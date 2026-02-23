Opinión
Tren Urbano reporta avería en varias estaciones

Ante problemas con el sistema eléctrico, activaron un servicio de autobuses para atender la emergencia con los pasajeros

23 de febrero de 2026 - 8:46 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ATI indicó que la situación se afectó las estaciones entre Piñeiro y Sagrado Corazón, entre Hato Rey y Santurce. (Xavier Araújo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una avería en el sistema eléctrico afectó el servicio en varias estaciones del Tren Urbano en la mañana de este lunes.

Así lo informó en las redes sociales la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

La dependencia gubernamental indicó que la situación afectó las estaciones entre Piñeiro y Sagrado Corazón, que transcurren de Hato Rey a Santurce.

Para los pasajeros en esas áreas se activó un servicio de autobuses, mientras que el resto de las estaciones continúa operando con normalidad.

El Tren Urbano es una alternativa de movilidad, principalmente, para trabajadores y estudiantes.Conecta las ciudades de Bayamón, Guaynabo y San Juan, y se inauguró el 18 de diciembre de 2004.Cerca de la estación Sagrado Corazón se han establecido comercios como farmacias y “fast foods”.
1 / 40 | Tren Urbano: así lucen sus 16 estaciones a dos décadas de su inauguración . El Tren Urbano es una alternativa de movilidad, principalmente, para trabajadores y estudiantes. - Ramon "Tonito" Zayas
Tren UrbanoBreaking NewsSanturceHato ReyTrenesAutoridad de Transporte Integrado
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
