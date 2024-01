A escasas horas de recibir el Año Nuevo, justo cuando el reloj marcaba las 3:22 a.m., del lunes 1 de enero de 2024, llegó al mundo el pequeño Dylan Daniel Ruiz Camacho, en el Hospital Metropolitano de San Germán y, aunque aún no lo sabe, su nacimiento ha quedado plasmado para la historia.

Y es que su llegada, más que llenar de alegría y emoción a su familia, representa lo que aparenta ser el primer nacimiento del 2024.

“Es algo muy emocionante y no lo esperábamos”, expresó la madre del pequeño, Clarynoshka Camacho Rivera a El Nuevo Día.

El doctor Daniel Almodóvar, ginecólogo obstetra, recibió a Dylan Daniel, quien nació a las 39 semanas y dos días de gestación, con un peso de 7.8 libras y midió 21 pulgadas, convirtiéndose en el cuarto hijo de la familia Ruiz Camacho, originaria de San Germán. Tanto la madre como el bebé se encuentran en perfecto estado de salud.

“Realmente todo fue, dentro de, algo rápido. Los dolores fueron un poquito lentos porque es la primera vez que tengo un parto completamente natural sin medicamento para dilatar, sin medicamento para inducción de parto”, recordó Camacho Rivera.

“Las contracciones me empezaron a eso de las 10:00 p.m. (del 31 de diciembre de 2023). Llegué al hospital a las mismas 12:00 a.m. (del 1ero de enero de 2024), con contracciones cada uno o dos minutos, más o menos. Rompí fuente a las 3:20 a.m., y a las 3:22 nació Dylan”, agregó.

Camacho Rivera -quien recibió este martes la noticia de que ha sido dada de alta- narró que, en el proceso de parto, estuvo su pareja y padre del recién nacido, Michael Ruiz.

“La recuperación ha sido un poquito extensa. Me esterilicé también, que hoy fue que me realizaron la operación, pero dentro de todo, todo ha sido bien gracias a Dios”, destacó la mujer, en entrevista telefónica.

Precisó que el nacimiento de Dylan Daniel se esperaba para el 5 de enero, cuando se celebra la víspera del Día de Reyes. “(El nombre de Dylan Daniel) realmente fue papá que lo escogió. Escogí el del bebé anterior y él entonces decidió ponerle el nombre de Dylan Daniel realmente porque nos gustó”, abundó Camacho Rivera, quien, precisamente, labora en el hospital en que dio a luz.

👶✨ ¡Nos complace anunciar con gran alegría el nacimiento del primer bebé en el Hospital Metropolitano San Germán! 🍼💖... Posted by Hospital Metropolitano San Germán on Monday, January 1, 2024

En un comunicado de prensa emitido por el hospital, también se incluyeron declaraciones de Ruiz Vargas. “Es una bendición muy grande, que le cambia la vida a uno por completo”, destacó el progenitor de Dylan Daniel.

Por su parte, la licenciada Sandra Marcela Calderón, directora ejecutiva de la institución, destacó que “aquí en el Hospital Metropolitano San Germán estamos muy contentos con el nacimiento del pequeño Dylan, ya que representa alegría y esperanza”.

“Arrancamos el 2024 con el pie derecho y más firmes en nuestro compromiso con la comunidad. Extendemos nuestras más cálidas felicitaciones a la familia y les deseamos un futuro lleno de amor y prosperidad”, puntualizó.

Otros nacimientos reportados en Año Nuevo

Como es tradición, las instituciones hospitalarias alrededor de la isla han compartido fotos y mensajes sobre los primeros nacimientos del año.

“Nuestro primer bebé del 2024, nació hoy 1 de enero a las 10:30 a.m. Muchas bendiciones para toda su familia. En Ashford Hospital amamos los bebés”, publicó el Ashford Presbyterian Hospital en Facebook.

De igual manera, el Hospital Auxilio Mutuo, en Hato Rey, compartió “¡con mucha emoción le damos la bienvenida al primer bebé de nuestro hospital este 2024! Mucha salud y bendiciones para la familia Ocasio Santiago”. El bebé nació a las 4:03 de la madrugada.

De otra parte, el Hospital Ryder, en Humacao, notificó que, el primer nacimiento del año en la institución fue una niña a las 3:15 de la tarde. “Hoy lunes, 1 de enero a las 3:15 de la tarde recibimos con alegría y regocijo el nacimiento del primer bebé de la Región en nuestro Hospital Ryder”, lee la publicación compartida en redes sociales.