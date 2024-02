En dos semanas podrían inducirle el parto a la comisionada residente Jenniffer González

“Se supone que me van a inducir en dos semanas el parto, porque son gemelos. La meta es que sea en dos semanas, pero, si es antes, les dejaré saber ”, reveló González durante una conferencia de prensa, en la que detalló su plataforma de gobierno para atender a la población de adultos mayores en la isla.

Dijo que este viernes cumple 35 semanas de embarazo. “Tengo que decir que, a nosotras, las mujeres, siempre tratan de engañarnos diciendo que los embarazos son de nueve meses, cuando no es real, son 10. Todavía estamos en pie, así que yo planifico seguir trabajando hasta que me toque… Espero que no sea la última conferencia de prensa”, señaló culminado el encuentro con los medios de comunicación.