El Departamento de la Familia reconoció este jueves que recibió en 2018 un referido por negligencia en contra de la madre de la menor de 13 años con autismo severo que ayer dio a luz, luego de quedar embarazada en medio de un patrón de abuso sexual por parte de su padrastro.

“Ese referido se investigó, no se fundamentó porque no se pudieron establecer los criterios de maltrato, no hubo criterios de peligro presentes, ni criterios de peligro inminente en ese momento, y no hubo ninguna situación como la que estamos trabajando en este momento”, alegó hoy la administradora de Administración de Familias y Niños (ADFAN), Glenda Gerena.

En entrevista con varios medios desde Centro Médico en Río Piedras, trascendió que el referido fue realizado por personal de la escuela anterior a la que asistía la menor.

Según la investigación de la Policía, el patrón de abuso contra la niña comenzó hace tres años y, hasta ahora, las autoridades no han podido establecer si alguna persona cercana a la menor tenía conocimiento de la situación que vivía en su hogar.

La secretaria de la Familia, Carmen Ana González, indicó que, al momento del referido, el padrastro “no estaba en el panorama” y que la madre respondió bien en ese momento a las recomendaciones.

“Cuando nosotros estuvimos investigando, cuando se da ese referido, surge que mamá, cuando se hace la entrevista con la pediatra, la pediatra determina que no hay señales de maltrato, que la mamá acoge muy bien las recomendaciones. La escuela también trae que la mamá también ha visto un cambio”, dijo.

Agregó que el caso actual “es completamente diferente”. Gerena, por su parte, reiteró que el referido de 2018 “que no se fundamentó” y afirmó que Familia no ha recibido referidos de la escuela que asiste actualmente la menor, y cuyo personal alega que no se percató del embarazo de la menor.

En tanto, González aseguró que en la agencia que dirige “no hemos fallado”.

Durante los pasados días, Familia negó haber recibido en el pasado informe o referido alguno sobre la situación de esta menor de edad.

La menor de 13 años dio a luz ayer a una niña. La secretaria de la Familia informó que las dos se encuentran bien de salud.

El padrastro enfrenta dos cargos por el artículo 130 (agresión sexual) del Código Penal y el artículo 59 (maltrato) de la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores (Ley 246). Contra la madre, de 41 años, se radicó un cargo por el artículo 60 (negligencia). Ambos permanecen sumariados a la espera de la vista preliminar, pautada para el 8 de agosto.