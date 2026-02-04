Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fuertes lluvias y vientos provocan la caída de árbol en Barranquitas

El incidente ocurrió en la carretera PR-749, kilómetro 4.2, en el barrio Quebrada Grande

4 de febrero de 2026 - 9:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El árbol obstruyó la carretera. (Municipio Autónomo de Barranquitas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Los fuertes aguaceros y vientos asociados a un frente frío que se aleja de la región provocaron la caída de un árbol en Barranquitas.

En una publicación en redes sociales, el Municipio informó que el incidente ocurrió en la carretera PR-749, kilómetro 4.2, en el barrio Quebrada Grande.

El ayuntamiento indicó que el árbol obstruía la vía, pero que “personal de LUMA Energy y municipal están atendiendo la situación”.

“Debido a las condiciones del tiempo, transite con extrema precaución y evite el área de ser posible”, agrega la publicación.

Más temprano, el meteorólogo Manuel Ramos, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó que, aunque el frente frío ya cruzó Puerto Rico, gran parte de la nubosidad permanece sobre el área, impulsada por una alta presión que genera vientos persistentes.

Este patrón mantendrá condiciones similares a las del martes, con lloviznas y aguaceros moderados y constantes, principalmente en el cuadrante norte y noreste de la isla.

En el interior montañoso, la formación de neblina reducirá considerablemente la visibilidad, por lo que las autoridades exhortaron a los conductores a ejercer precaución, especialmente durante las horas de la mañana.

Más tarde, se anticipa un aumento en la actividad de aguaceros en el interior y el oeste de la isla, donde aún continúa el riesgo de deslizamiento de terreno, puesto a que los suelos se encuentran saturados.

Fuertes aguaceros asociados a un sistema frontal han provocado deslizamientos de terreno e inundaciones costeras.En Aguadilla, el alcalde Julio Roldán emitió una advertencia urgente a residentes y visitantes para que se mantengan fuera de las áreas costeras debido a las fuertes marejadas que afectan la región.Así lucía el lugar de los hechos.
1 / 17 | Árboles caídos y postes incendiados: estos son los daños asociados al paso de un sistema frontal. Fuertes aguaceros asociados a un sistema frontal han provocado deslizamientos de terreno e inundaciones costeras. - Carlos Rivera Giusti/Staff
Breaking NewsBarranquitasLluviasServicio Nacional de Meteorología
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
