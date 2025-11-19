El alcalde electo de Nueva York dice que mantendrá a la jefa de la policía en su puesto

NUEVA YORK - El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el miércoles que la actual jefa de policía de la ciudad permanecerá en el cargo.

Mamdani dijo que Jessica Tisch ha erradicado la corrupción en las altas esferas de la agencia y “ha liderado un enfoque en todo el departamento sobre la rendición de cuentas y la transparencia, al tiempo que ha logrado reducciones históricas de la delincuencia violenta.”

Tisch dirige el mayor departamento de policía del país desde noviembre de 2024.

Es probable que su decisión de permanecer en el cargo reconforte en cierta medida a los líderes empresariales de la ciudad y a otras personas que temían que la dura retórica de Mamdani sobre el departamento en el pasado, durante el apogeo de las protestas Black Lives Matter, se tradujera en cambios radicales en la policía de Nueva York.

---