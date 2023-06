Cientos de jóvenes residentes en Bayamón llegaron este miércoles hasta el Coliseo Rubén Rodríguez para recibir vales educativos, charlas y talleres de personalidades, universidades y patronos, para ayudarlos a definir su futuro estudiantil.

La actividad fue dirigida específicamente a unos 460 jóvenes que ingresan a cuarto año el próximo año escolar, quienes recibieron un vale de $150, en una tarjeta de débito, para ayudarles económicamente.

Diego Domínguez, de la escuela Francisco Manrique Cabrera, en Rexville, aseguró sentirse “muy agradecido por la oportunidad, porque no todas las escuelas están recibiendo esto”.

“Es algo muy bueno. Hay mucha gente que le falta recursos, y es una muy gran ayuda”, afirmó el joven, que planea estudiar medicina.

La estudiante Keishla Martínez Rivera, de la escuela Papa Juan XXIII, dijo que vislumbra guardar el dinero para eventualmente comprarse una computadora.

“Tener este recurso realmente es como una bendición. Así que, gracias. Y espero que este programa se continúe muchos añitos”, agregó la joven que quiere estudiar “algo relacionado con la tecnología”.

Aida Lisha Oyola, visiblemente emocionada, sostuvo que también se sentía “bien agradecida”. Aunque no participó en el evento la Escuela de Comunicaciones de la Universidad del Sagrado Corazón, donde ella quiere estudiar periodismo, la joven dijo que encontró “opciones, la UPR (Universidad de Puerto Rico) de Bayamón está también”. “Y me gustó, me gustó”, dijo.

Mientras tanto, el alcalde Ramón Luis Rivera Cruz sostuvo que este nuevo Programa de Verano busca orientar a esos estudiantes para que tengan una idea más clara de qué hacer al llegar a cuarto año y “qué alternativas había, cuáles eran los trabajos del futuro de mayor empleabilidad, qué universidades hay en Puerto Rico, qué colegios hay, carreras cortas, carreras universitarias, para que, entonces, el estudiante tenga una pintura mucho más amplia”.

Este miércoles, se anunció otra ronda del Programa de Vales Educativos para los estudiantes residentes en Bayamón entre los grados de kínder y primer año de universidad.

Según el ejecutivo municipal, los estudiantes entre kínder y cuarto año podrán recibir una asistencia de $250 cada uno, y aquellos que comiencen su primer año en una universidad acreditada recibirán una aportación de $300. Los fondos, que provienen de la ley federal ARPA (Plan de Rescate de los Estados Unidos), se entregarán en tarjetas de débito.

Para solicitar, visite al portal https/bayamon.reporta.pro y siga las instrucciones para determinar su elegibilidad. Si ya recibieron el vale el año pasado, solo necesita reactivar la información.