Guayama declara estado de emergencia tras identificar más de 800 postes a oscuras

El alcalde de Guayama, O’brain Vázquez Molina, declaró un estado de emergencia tras identificar más de 800 postes a oscuras, una situación que entiende facilita la comisión de delitos y limita el uso de espacios públicos.

En un comunicado de prensa, Vázquez Molina catalogó como “peligroso” el deterioro del sistema de luminarias. De paso, advirtió que “la situación pone en jaque el bienestar general de los residentes y visitantes”.

El ejecutivo municipal explicó que personal del ayuntamiento realizó un estudio en el que se identificó sobre 800 postes con luminarias que se encuentran actualmente fuera de funcionamiento.

“Que hayan 800 postes sin luminarias es una cifra alarmante que confirma que esta situación constituye una emergencia real, continua y de alto riesgo para la seguridad pública”, comentó Vázquez Molina.

Aseguró que, pese a los múltiples reclamos y conversaciones con personal del consorcio LUMA Energy -encargado del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica- las acciones han sido nulas.

“Ante dicha inacción, y conforme las facultades al amparo del Código Municipal, declaré un Estado de Emergencia con el fin de tomar acción inmediata para atender esta situación que pone en riesgo la vida y propiedad de residentes al igual que visitantes”, dijo.

Añadió que la inacción sostenida relacionada con la falta de luminarias es un incumplimiento con el deber ministerial de atender un servicio esencial, lo que obliga al municipio a actuar de forma preventiva y responsable.

“Vamos a actuar y a atender esta amenaza que es clara y persistente que, además, reitero incide en el desarrollo del pueblo en todos sus renglones. La falta de luminarias facilita la comisión de delitos, afecta la capacidad preventiva de las agencias de ley y orden y limita el uso de espacios públicos”, expresó.

“Es mi responsabilidad como alcalde de Guayama garantizar la paz, bienestar y seguridad de la ciudadanía y es eso precisamente lo que vamos a salvaguardar”, expresó Vázquez Molina, en el parte de prensa.

La declaración de emergencia se realizó mediante la aprobación de la Orden Ejecutiva 2026-008, que autoriza la implementación de medidas temporeras o extraordinarias dirigidas a mitigar riesgos inmediatos.

De igual forma, autoriza la asignación de personal municipal conforme la necesidad del servicio para atender esta emergencia y coordinar, de ser necesarios, esfuerzos con agencias estatales y federales.