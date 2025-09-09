Educación toma medidas luego que guagua escolar quedara atascada en una calle inundada en Guaynabo

El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, informó que la agencia realiza una investigación para determinar si un acto de negligencia fue lo que provocó que una guagua escolar quedara atrapada en una calle inundada el lunes, en el barrio Amelia, en Guaynabo.

Ramos Parés señaló que, mientras se lleva a cabo la pesquisa, solicitó que el chofer –quien labora para una empresa privada- no dé servicios al Departamento de Educación.

“El suceso está bajo investigación y el Departamento, siendo este servicio a través de contrato, ha solicitado que el chofer sea removido temporeramente de su puesto hasta tanto la investigación culmine y se pueda adjudicar si fue un suceso simplemente que no se podía prever, si fue un tema de negligencia al tratar de cruzar esa zona y si no lo fue”, expresó Ramos Parés, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

PUBLICIDAD

“El chofer no va a estar dando servicios”, reafirmó.

Videos circulados desde la tarde del lunes en redes sociales dan cuenta de una guagua escolar que quedó atrapada en medio de una calle debido al agua acumulada. Personal de la Policía Municipal de Guaynabo respondió a la situación y agentes ayudaron a los menores a salir del vehículo, en algunos casos cargando a los alumnos sobre sus hombros o en sus espaldas.

El secretario de Educación indicó que todos los alumnos que estaban a bordo de la guagua escolar se encuentran en buen estado de salud.

“Hasta el momento, no tengo (reportes de un incidente) mayor o una necesidad de que alguno de estos estudiantes necesite alguna atención mayor luego de haber vivido un evento que no se esperaban y que puede ser traumático para alguna persona. En este momento, ellos lo han manejado muy bien, como niños. La escuela sí está trabajando activamente con ellos y velando por las familias, han activado sus protocolos muy bien”, expresó.

“Inmediatamente, se llamó a sus padres para el recogido de estos niños. Su reflejo inmediato es que están bien, pero igualmente el equipo de trabajo social y sicología del Departamento se ha movilizado, han estado llamando a las familias, han estado atendiendo el asunto desde el plantel escolar”, añadió.

El Servicio Nacional de Meteorología emitió, el lunes en la tarde, una advertencia de inundaciones para varios municipios, entre ellos San Juan, Bayamón, Cataño y Toa Baja, así como una advertencia inundaciones repentinas para Cataño, Toa Baja, Guaynabo y Bayamón, debido a las fuertes lluvias que se reportaban en la zona.