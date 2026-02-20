Opinión
Reportan fallas eléctricas en algunas estaciones del Tren Urbano

A través de una alerta de servicio, la Autoridad de Transporte Integrado hizo el anuncio

20 de febrero de 2026 - 6:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Autoridad de Transporte Integrado (ATI) informó, a través de sus redes sociales, que algunas estaciones del tren se encuentran sin el servicio de energía eléctrica. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Autoridad de Transporte Integrado (ATI), corporación pública que administra el Tren Urbano, informó en la tarde del viernes, a través de sus redes sociales, que algunas estaciones del tren se encuentran sin el servicio de energía eléctrica.

“En estos momentos estamos trabajando con una situación de falta energía en varias estaciones”, indica la alerta de servicio publicada por la ATI. “Nuestro equipo técnico ya se encuentra atendiendo la situación para restablecer la operación a la mayor brevedad posible”, añade la alerta.

El portavoz de prensa de la corporación pública, Armando Reyes, confirmó la información a El Nuevo Día, pero indicó que la ruta del Tren Urbano sigue operando.

Al momento no se ha especificado si la avería responde a problemas internos del sistema del tren.

Por su parte, el portavoz de prensa de LUMA Energy, Hugo Sorrentini, confirmó a El Nuevo Día que el consorcio energético despachó una brigada hacia la estación del tren en Sagrado Corazón para asistir a la empresa administradora.

“No hay situación que al momento esté impidiendo la operación normal del tren”, indicó Sorrentini.

Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
