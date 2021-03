El alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, indicó que solo tenía una relación de trabajo, y no una amistad, con las siete personas acusadas en el foro federal de llevar a cabo un supuesto esquema que defraudó al ayuntamiento de $9 millones.

Rodríguez sostuvo, en una entrevista con la emisora Radio Isla, que “hay una relación de trabajo. La amistad es después de las 4:00 de la tarde, cuando uno sale del trabajo. Son personas profesionales y contratadas para dar un servicio y hacer unas gestiones”.

Además, recalcó que no tenía conocimiento alguno sobre el esquema de fraude perpetrado por los siete acusados y que se entabló un recurso judicial para tratar de recuperar los fondos públicos desfalcados por las personas que fueron arrestadas.

El funcionario, además, coincidió en que los señalamientos de lavado de dinero, fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico, son serios, pero resaltó que tienen el derecho de “debatir esas acusaciones en los foros en los que, en estos momentos, están emplazados, y debemos esperar respetando los derechos constitucionales y civiles de los acusados”.

Rodríguez reaccionó, por primera vez, luego que efectivos del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) arrestaron en la mañana del pasado martes, 23 de marzo, a tres exasesores y a un exfuncionario del ayuntamiento, al igual que a otras tres personas.

Los excontratistas Eugenio García Jiménez, Roberto Mejill Tellado, Arnaldo J. Irizarry Irizarry y el exfuncionario Alejandro Riera Fernández, junto con los hermanos Stephen y Joseph Kirkland y Steve Minger, enfrentan 33 cargos por, supuestamente, estar involucrados en el esquema fraudulento.

“Ahora, estos señalamientos serios de estas dos entidades, pues tienen que contestarlas. Y cuando el tribunal cite la demanda de(l Municipio) de Mayagüez, también tienen que traer la información que se les solicitó para el recobro de ese dinero”, añadió Rodríguez.

Además, el mandatario de la Sultana del Oeste negó que utilizara, en inversiones, los $10 millones asignados por la administración del exgobernador Luis Fortuño para realizar mejoras al Centro de Trauma del Centro Médico de Mayagüez.

“Eso es totalmente falso. La Comisión de Desarrollo del Oeste, presidida por Luis Daniel Muñiz Cortés, llevó a cabo una investigación de los $10 millones que la administración de Luis Fortuño y Jenniffer González aprobó para el Centro de Trauma. Esa resolución en donde se aprobaron los recursos para la construcción del centro le permitía al gobernador de turno tomar de esas partidas y utilizarlas para otros propósitos. Según el informe del senador Muñiz, la administración de(l exgobernador) Alejandro García Padilla utilizó en otros asuntos menos los fondos asignados originalmente para culminar las fases cinco y seis del centro”, explicó Rodríguez.

“De esos $9 millones hay sobrantes de resoluciones de las primeras cuatro fases en una cantidad, pero el grueso de esas resoluciones son proyectos como, por ejemplo, cuando aparece un representante a la Cámara y asigna $100 para construir una cancha. Construir una cancha cuesta $300,000, pero qué sucede... el municipio no puede utilizar ese dinero porque tiene que completar lo que vale, verdaderamente, ese proyecto, para subastar la obra. La única manera en que se puede reprogramar eso (el uso de los fondos sobrantes) es ir a la Legislatura, como lo hicimos en dos ocasiones, y eso fue parte de las medidas que tomamos para eso”, añadió.

Rodríguez resaltó que solo “parte de ese dinero” estaba destinado para las mejoras al Centro de Trauma.

Indicó, además, que “duerme tranquilo” y que, si el FBI tocara a su puerta en algún momento, “el día que tenga que hacerlo, si tuviera que hacerlo, no va a ser porque me he apropiado de fondos públicos del Municipio de Mayagüez. Los fondos del municipio los defiendo y así ha sido mi vida. No va a haber un alcalde más honesto que este alcalde en la ciudad de Mayagüez”.

Reacciona a préstamo en el que el Palacio de Recreación y Deportes se utilizó como colateral

Por su parte, Rodríguez reaccionó a la historia publicada el miércoles por El Nuevo Día que señala a García Jiménez de colocar activos del ayuntamiento como colateral para un préstamo para una línea de crédito por $500,000 concedido el 25 de octubre de 2018 a las compañías Dos Caminos, LLC., El Ojo de Dios, LLC., y MEDI Films.

Una demanda de cobro presentada, el 27 de enero de 2021, por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Las Piedras reclama al municipio y a MEDI Films, entre otros acreedores, el pago de más de $550,000 o la ejecución del Palacio de Recreación y Deportes.

Además del Palacio, el préstamo también se garantizó con unos créditos dados por Dos Caminos, LLC., y su dueño, Hipólito Avilés. No obstante, el préstamo no fue pagado, y las empresas adeudan los $500,000 del principal, más $42,756.98 en intereses.

El pagaré entregado en prenda a la cooperativa fue garantizado con una hipoteca por la suma de $10 millones, que se constituyó sobre el inmueble municipal, según surge de la escritura otorgada el 16 de agosto de 2017 mencionada en la demanda.

“La Constitución prohíbe enajenar bienes y propiedad pública. El Código Civil, nuevo y viejo, prohíbe la enajenación de fondos públicos y propiedad pública. Por consiguiente, le digo a los mayagüezanos que vamos a seguir jugando baloncesto en el Palacio, que esa propiedad es del municipio y nadie se la puede quitar al gobierno municipal. Y esa acción no es del municipio, es de estas mismas personas (los acusados) que, utilizando facultades no autorizadas por la junta de MEDI, hicieron esas representaciones a la cooperativa”, sostuvo Rodríguez.