Reanuda el servicio del Tren Urbano tras avería reportada en varias estaciones

El Tren Urbano reanudó operaciones a las 5:30 a.m. de este martes luego que una avería en el sistema eléctrico afectara ayer el servicio en varias estaciones.

En una publicación a través de sus redes sociales, la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) indicó que el medio de transporte está operando nuevamente desde la estación de Bayamón hasta la estación de Sagrado Corazón y viceversa.

El servicio del Tren Urbano se vio afectado en la mañana del lunes tras una avería que impactó desde la estación Piñero hasta Sagrado Corazón, que transcurren de Hato Rey a Santurce.

Para los pasajeros en esas áreas se activó un servicio de autobuses, mientras que el resto de las estaciones continuaron operando con normalidad.