Reanuda el servicio del Tren Urbano tras avería reportada en varias estaciones

El medio de transporte está operando nuevamente desde la estación de Bayamón hasta la estación de Sagrado Corazón y viceversa

24 de febrero de 2026 - 7:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El servicio del Tren Urbano se vio afectado en la mañana del lunes tras una avería que impactó a las estaciones Piñero y Sagrado Corazón. (Carlos Rivera Giusti)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El Tren Urbano reanudó operaciones a las 5:30 a.m. de este martes luego que una avería en el sistema eléctrico afectara ayer el servicio en varias estaciones.

En una publicación a través de sus redes sociales, la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) indicó que el medio de transporte está operando nuevamente desde la estación de Bayamón hasta la estación de Sagrado Corazón y viceversa.

El servicio del Tren Urbano se vio afectado en la mañana del lunes tras una avería que impactó desde la estación Piñero hasta Sagrado Corazón, que transcurren de Hato Rey a Santurce.

Para los pasajeros en esas áreas se activó un servicio de autobuses, mientras que el resto de las estaciones continuaron operando con normalidad.

El Tren Urbano es una alternativa de movilidad, principalmente, para trabajadores y estudiantes.Conecta las ciudades de Bayamón, Guaynabo y San Juan, y se inauguró el 18 de diciembre de 2004.Cerca de la estación Sagrado Corazón se han establecido comercios como farmacias y “fast foods”.
1 / 40 | Tren Urbano: así lucen sus 16 estaciones a dos décadas de su inauguración . El Tren Urbano es una alternativa de movilidad, principalmente, para trabajadores y estudiantes. - Ramon "Tonito" Zayas
Andrea Guemárez Soto
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora.
