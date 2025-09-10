Hospitalizado el exalcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera
Su hijo, el alcalde Ramón Luis Rivera Cruz, confirmó la información y aseguró que su progenitor será dado de alta mañana
10 de septiembre de 2025 - 5:00 PM
El exalcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera Rivera se encuentra hospitalizado luego de confrontar problemas de salud que no fueron precisados.
“Sí, el exalcalde se sintió indispuesto y fue llevado al hospital en el día de ayer (martes), donde recibe cuidados médicos. Gracias a Dios, se encuentra estable y ya mañana (jueves) será dado de alta”, manifestó su hijo, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, a través de su portavoz de prensa, Migdalia Rivera.
Rivera Rivera ganó la alcaldía de Bayamón en 1976, y timoneó la ciudad hasta el 2001. En el 2000, anunció su retiro, y ese año, su hijo, quien era senador, anunció que sucedería a su padre y prevaleció en los comicios generales.
Rivera Cruz logró el favor del electorado en las elecciones del 2000 con un 55.6% de apoyo.
El exalcalde tiene 96 años y, aunque se acogió al retiro hace años, ocasionalmente reaparece públicamente en actos del Partido Nuevo Progresista.
Al ex ejecutivo municipal, se le atribuye una obra visionaria en el llamado Pueblo del Chicharrón, como el Parque de Las Ciencias, el Parque Central -hoy Parque de los Niños- y el edificio en donde está enclavada la Casa Alcaldía, cruzando con un puente la carretera PR-2.
