos los miedos que se trataron de crear en aquel momento, que se acababa el mundo, ninguno ha madurado”, expuso Bhatia.

Compartió tres lecciones con los senadores: no tener miedo a hacer lo correcto, ejercer su liderato para desarrollar una conversación distinta con los líderes religiosos y que no se “sienten a deshojar margaritas” para examinar el costo político de sus acciones.

La exsenadora Laboy, por su parte, reiteró su compromiso con la prohibición de las terapias de conversión, lo que impulsó durante su incumbencia en el Senado el pasado cuatrienio a través del Proyecto del Senado 1000 que no fue aprobado.

“Lamentablemente, con toda la información que, hay existen personas que objetan un proyecto que se encargue de prohibir el uso de prácticas”, afirmó al sostener que es falso que esta práctica no ocurra en Puerto Rico.

Afirmó que, aunque está de acuerdo con la premisa de que las decisiones de cómo criar a los hijos es el derecho de los padres, el estado de derecho exige que los gobiernos cumplan con su deber de velar y proteger el mejor interés de los menores.

“El proyecto del Senado 184 simplemente añadiría una instancia en la que el Estado estaría cumpliendo con su obligación de defender a niños y niñas”, afirmó Laboy.

Lucha que se repite

Durante los paneles de la tarde estuvo también la directora de Proyecto Matria, Amárilis Pagán, quien señaló que la controversia que ha generado el proyecto de ley para prohibir las terapias de conversión es el mismo que enfrentaron las mujeres hace un siglo cuando se decía que “biológicamente no estaban equipadas para votar” y, más recientemente, en el 1989, cuando se discutía la Ley 54 de Violencia Doméstica.

“Quienes insisten en ver un proyecto totalmente ajeno a lo que realmente tenemos ante nosotros, quienes insisten en aterrorizar a las familias de nuestro país diciéndole que se le está quitando el derecho de criar a sus niñas y niños, realmente lo que están planteando -tras ese tipo de argumento- es que, si en una familia existe la homofobia, esa familia tiene derecho a maltratar”, sostuvo Pagán.

Afirmó que la comunidad científica cataloga las terapias de conversión como maltrato y han sostenido que los efectos de su imposición incluyen la depresión, el deterioro físico y pensamientos suicidas, así como traumas. “Este proyecto no trata nada... que tenga que ver con reafirmación de identidad de género”, afirmó.

Pagán sostuvo que al tipificar las terapias de conversión como maltrato se está protegiendo a los menores, pero también a los padres y madres porque, primero, pueden reconocer lo que es una terapia y el daño que le provocan a sus hijos y, segundo, les permite defender a sus niños frente a personas que quieren imponer este tipo de terapias.

Por su parte, Osvaldo Burgos del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) afirmó, por su parte, que las terapias de conversión se dan, en su mayoría, bajo la clandestinidad. Igualmente, rechazó una regulación versus una prohibición, ya que sería justificar la práctica. “No hay otra alternativa que prohibirla”, puntualizó.

Señaló, además, que la definición de terapias de conversión, tal y como está contemplada en la medida, es “adecuada”. Sostuvo que incluir una “listita” de las prácticas prohibidas -como han planteado los “detractores”- tiene la intención de “evadirla”, dándole un nombre distinto.

“Parecería, cualquiera que lee este proyecto, que esto es un asunto que debería estar superado y que todos estábamos de acuerdo”, señaló Burgos

Las vistas públicas en el Senado continúan el viernes.