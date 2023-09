Astrid Lupiañez Acosta y Alejandro López Machado son padres adoptivos desde 2018, cuando le abrieron las puertas de su hogar a dos niñas. En 2022, sumaron a otras dos adolescentes que estaban bajo custodia del Departamento de la Familia. Ahora, ambos son apoyo para padres y madres adoptantes, que buscan dar amor y un techo seguro a decenas de niños y niñas.

La residente de San Lorenzo contó que, el día antes de que fuera a conocer a la primera niña, de apenas 5 cinco años, la menor no dejaba de preguntarse cómo sería su mamá. Su intención era adoptar solo una, pero, al conocer que tenía una hermana, no pudo oponerse a sumar dos hijas a su gran familia.

“Me dijo: ‘¡Hola, mamá!’, y le dijo a su hermanita: ‘Le puedes decir mamá, porque ella es nuestra mamá’. Ese mismo día, en casa, ella me contó que nunca se iba a olvidar cuando le dijeron que iba a conocer a su familia al otro día. (...) Siempre he dicho que ella me adoptó a mí primero”, narró la mujer, de 46 años.

PUBLICIDAD

Del mismo modo, Ramón Rivera González adoptó a sus tres hijos pocos meses después del paso del huracán María, en 2017. Describió el proceso como una “decisión para toda la vida”.

“Ellos vinieron de pase desde julio en 2017. Pasaron el huracán conmigo y después fueron adoptados, oficialmente, en febrero de 2018. Mi vida está llena de amor. He repasado todas las tablas de multiplicación. Me mantienen joven y lleno de energía. No me imagino mi vida sin ellos, definitivamente”, contó el hombre de 59 años.

Ramón Rivera González adoptó a sus tres hijos pocos meses después del paso del huracán María, en 2017. (David Villafañe/Staff)

Ambas familias se unieron este sábado a la actividad “Juntos Creamos Nuevas Familias”, organizada por Familia y la entidad A+ Consulting Group, en la que se presentó la obra “La Búsqueda”, que cuenta experiencias de adopción en Puerto Rico, en el Teatro Emilio S. Belaval de la Universidad del Sagrado Corazón, en Santurce.

“Son alrededor de 150 los menores liberados por Familia para dar en adopción. Nosotros estamos promocionando la adopción. Tenemos grupos de hermanos también. Usualmente, la gente quiere adoptar menores de 0 a 3 años, pero el cúmulo real del sistema es de menores de 7 hasta 16 años”, detalló, entretanto, la administradora auxiliar de Cuidado, Sustituto y Adopción de Familia, Leila Pablos Vázquez.

La obra seleccionada para explicar artísticamente los beneficios y retos de la adopción contó con tres escenas. Es la primera vez que se presenta la pieza, que también ofrece una alegoría sobre “los superpoderes” que tienen los padres y madres adoptivos al acoger a los menores.

PUBLICIDAD

“‘La Búsqueda’ es la historia de dos familias adoptantes que están en la búsqueda de formar una familia o ser parte de una familia. Tanto los padres y los niños de la pieza están en esa espera constante de querer ser familia”, compartió la dramaturga de Myrna Rivera Comas sobre la pieza, que contó con siete actores.

Durante el evento, los participantes también escucharon una charla por parte de la doctora Gladys Hernández Santiago, quien discutió los mitos y realidades de la adopción.

Leila Pablos Vázquez, administradora auxiliar de Cuidado, Sustituto y Adopción del Departamento de la Familia. (David Villafañe/Staff)

“Como familia, nos convertimos en apoyo para otras que estaban en procesos de adopción. Se nos acercaron muchas personas porque nuestra historia no es la habitual”, abundó, por su parte, Lupiañez Acosta, madre biológica de tres y adoptiva de cuatro.

Reconoció que es un reto, ya que “la maternidad nunca es fácil, ni la biológica, ni la adoptiva, y más cuando recibes un niño que ha pasado por trauma, tienes que trabajar con su área emocional, espiritual, la restauración, y que ellos entiendan lo que es pertenecer a un lugar...”.

No obstante, la satisfacción que siente cuando ve a sus hijos felices y desarrollándose es inmensa e inspiradora hacia otras familias en búsqueda de criar en Puerto Rico.

Asimismo, su esposo recalcó que las personas deberían empatizar con estos menores y preguntarse, “¿por qué ellos y no nosotros? ¿Por qué ellos pasaron esa necesidad y no nosotros?”. “Creo que debemos dar de lo que hemos recibido”, agregó.

“El mensaje no es solo para personas que no pueden tener hijos, sino en general. Cualquier persona o familia que entienda que en su hogar hay cabida para darle amor a uno más, que lo hagan. Ahí, está el futuro del país. Si no nos ocupamos de esta generación, cuál va a ser el futuro. No podemos tener niños sin familias, porque es la célula principal de la sociedad. Si tenemos familias destruidas, vamos a tener una sociedad destruida”, reflexionó Lupiañez Acosta.