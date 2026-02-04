Fuertes lluvias y vientos provocan la caída de árbol en Barranquitas

Los fuertes aguaceros y vientos asociados a un frente frío que se aleja de la región provocaron la caída de un árbol en Barranquitas.

En una publicación en redes sociales, el Municipio informó que el incidente ocurrió en la carretera PR-749, kilómetro 4.2, en el barrio Quebrada Grande.

El ayuntamiento indicó que el árbol obstruía la vía, pero que “personal de LUMA Energy y municipal están atendiendo la situación”.

“Debido a las condiciones del tiempo, transite con extrema precaución y evite el área de ser posible”, agrega la publicación.

Más temprano, el meteorólogo Manuel Ramos, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó que, aunque el frente frío ya cruzó Puerto Rico, gran parte de la nubosidad permanece sobre el área, impulsada por una alta presión que genera vientos persistentes.

Este patrón mantendrá condiciones similares a las del martes, con lloviznas y aguaceros moderados y constantes, principalmente en el cuadrante norte y noreste de la isla.

En el interior montañoso, la formación de neblina reducirá considerablemente la visibilidad, por lo que las autoridades exhortaron a los conductores a ejercer precaución, especialmente durante las horas de la mañana.

Más tarde, se anticipa un aumento en la actividad de aguaceros en el interior y el oeste de la isla, donde aún continúa el riesgo de deslizamiento de terreno, puesto a que los suelos se encuentran saturados.