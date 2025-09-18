Opinión
18 de septiembre de 2025
79°nubes rotas
NoticiasLocales
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Estados Unidos confirma despliegue de aviones caza F-35B en Puerto Rico para operaciones en el Caribe

La configuración B de la nave es la que permite el despegue en corta distancia y el aterrizaje en vertical

18 de septiembre de 2025 - 4:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La configuración B del F-35 es la que permite el despegue en corta distancia y el aterrizaje en vertical, por lo que teóricamente tiene capacidad para realizar estas operaciones desde las cubiertas de tres de los buques que Estados Unidos tiene desplegados en el sur del Caribe. (MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington— El Departamento de Guerra de Estados Unidos confirmó este jueves que envió varios aviones caza F-35B de última generación a Puerto Rico para que participen en el operativo que Washington ha activado para combatir el narcotráfico en el Caribe, un despliegue que Venezuela ha denunciado por considerar que busca forzar un cambio de gobierno en Caracas.

“Los cazas F-35B Lightning II del Escuadrón de Ataque de la Infantería de Marina 225 ya se encuentran en Puerto Rico. Están listos para combatir contra los carteles cuyas actividades ilícitas han tenido devastadoras consecuencias para los estadounidenses durante décadas”, explicó el Departamento de Guerra en un escueto mensaje en la red social X.

La configuración B del F-35 es la que permite el despegue en corta distancia y el aterrizaje en vertical, por lo que teóricamente tiene capacidad para realizar estas operaciones desde las cubiertas de tres de los buques que Estados Unidos tiene desplegados en el sur del Caribe.

Medios locales ya informaron a principio de semana que al menos cinco aviones de combate F-35 habían arribado a la pista del aeropuerto regional José Aponte de la Torre, la antigua base Roosevelt Roads, en el municipio de Ceiba, en el noreste de Puerto Rico.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció esta misma semana que el operativo desplegado en la región destruyó una segunda lancha, causando la muerte de sus tres ocupantes, que según Washington eran “narcoterroristas” venezolanos que transportaban drogas.

El operativo, cuya efectividad ha sido puesta en duda por expertos que señalan que el Caribe no es una ruta usada a gran escala por los narcotraficantes para introducir narcóticos en Estados Unidos, ha sido duramente criticado por Venezuela, que ha activado unas maniobras militares en la isla de La Orchila, en el Caribe venezolano, para dar respuesta a lo que ha calificado como “amenaza” de Washington

Tags
Breaking NewsDonald TrumpDepartamento de Defensa de Estados UnidosMarina de Guerra de Estados UnidosPentágonoRoosevelt Roads
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
