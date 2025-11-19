Opinión
Feriados
19 de noviembre de 2025
84°lluvia ligera
NoticiasLocales
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El alcalde electo de Nueva York dice que mantendrá a la jefa de la policía en su puesto

Zohran Mamdani sostuvo que Jessica Tisch ha erradicado la corrupción y reducido los crímenes violentos

19 de noviembre de 2025 - 12:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jessica Tisch dirige el mayor departamento de policía del país desde noviembre de 2024. (Seth Wenig)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

NUEVA YORK - El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el miércoles que la actual jefa de policía de la ciudad permanecerá en el cargo.

Mamdani dijo que Jessica Tisch ha erradicado la corrupción en las altas esferas de la agencia y “ha liderado un enfoque en todo el departamento sobre la rendición de cuentas y la transparencia, al tiempo que ha logrado reducciones históricas de la delincuencia violenta.”

Tisch dirige el mayor departamento de policía del país desde noviembre de 2024.

Es probable que su decisión de permanecer en el cargo reconforte en cierta medida a los líderes empresariales de la ciudad y a otras personas que temían que la dura retórica de Mamdani sobre el departamento en el pasado, durante el apogeo de las protestas Black Lives Matter, se tradujera en cambios radicales en la policía de Nueva York.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada antes de su publicación.

Tags
Nueva York Zohran Mamdani Policía de Nueva York
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
