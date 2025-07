El Código de Orden Público de Carolina establece, en su artículo 2.04, una excepción para Isla Verde, por lo que allí se pueden vender bebidas alcohólicas durante todo el día. En las otras áreas, el límite es de domingo a jueves, de 6:00 a.m. hasta las 12:00 a.m., y los viernes y sábados, de 6:00 a.m. hasta la 1:00 a.m. En caso de que el lunes sea feriado, el domingo tendría horario hasta las 1:00 a.m.