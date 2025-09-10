Hospitalizado el exalcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera

El exalcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera Rivera se encuentra hospitalizado luego de confrontar problemas de salud que no fueron precisados.

“Sí, el exalcalde se sintió indispuesto y fue llevado al hospital en el día de ayer (martes), donde recibe cuidados médicos. Gracias a Dios, se encuentra estable y ya mañana (jueves) será dado de alta”, manifestó su hijo, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, a través de su portavoz de prensa, Migdalia Rivera.

Rivera Rivera ganó la alcaldía de Bayamón en 1976, y timoneó la ciudad hasta el 2001. En el 2000, anunció su retiro, y ese año, su hijo, quien era senador, anunció que sucedería a su padre y prevaleció en los comicios generales.

Rivera Cruz logró el favor del electorado en las elecciones del 2000 con un 55.6% de apoyo.

El exalcalde tiene 96 años y, aunque se acogió al retiro hace años, ocasionalmente reaparece públicamente en actos del Partido Nuevo Progresista.