Fuera de servicio dos estaciones del Tren Urbano por trabajos de LUMA Energy
Las estaciones de Bayamón y Deportivo no estarán operando durante más de una semana
23 de marzo de 2026 - 10:59 AM
23 de marzo de 2026 - 10:59 AM
Dos estaciones del Tren Urbano en Bayamón estarán fuera de servicio por más de una semana debido a trabajos de la empresa LUMA Energy para mejorar su sistema eléctrico, informó este lunes la Autoridad de Transporte Integrado (ATI).
Las estaciones de Bayamón y Deportivo no estarán operando desde este miércoles, 25 de marzo, hasta el viernes, 3 de abril, que es Viernes Santo.
Ante esto, la ATI informó que brindará servicios de autobuses para mover a los pasajeros entre estas dos estaciones. Asimismo, usará un “sistema de transporte alterno mediante guaguas (bus bridge)” para conectar las estaciones Jardines, Deportivo y Bayamón.
“Como parte de la planificación, ATI solicitó a LUMA que estos trabajos se realizaran en un periodo estratégico del año donde históricamente se registra una menor demanda de pasajeros, reduciendo así el impacto en la ciudadanía”, informó ATI, mediante un comunicado de prensa. La proxima semana se observa la Semana Santa.
En este período, el servicio del Tren Urbano transcurrirá de forma regular de la estación Sagrado Corazón a Jardines.
ATI señaló que la interrupción del servicio eléctrico al tren no afectará los comercios que están ubicados en las estaciones de Bayamón y Deportivo.
“Las concesiones comerciales ubicadas en las estaciones de Bayamón y Deportivo no se verán afectadas, ya que cuentan con un sistema de conexión eléctrica independiente al que estará siendo intervenido”, se informó.
“Se contará con personal en estaciones orientando al público, señalización adecuada, coordinación de seguridad y monitoreo continuo para asegurar una operación eficiente durante la duración de los trabajos”, añade el comunicado de prensa.
En los últimos meses, el sistema de transporte colectivo ha sufrido varias interrupciones debido a problemas con su sistema eléctrico.
En febrero pasado, una avería eléctrica interrumpió el servicio desde la estación Piñero hasta Sagrado Corazón, que transcurren de Hato Rey a Santurce.
En mayo del año pasado, un fuego en una subestación dejó el sistema parcialmente inoperante por cerca de dos meses y provocó daños que sobrepasaron los $10 millones, según ATI.
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