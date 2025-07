“Por conducto del Departamento de Seguridad Pública, nosotros siempre nos mantenemos al tanto de situaciones como esta. Obviamente, pues esperamos que no llegue a consecuencias mayores, que no ocurra como la lluvia que enfrentamos el pasado mes de mayo, que ocurrieron un sinnúmero de inundaciones y deslizamientos, y que los daños sobrepasaron, me parece que fueron, los $40 y pico, casi $50 millones en daños. Esperemos que ese no sea el caso, pero estamos preparados para asistir a los alcaldes en caso de que surja alguna necesidad especial”, manifestó el secretario de Asuntos Públicos en conferencia de prensa.