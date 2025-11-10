“Escuchó una gritería”: pitón reticulada se come tres perritos en Toa Alta

José Morales Berríos, conocido como Gongo Fishing, alertó a las personas sobre la necesidad de proteger a sus mascotas ante la creciente presencia de pitones reticuladas en Puerto Rico, luego de que se reportara un caso en Toa Alta en el que una serpiente devoró a tres cachorros con poco tiempo de nacidos.

En un mensaje publicado este lunes en las redes sociales, “Gongo” indicó que en “la noche de ayer tuvimos uno de los casos más lamentables con los que me he topado en la cual una pitón reticulada de más de 15 pies se comió 3 perritos bebés en Toa Alta”.

“Solo les digo que estén un poco más pendientes a sus mascotas, aunque estamos en temporada baja de apariciones de pitones reticuladas no se descarta que una que otra salga a comer”, agregó.

1 / 8 | Ocho patas y muchos problemas: conoce las especies exóticas que amenazan a Puerto Rico. Un mono rhesus incautado por el DRNA fue presentado durante la conferencia de prensa en La Fortaleza, como parte del esfuerzo para combatir el tráfico de especies exóticas en Puerto Rico. - Xavier Araújo 1 / 8 Ocho patas y muchos problemas: conoce las especies exóticas que amenazan a Puerto Rico Un mono rhesus incautado por el DRNA fue presentado durante la conferencia de prensa en La Fortaleza, como parte del esfuerzo para combatir el tráfico de especies exóticas en Puerto Rico. Xavier Araújo Compartir

En entrevista con El Nuevo Día, Morales Berríos dijo que el caso atendido en Toa Alta involucraba a una perra abandonada que parió en el taller de una casa.

PUBLICIDAD

Aunque los animales no eran del dueño de la propiedad, este sí les daba alimentos.

“Él se mantenía pendiente de ella. No la iba a dejar que se quedaran sin comer. Pero ayer escuchó una gritería y cuando va, la culebra ya se estaba comiendo el último de los perritos”, indicó Morales Berríos.

“Cazamos” a Gongo: lo que no sabías de su vida José Luis Morales Berríos apenas tenía 12 años cuando ayudó a capturar su primera boa puertorriqueña en la escuela donde cursaba el quinto grado.

“Cuando llegué, no la velaron bien y se fue al monte”, añadió, lamentando de que no pudiera atraparla debido a la oscuridad de la noche.