El Departamento de Educación evalúa este miércoles el regreso a clases presenciales en 149 escuelas ubicadas en las regiones educativas de San Juan, Humacao, Bayamón y Arecibo, tras el impacto del huracán Fiona en Puerto Rico. Los planteles que estén listos comenzarían a recibir estudiantes tan pronto como mañana, jueves, indicó el secretario Eliezer Ramos Parés.

“Se convocó a la totalidad del personal para hacer una inspección profunda, obtener detalles y esta tarde tomar decisiones sobre si esas 149 escuelas pueden y están hábiles para abrir en el día de mañana y comenzar a recibir estudiantes”, subrayó el titular.

El total actual de escuelas en el sistema público es de 860 planteles, de modo que las 149 que pudieran reiniciar mañana representan un 18.6%. En las zonas principalmente afectadas por el huracán, además, hay escuelas que se utilizan como refugio. El secretario indicó que el establecimiento de los servicios de energía eléctrica y agua potable en estos planteles son elementos clave para determinar si habrá o no clases.

“No queremos que no haya higiene, que no haya agua, que no haya luz. Sabemos que las altas temperaturas están afectando igualmente algunos municipios, todos esos elementos los estamos considerando. Igualmente la capacidad que tenga esa comunidad de comenzar a recibir estudiantes”, manifestó Ramos Parés.

Por el momento, Educación no ha convocado al personal de las regiones de Mayagüez y Ponce, que son las más impactadas por los efectos asociados al huracán. Ramos Parés indicó que se evalúa el impacto por municipio para luego convocar al personal a las escuelas y realizar la inspección en los planteles. Asimismo, explicó que, a medida que se restablezcan los servicios de energía eléctrica y agua potable, se sumarían escuelas.

“Hemos hecho un llamado a la empatía, a todos los supervisores y todos los gerentes a tomar en consideración las condiciones individuales de nuestro personal e igualmente de las familias a las que nos toca atender”, sostuvo. “Mi meta es que en una semana ya el sistema esté estabilizado”, subrayó.