Guayama activa protocolo tras caso de feminicidio-suicidio que involucra a empleado municipal

El municipio de Guayama activó el viernes el protocolo del Programa Mujer Segura tras la muerte de una pareja en un caso que la Policía investiga como un feminicidio-suicidio.

Los cuerpos de una mujer y un hombre fueron encontrados en el interior de una residencia en el barrio Villodas de dicho municipio.

El inspector José Torres Ruiz, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, indicó anoche a El Nuevo Día que familiares identificaron a las víctimas como Glenmarie Fonseca Olavarría, de 26 años, y Kelvin Anaya Torres, de 34 años.

Torres Ruiz había adelantado que manejaban el caso bajo el protocolo de feminicidio.

El oficial añadió que Fonseca Olavarría y Anaya Torres eran pareja y que llevaban una relación de varios años. El expediente de Anaya Torres, añadió el director del CIC de Guayama, reveló una querella por violencia de género del 2018, pero el caso, de acuerdo con el oficial, no prosperó en los tribunales.

En un informe posterior, se señaló que la mujer falleció de una herida de bala que le causó la muerte en el acto y el hombre se privó de la vida en el lugar.

Era empleado municipal

Mientras, el alcalde de Guayama, O’brain Vázquez Molina, indicó temprano el viernes que “lamento profundamente una situación registrada ayer jueves en nuestro pueblo que involucra a un empleado municipal del programa Head Start. Nos unimos al dolor que embarga a los familiares y amigos de las personas afectadas. Personal del Negociado de la Policía investiga lo suscitado”.

Una portavoz del ayuntamiento confirmó a El Nuevo Día que Anaya Torres era chofer en el Head Start,

“Inmediatamente advine en conocimiento de lo ocurrido se activó el protocolo del Programa Mujer Segura así que el personal de la administración municipal está en contacto con las familias y les brinda la ayuda necesaria”, añadió el primer ejecutivo municipal.

El Nuevo Día supo que temprano esta mañana Vázquez Molina estaría junto a los empleados del Head Start para brindar apoyo y ayuda tras el incidente.

El Programa Mujer Segura ofrece servicios a residentes del municipio y pueblos limítrofes, sean mujeres u hombres, víctimas de violencia der género.

Parte de la misión del programa es ofrecer refugio seguro, servicios integrales, intervenir para prevenir la violencia de género y apoyar a las víctimas en su proceso de recuperación así como la reintegración social.

También cuenta con expertos en psicología y trabajo social, asesoría legal y acompañamiento en procesos judiciales.

Estos servicios son libres de costo.

Datos provistos por el ejecutivo municipal reflejaron que desde la apertura de la oficina en febrero de 2024 hasta junio de 2025, se atendieron 317 casos, de los que 276 fueron féminas y 41 hombres. De estos, 214 casos son de Guayama y el resto de pueblos limítrofes. También, se ofrecieron servicios de intercesoría legales a 294 personas, quienes fueron representadas en casos de violencia de género, acecho y agresión sexual.

