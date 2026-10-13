El tanquero Amur River inicia su entrada a la bahía de San Juan

El tanquero Amur River inició este martes las maniobras para hacer entrada a la bahía de San Juan rumbo al terminal de la empresa New Fortress Energy (NFE) y así suplir gas natural licuado (LNG, por sus siglas en inglés) a plantas generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La empresa señaló que el tránsito del navío comenzó pasadas las 7:30 a.m., la hora que estaba pautada tras múltiples retrasos. A eso de las 8:00 a.m., el navío cruzaba por la entrada, frente al Castillo San Felipe del Morro, informó NFE.

La barcaza con gas natural ha estado al centro de controversias desde mediados de septiembre. El lunes, NFE informó que la entrada del navío se podría intentar nuevamente el martes, a las 7:30 a.m., basado en la disponibilidad comunicada por la Asociación de Prácticos de la Bahía de San Juan, luego que se suspendieran las maniobras ayer por la velocidad de los vientos.

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“NFE mantiene la coordinación para concretar una nueva ventana de entrada que reúna las condiciones meteorológicas, los recursos de practicaje y las autorizaciones necesarias. La prioridad es recibir el Amur River de forma segura y completar la entrega del combustible destinado a la generación eléctrica en Puerto Rico”, sostuvo, en declaraciones escritas.

El Amur River trae consigo gas natural para las unidades 5 y 6 de la central de San Juan, las cuales actualmente operan con diésel, y para las unidades de generación temporal en Palo Seco y San Juan.

NFE anunció, el sábado, que el tanquero entraría a la bahía el domingo, tras múltiples suspensiones. Esta, luego, se aplazó para el lunes debido a retrasos en trámites administrativos y a las condiciones del mar en la bahía de San Juan.

En la mañana del lunes, NFE aseguró que, de su parte, todo estaba listo para movilizar la embarcación y recibirla en su terminal. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) autorizó la entrada del navío el lunes en la mañana, mientras que la Guardia Costanera confirmó el domingo que estaba autorizado para entrar.

1 / 13 | Toque científico y artesanal: así se moviliza un tanquero de gas de la bahía de San Juan. La bahía de San Juan es el puerto que recibe aproximadamente tres cuartas partes de la carga comercial importada a Puerto Rico. - Pablo Martínez Rodríguez 1 / 13 Toque científico y artesanal: así se moviliza un tanquero de gas de la bahía de San Juan La bahía de San Juan es el puerto que recibe aproximadamente tres cuartas partes de la carga comercial importada a Puerto Rico. Pablo Martínez Rodríguez Compartir

El Amur River tenía previsto atracar en el muelle de NFE el 16 de septiembre, pero desde entonces ha estado al centro de controversias.

La Asociación de Prácticos de la Bahía de San Juan mantiene un pleito federal con NFE desde el año pasado en torno a las dimensiones de las embarcaciones que se utilizan para importar LNG al terminal del puerto. La organización expresó preocupación por las dimensiones del Amur River, que es más grande que las embarcaciones que suele usar NFE, y las medidas que se deben tomar para garantizar su seguridad y de la otras embarcaciones en la bahía.

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La jueza federal Silvia Carreño Coll autorizó la entrada del buque de gas natural el 1 de octubre, y ordenó a NFE pagar por los remolcadores adicionales que se requieran en la operación. Asimismo, se estableció que el Amur River entrará o saldrá de la bahía de San Juan cuando los vientos o ráfagas no superen los 10 nudos, aunque los prácticos de turno tendrán discreción en esa decisión, y las maniobras deberán ocurrir “idealmente” durante el día.

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