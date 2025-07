“No existe ningún tipo de control de la música ni de los asistentes en sus comercios. Es solamente vender, vender, música, música. Hablan de derechos de los comerciantes, pero dónde están mis derechos como ciudadana ... Cómo es posible que un restaurante ahora sea una discoteca after hours ”, se cuestionó Ilia Vélez , residente en el condominio Playa Blanca.

“No estamos en contra de que haya establecimientos, nosotros lo que estamos es en contra de que no haya empatía con la comunidad. No podemos hablar de economía e ignorar la seguridad”, apuntó.