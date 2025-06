Genera PR vuelve al tribunal con reclamo para que valide $48 millones en bonificaciones por desempeño

El NEPR, sin embargo, rechazó validar la enmienda bajo la premisa de que carecía de garantías de cumplimiento que contemplaran el precario estado financiero de New Fortress Energy, empresa matriz de Genera PR, lo que provocó que el operador privado recurriera al Apelativo el 2 de junio para argumentar que el regulador no tenía la facultad de imponer ese tipo de exigencias. No obstante, el martes –es decir, un día después de someter el más reciente recurso de revisión–, Genera PR notificó al foro intermedio que desistía del primer pleito, señalando que el NEPR, en su solicitud de desestimación, había presentado información a la que no había tenido acceso previamente.