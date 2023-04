VIEQUES.- A simple vista, las islas municipio de Vieques y Culebra exhiben perfiles socioeconómicos divergentes.

En Vieques, la tasa de pobreza estimada por el Censo de Estados Unidos asciende a 53.2%, significativamente por encima del 40.5% que se calcula para todo Puerto Rico. Mientras, en Culebra, la tasa de pobreza es de 23%, con un ingreso per cápita de $16,250 anuales, que prácticamente duplica el de la Isla Nena, estimado en $8,834.

Sin embargo, ambas islas también comparten una serie de factores, entre los que destacan la dependencia en la llamada economía del visitante, así como en un transporte marítimo que encarece los productos y tampoco ha superado sus deficiencias operacionales históricas.

“Nosotros tenemos gente local, pero dependemos totalmente del turismo. Hay gente que dice que no, pero el 90% de nuestros clientes son turistas”, sostuvo Yadira Colón, propietaria de El Rincón del Sabor y el Rincón Taco, dos “food trucks” localizados en el Vieques Food Park. “Este ‘high season’ (temporada alta) ha estado un poco inestable. Tenemos la temporada baja en septiembre y octubre. Ya en noviembre comienza a ascender y hasta marzo estamos bien ‘full’, pero este año ha estado un poco raro”.

El alcalde de Vieques, José “Junito” Corcino, admitió que, aparte del sector turístico, no vislumbra en este momento un desarrollo sustancial en otras áreas.

“Hace falta trabajos dignos, trabajos que paguen bien. Sabemos que aquí casi todo paga el mínimo. Quizás si podemos, incluyendo al municipio, lograr que los sueldos sean mejores, estoy seguro que la vida personal de cada cual podría mejorar”, indicó Corcino. “El turismo es una de las industrias que más paga”.

El alcalde también mencionó que percibe dejadez entre parte de la población viequense ante las oportunidades laborales existentes. Mencionó, por ejemplo, que el propio ayuntamiento tiene numerosas vacantes, en un municipio donde apenas una de cada tres personas hábiles forma parte del mercado laboral. “Si me llegan 15 ‘trimmeros’ mañana, yo los cojo”, dijo.

“Puede haber diversidad, no te puedo decir que fábricas, porque sabemos que ya en Puerto Rico no las hay, y eso sería una falacia. Puede haber otro tipo de industrias que puedan llegar aquí. Estoy viendo quizás el turismo como una primera fuente de ingreso para los viequenses, puede haber otras alternativas. Tenemos bastante tierra para sembrar, pero sabemos que es algo que tampoco generará una cantidad de dinero mayor, porque transportar lo que siembres a la isla grande… no puedes competir con Ceiba”, expresó el primer ejecutivo de la isla municipio, que cuenta con aproximadamente 8,224 habitantes.

Yadira Colón, propietaria El Rincón del Sabor y el Rincón Taco, dos “food trucks” localizados en el Vieques Food Park, asegura que el 90% de su clientela son turistas. (Xavier Araújo)

“No debes penalizar a la población”

En una mesa redonda con El Nuevo Día hace dos semanas, el gobernador Pedro Pierluisi mencionó el desarrollo de islas municipio como una de tres prioridades para el resto del cuatrienio, junto al avance de la reconstrucción y el crecimiento económico del país. El primer ejecutivo aludió a la construcción del hospital en Vieques –en trámite desde la destrucción del antiguo centro de salud durante el huracán María y que está prevista para comenzar más adelante este año–, proyectos de hospedajes para trabajadores residentes de la isla grande y también mejoras al muelle de Mosquito, que habilitaría la llamada “ruta corta” entre Ceiba y la Isla Nena.

“Si lo miramos en términos de población, quizás (cuestionas) por qué es un proyecto prioritario, pero no lo podemos ver así. Debemos verlo en su coyuntura histórica, lo que sufrió el pueblo de Vieques, y lo mismo puede ocurrir con Culebra. Son poblaciones que hay que atender con mucha sensibilidad. No debes penalizar a la población por su decisión en cuanto a dónde residir”, planteó Pierluisi.

En Culebra, con unos 1,787 habitantes, el alcalde Edilberto Romero apuesta a que la rehabilitación de la antigua Villa Pesquera, un proyecto que desde junio pasado lidera la Asociación Pesquera de Culebra, con el apoyo de organizaciones filantrópicas y decenas de voluntarios, servirá para impulsar una industria que ha carecido de organización.

“Antes de ser alcalde, siempre dije que parecía mentira que Culebra fuera una isla rodeada por agua y no tuviera una villa pesquera”, dijo Romero, quien reconoció los esfuerzos realizados en los pasados dos años por Nicolás Gómez Andújar, secretario de la Asociación Pesquera, para organizar a los pescadores culebrenses y rescatar la villa.

“Nicolás se organizó con pescadores para entonces volver nuevamente a mover la industria de la pescadería, que no había. (…) Estamos a punto de llegar a unos contratos con ellos y que pase por la Legislatura (Municipal), porque eso es política pública de esta administración, y tengan un sitio donde vender su mercancía”, puntualizó el alcalde.

Tomás, quien labora en la pescadería de Isabel Segunda, en Vieques, en plena faena de la limpieza de carrucho, uno de los manjares que ofrece el mar en la Isla Nena. (Xavier Araújo)

Dulce María del Río Pineda, cofundadora de Mujeres de Islas –una de las organizaciones que colabora con la rehabilitación de la Villa Pesquera–, subrayó que los proyectos que promueve la entidad buscan, justamente, ampliar el radio de oportunidades económicas para los jóvenes culebrenses.

“Nosotros creemos en el servicio, no necesariamente de atender un hospedaje u hostelería. Por ejemplo, tenemos talleres de madera, de costura, de arte. Gracias (al Fondo) Flamboyán para las Artes y otras (entidades), salió la primera marca de arte de Culebra, que se llama CulArt. (…) Creemos en ir promoviendo que (los artistas y artesanos) puedan salir de Culebra, algo que se pueda exportar”, dijo Del Río Pineda, quien mencionó también que algunas de estas destrezas, como la manufactura de velas, tienen utilidad para la industria marítima.

“Aquí, la mayoría de lo que comemos viene importado doble (por el transporte inicial a la isla grande y luego a las islas municipio), con un costo mucho más alto, y los alimentos no llegan muy frescos. Lo que es la ganadería, la agricultura en general y la pesca son industrias que no se están explotando como podríamos. Eso es algo que nos ayudaría en todas formas: económicamente, a no depender tanto del sistema y en la salud”, manifestó, por su parte, Elda Guadalupe, líder comunitaria e integrante de la Colmena Cimarrona, organización agroecológica que impulsa proyectos de soberanía alimentaria en Vieques.

Romero, además, se expresó confiado en que, a través de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, será posible construir un proyecto residencial que sirva un propósito mixto, como viviendas de interés social y como hospedaje para trabajadores de la isla grande. El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico no respondió si el gobierno cuenta con datos del porcentaje de trabajadores en Vieques y Culebra que se trasladan desde la isla grande, pero el Departamento de Educación informó que, de 213 empleados en las islas municipio, 87 no son residentes de Vieques ni Culebra.

Urgen eslabones comerciales

El economista José Caraballo Cueto, en tanto, describió el escenario en Vieques y Culebra como “unas economías que están deprimidas y tienen unos ciclos de turismo cuando vienen estos fines de semana largos y ocasiones especiales en que se llenan”.

“Aun el mismo turismo, que por su condición de isla municipio debería ser el sector económico más fuerte, no está siendo aprovechado del todo. Sigue siendo complicado el asunto de la transportación para llegar allá y no hay suficientes habitaciones de hotel para poder explotar esa industria”, expresó el académico.

En ese sentido, Caraballo Cueto puntualizó que, contrario a varias de las Antillas Menores, ninguna de las islas municipio tiene muelles con capacidad para recibir barcos cruceros, limitando las oportunidades de generar ingresos en este sector.

“Tampoco han sabido conectar ese turismo con otros sectores. Por ejemplo, pudiese haber más agricultura para conectarlo con el turismo. La otra industria que hay es de pesca y es bastante artesanal también. Eso no es nada más en las islas municipio, sino en todo Puerto Rico, que no podemos decir que tenemos una industria (pesquera) sólida, pese a tener 44 municipios costeros. Esas deberían ser las bujías de esas economías, y de ahí ir desarrollando otros sectores, como los servicios y el comercial. Apenas hay suficientes suministros en Vieques y Culebra para los residentes, y eso ha llevado a que los precios sean mayores”, insistió el economista.

Caraballo Cueto aseguró que, con las políticas correctas, es posible compaginar la economía del visitante con las necesidades de los residentes y el acceso a vivienda, una de las problemáticas más evidentes en ambas islas municipio.

“Hay que garantizar el acceso a vivienda y activar más construcción vertical –como condominios– donde cohabiten residentes y visitantes, para que no se dé ese desplazamiento, pero tampoco se deje esa economía marginada. Ese tipo de marginación económica es caldo de cultivo para la criminalidad”, advirtió Caraballo Cueto.

Guadalupe, por su parte, mencionó el sector de la construcción como uno que podría aportar de manera importante en Vieques, particularmente en lo relativo a la rehabilitación de unidades de vivienda.

“En el área de salud, hay un solo terapista físico. Alguien que monte una clínica de terapia física estaría ‘full’. Hay tantas cosas que se podría hacer. No es que el turismo sea una industria negativa, es que la manera que se está llevando a cabo, no pensando en cómo beneficia al local, sino al extranjero –y cada vez más en manos extranjeras–, lo que vemos es que, dentro de par de años, esto va a ser Hawái”, recalcó la educadora.