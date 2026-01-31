Opinión
Esterilizan 420 gatos en Caguas en el Segundo Spay Cat Day

El evento formó parte de las iniciativas de bienestar animal del municipio

31 de enero de 2026 - 5:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Segundo Spay Cat Day se celebró en la Cancha Roger Mendoza, en Caguas.Se logró la esterilización de 420 gatos, como parte de la política pública municipal de bienestar animal.El evento fue parte de una iniciativa municipal que tiene como meta esterilizar 2,000 animales hasta 2028.
1 / 6 | Esterilizan 420 gatos en Caguas en el Segundo Spay Cat Day. El Segundo Spay Cat Day se celebró en la Cancha Roger Mendoza, en Caguas. - Suministrada
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El alcalde de Caguas, William Miranda Torres, informó que el Segundo Spay Cat Day, celebrado este sábado en la Cancha Roger Mendoza, logró la esterilización de 420 gatos, como parte de la política pública municipal de bienestar animal.

“Cuando la comunidad participa, logramos cambios reales. Este esfuerzo demuestra que, en Caguas, hay conciencia, compromiso y voluntad de hacer las cosas bien”, dijo Miranda Torres, vía comunicado de prensa, al evaluar los resultados de la jornada.

La actividad, indicó, permitió atender tanto gatos con tutor como comunitarios, incluyendo 50 del centro urbano tradicional mediante el método TNR (siglas en inglés de “capturar, esterilizar y devolver”), una práctica humanitaria y efectiva para el control poblacional.

Miranda Torres agradeció la colaboración de los empleados municipales, voluntarios, Veterinarians for Puerto Rico –quienes fueron contratados por el ayuntamiento para llevar a cabo las esterilizaciones–, el representante José “Conny” Varela por la asignación de $10,000 para el evento, y al Movimiento Social Pro-Bienestar Animal, organización sin fines de lucro que es parte de la Junta Asesora de Bienestar Animal del Municipio.

Reiteró, por último, que este tipo de iniciativas forman parte de un esfuerzo sostenido que integra esterilización, educación, registro de mascotas e impacto comunitario, con la meta de esterilizar 2,000 animales hasta 2028.

