Exalcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera sigue hospitalizado, pero en condición “estable”

El exalcalde bayamonés Ramón Luis Rivera Rivera permanece este viernes en condición “estable”, aunque aún no ha sido dado de alta tras su hospitalización el pasado martes.

“No lo han dado de alta aún, pero continúa estable. Están supuesto a darlo de alta pronto, pero, a este momento, no le han dado el alta todavía”, subrayó Migdalia Rivera, portavoz del Municipio de Bayamón, que ahora es regentado por Ramón Luis Rivera Cruz, hijo del exalcalde.

De momento, no se han revelado las razones de salud que llevaron a Rivera Rivera, de 96 años, a recibir atención médica.

El miércoles, en entrevista con El Nuevo Día, la portavoz había indicado que la expectativa era que Rivera Rivera fuera dado de alta al día siguiente, luego de haber sido ingresado tras sentirse “indispuesto”.

Rivera Rivera ganó la alcaldía de Bayamón en 1976, y timoneó la ciudad hasta el 2001. En el 2000, anunció su retiro, y ese año, su hijo, quien era senador, anunció que sucedería a su padre y prevaleció en los comicios generales.

El ex ejecutivo municipal se acogió al retiro hace años, pero, desde entonces, reaparece ocasionalmente en actividades del Partido Nuevo Progresista.