Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Lotería
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de septiembre de 2025
87°tormenta
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En tiempo récord: vacunan contra la rabia y desparasitan a 400 mascotas en Toa Baja

La actividad forma parte de una iniciativa llamada “Dejando Huellas”, de la Cámara de Representantes

5 de septiembre de 2025 - 2:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La feria se celebró en la cancha bajo techo del barrio Campanilla, en Toa Baja. (Suministrada)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

En apenas dos horas, 400 mascotas fueron atendidas en una feria masiva de servicios veterinarios celebrada este viernes en la cancha bajo techo del barrio Campanilla, en Toa Baja, donde se ofrecieron vacunas contra la rabia, desparasitación y “grooming”.

RELACIONADAS

En la actividad, auspiciada por la Cámara de Representantes, también estuvieron disponibles veterinarios del Departamento de Salud y voluntarios que atendieron las inquietudes de los guardianes de los animales.

“Como parte de nuestros esfuerzos por asistir, de forma directa, a las familias en Puerto Rico, creamos una plataforma de impacto comunitario denominada ‘Dejando Huellas’, la cual tiene como norte agrupar y proveer servicios a nuestra gente. En esta ocasión, celebramos una feria de vacunación y desparasitación para perros y gatos en Toa Baja. Sobre 400 mascotas recibieron estos servicios en menos de dos horas, un récord que demuestra el compromiso que tienen estas familias con sus animales”, comentó, por escrito, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez.

En Puerto Rico, se exhorta a que las mascotas sean vacunadas una vez al año contra la rabia. Mientras, la desparasitación es un proceso, mediante pastillas regularmente, dirigido a eliminar parásitos internos o externos, y su frecuencia varía según la edad y el estilo de vida del animal.

Junto al líder cameral, estuvieron presentes la gobernadora Jenniffer González y el representante del distrito 10, de Cataño y Toa Baja, Pedro Julio ‘Pelle’ Santiago.

Arriba, la gobernadora Jenniffer González, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, y el representante Pedro Julio “Pellé” Santiago.
Arriba, la gobernadora Jenniffer González, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, y el representante Pedro Julio “Pellé” Santiago. (Suministrada)

En la actividad, que convocó a la ciudadanía desde las 10:00 a.m. para que sus mascotas recibieran servicios esenciales, hubo presencia del personal de la Oficina de Ayuda al Ciudadano de La Fortaleza y la Oficina Estatal para el Control de Animales (OECA).

“La OECA ya ha participado, en 2025, de un total de 21 eventos de vacunación, beneficiando a cerca de 2,000 mascotas. Este esfuerzo se suma a nuestra asignación presupuestaria, que por primera vez se hace para reclutar nuevos empleados, además de para campañas educativas, que permitirá ampliar servicios y reforzar la educación sobre el cuidado responsable de los animales en Puerto Rico”, expresó, en tanto, la gobernadora.

En una reciente vista pública legislativa sobre medidas de bienestar animal, se denunció que la OECA no contaba con presupuesto y que solo tenía dos empleados, lo que le impedía cumplir con sus obligaciones en ley.

De acuerdo con varios estudios, alrededor del 75% de las familias en Puerto Rico cuenta con una mascota.

La Federación Canófila de Puerto Rico estima que, en la isla, habitan cerca de 1.4 millones de perros. Aunque no existen estudios recientes asociados con la cantidad de gatos, datos apuntan a que dicha población supera los 1.8 millones.

“Agradezco al presidente de la Cámara y su equipo de trabajo por traer a Toa Baja esta plataforma de ‘Dejando Huellas’. Con esta feria, atendemos una necesidad real de nuestras familias, porque tener una mascota, sea perro o gato, es una responsabilidad”, dijo, en tanto, Santiago.

En el evento, estuvieron disponibles veterinarios del Departamento de Salud y voluntarios que atendieron las inquietudes de los guardianes de los animales.
En el evento, estuvieron disponibles veterinarios del Departamento de Salud y voluntarios que atendieron las inquietudes de los guardianes de los animales. (Suministrada)
Tags
PerrosGatosToa BajaCámara de RepresentantesJenniffer González
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres NievesArrow Icon
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 5 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: