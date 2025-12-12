Fallece Edwin Rivera Sierra “El Amolao”, exalcalde de Cataño

Edwin Rivera Sierra, mejor conocido como “El Amolao”, un líder visionario que dejó una huella profunda en el municipio de Cataño durante su trayectoria como alcalde, falleció este viernes a los 76 años.

La información fue confirmada esta mañana por el actual alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, quien compartió una publicación en sus redes sociales lamentando el fallecimiento de Rivera Sierra.

“Hoy Cataño está de luto. Falleció un verdadero general y un hombre visionario. Será recordado como el mejor alcalde de nuestro pueblo. Ninguno como él”, dijo.

“Nosotros lo honramos en vida. El Malecón lleva por ley su nombre. Levantamos un busto en honor a su obra para recordarlo SIEMPRE. Así se hace Patria honrando a nuestra gente en vida. Vuela alto, Amolao”, concluyó.

Busto develado en honor al exalcalde de Cataño. (Suministrada)

Precisamente, hace ocho meses, Cataño honró al exalcalde con un busto que se instauró en el Frente Marítimo de la ciudad, que también lleva su nombre.

Rivera Sierra estuvo a cargo del municipio por 16 años, desde 1987 a 2003, y es recordado por muchos puertorriqueños por sus pintorescas expresiones.

“El busto permanecerá como recordatorio visible y permanente del legado de un hombre que dedicó su vida al servicio público con entrega, humildad y visión de futuro”, indicó en aquel momento el ayuntamiento en un comunicado de prensa.

Tras el fallecimiento del exalcalde de Cataño, las reacciones no se han hecho esperar.

“Lamentamos el fallecimiento de Edwin Rivera Sierra, quien desde 1987 hasta el 2003 lideró los destinos de Cataño. Pocos alcaldes han tenido un compromiso tan grande con el bienestar de su gente como ‘El Amolao’. Su obra aún perdura en el Pueblo que tanto amó, un legado que trasciende generaciones. Nuestras condolencias con su familia y amigos en este difícil momento”, indicó el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez.

¿Quién era “El Amolao”?

Nacido el 24 de enero de 1949 en Santurce y criado en el residencial Zenón F. Valcárcel de Guaynabo, Rivera Sierra creció en el seno de una familia trabajadora.

Su padre, don Alejandro Rivera, mecánico de automóviles, fue quien le dio el apodo “Amolao”. Desde joven, Rivera Sierra sintió el llamado del servicio público.

Ingresó al cuerpo de la Policía de Puerto Rico, donde enfrentó grandes retos. Durante la revuelta estudiantil de 1968 en la Universidad de Puerto Rico (UPR), recibió un impacto que le provocó la pérdida de la visión en su ojo izquierdo, una muestra temprana de su compromiso con el orden y la seguridad del país.

En 1981, inició su carrera política como Legislador Municipal y seis años más tarde fue electo alcalde en unas primarias abiertas del pueblo. A partir de ese momento, se convirtió en un líder presente, accesible y profundamente comprometido con su gente. Visitaba comunidades, escuchaba sus necesidades y compartía con su pueblo con sencillez y calidez humana.

De acuerdo a la Resolución Conjunta 19-2023, “cuando el “Amolao” comenzó su primer término como alcalde, Cataño tenía un déficit de $7 millones. No obstante, año tras año, Rivera Sierra hizo que las finanzas del Municipio estuviesen en orden”.

Durante su incumbencia, en el municipio de Cataño se hicieron obras significativas como: el Centro de Gobierno Municipal, el Centro de Convenciones, el edificio de la Defensa Civil y el Terminal de Transportación Pública. Además, Rivera Sierra fue el propulsor de la estatura de Cristóbal Colón, que hoy se ubica en el municipio de Arecibo.