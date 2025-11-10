Opinión
10 de noviembre de 2025
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Escuchó una gritería”: pitón reticulada se come tres perritos en Toa Alta

Gongo Fishing dio a conocer el caso e hizo un llamado para que los ciudadanos estén pendientes de sus mascotas

10 de noviembre de 2025 - 2:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los cachorritos fueron atacados por la pitón reticulada en un taller en Toa Alta. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

José Morales Berríos, conocido como Gongo Fishing, alertó a las personas sobre la necesidad de proteger a sus mascotas ante la creciente presencia de pitones reticuladas en Puerto Rico, luego de que se reportara un caso en Toa Alta en el que una serpiente devoró a tres cachorros con poco tiempo de nacidos.

En un mensaje publicado este lunes en las redes sociales, “Gongo” indicó que en “la noche de ayer tuvimos uno de los casos más lamentables con los que me he topado en la cual una pitón reticulada de más de 15 pies se comió 3 perritos bebés en Toa Alta”.

“Solo les digo que estén un poco más pendientes a sus mascotas, aunque estamos en temporada baja de apariciones de pitones reticuladas no se descarta que una que otra salga a comer”, agregó.

Un mono rhesus incautado por el DRNA fue presentado durante la conferencia de prensa en La Fortaleza, como parte del esfuerzo para combatir el tráfico de especies exóticas en Puerto Rico. El mono rhesus, especie no nativa de Puerto Rico, fue presentado como ejemplo del tipo de fauna exótica que el DRNA busca remover del entorno natural para evitar impactos negativos en el ecosistema.El secretario del DRNA, Waldemar Quiles (izquierda), junto al teniente del Cuerpo de Vigilantes, Ángel Atienza, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza, donde ofrecieron detalles sobre los operativos para combatir el tráfico de especies exóticas en Puerto Rico.
1 / 8 | Ocho patas y muchos problemas: conoce las especies exóticas que amenazan a Puerto Rico. Un mono rhesus incautado por el DRNA fue presentado durante la conferencia de prensa en La Fortaleza, como parte del esfuerzo para combatir el tráfico de especies exóticas en Puerto Rico. - Xavier Araújo

En entrevista con El Nuevo Día, Morales Berríos dijo que el caso atendido en Toa Alta involucraba a una perra abandonada que parió en el taller de una casa.

Aunque los animales no eran del dueño de la propiedad, este sí les daba alimentos.

“Él se mantenía pendiente de ella. No la iba a dejar que se quedaran sin comer. Pero ayer escuchó una gritería y cuando va, la culebra ya se estaba comiendo el último de los perritos”, indicó Morales Berríos.

“Cazamos” a Gongo: lo que no sabías de su vida

“Cazamos” a Gongo: lo que no sabías de su vida

José Luis Morales Berríos apenas tenía 12 años cuando ayudó a capturar su primera boa puertorriqueña en la escuela donde cursaba el quinto grado.

“Cuando llegué, no la velaron bien y se fue al monte”, añadió, lamentando de que no pudiera atraparla debido a la oscuridad de la noche.

El joven afirmó que estos meses corresponden a la época de apareamiento de estas culebras, por lo que usualmente “no están muy activas. El frío las aguanta bastante también. Pero, aún así, están por ahí”.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Noticias
