Tren Urbano reporta avería en varias estaciones

Una avería en el sistema eléctrico afectó el servicio en varias estaciones del Tren Urbano en la mañana de este lunes.

Así lo informó en las redes sociales la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

La dependencia gubernamental indicó que la situación afectó las estaciones entre Piñeiro y Sagrado Corazón, que transcurren de Hato Rey a Santurce.

Para los pasajeros en esas áreas se activó un servicio de autobuses, mientras que el resto de las estaciones continúa operando con normalidad.