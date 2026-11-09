¿Habrá interrupciones de luz en tu pueblo? Aquí los trabajos programados por LUMA Energy esta semana

( Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

La compañía energética LUMA Energy reportó su agenda de mejoras planificadas para la semana del 9 al 14 de noviembre, lo que pudiese resultar en interrupciones en el servicio eléctrico para algunos de sus abonados.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, expresó LUMA en su comunicado.

Algunas de las reparaciones mencionadas por LUMA no requerirán interrupciones de servicio.

Las mejoras por día son las siguientes:

Lunes, 9 de noviembre

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Aibonito - BDA SAN LUIS SINAI 208.

San Juan - BO. CAIMITO, SECTOR LOS COCOS, CAIMITO BAJO, CAIMITO ALTO, CAIMITO BAJO SOTANO CAR 842

Utuado - LAS PALMAS, CAMINO CANDITTO SALVA Y CAMINO BRUNO RAMOS Y PASO PALMAS

Conexión y desconexión de cliente soterrado

San Juan - CONDOMINIOS LAGUNA TOWER, TELESFORO, PONCE DE LEON 960, CERRA 613, EDIFICIO ENERSTO DIAZ, MIRAMAR PLAZA, MIRAMAR, EMBASSY, LAGUNA. CALLES RODRIGUEZ CERRA NORTE ENTRE PONCE DE LEON Y BALDORIOTY DE CASTRO Y PARTE DE LA CALLE CERRA HACIA LA FERNANDEZ JUNCOS

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Gurabo - BO. JAGUAS, CARR 181 R941 K6 H0

San Lorenzo - CARR 183 KM6.1 PARCELAS HATO, CARR. 183 KM6.1

Cabo Rojo - PR-101 INT. BO. LLANOS TUNA, BO. MONTE GRANDE, CAMINO EL JOBO, CAMINO EL BRUJO, CAMINO EL JAGUBY, CAMINO MECHO & CAMINO ASENCIO.

Río Grande - BO. LAS TRES T CAR 3 R967 K1 H5 INT

Yauco - BO. ALMÁCIGO ALTO, LOS CRUCEROS, COLLORES, RANCHERAS, FRAILES, MONTE LEJOS

Martes, 10 de noviembre de 2026

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Carolina - URB. VILLA SAN ANTON, VILLA SAN CARLOS

Requerido por cliente

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San Juan - ESCUELA DE HELICOPTEROS, SJ JET CHATER, CARIBEAN AVIATION, ISLA GRANDE FLY SCHOOL, OFICINA AUTORIDAD DE PUERTOS, ANTILLES CEMENT EN ZONA PORTUARIA, ISLA GRANDE, CALLE POPPY EN URB. BORINQUEN GARDENS

Reparación y mantenimiento del sistema soterrado

Guaynabo - URB.ALTURAS DE TORRIMAR CALLES: 9, 12 Y 13.

Remueve vegetación peligrosa

Cidra - BO. BEATRIZ, PARCELAS NUEVAS, PARCELAS VIEJAS, SEC. LOS ROBLES, URB. REALES DE BEATRIZ, SEC. COLINAS DEL CAPITAN, SEC. LOS RODRIGUEZ, HACIENDA INGENIO

Dorado - BO. ESPINOSA, SECTOR ABRA WILLIAMS, RESTAURANT EL BATEY, PR-694 INT. PR-6659 BO. MAGUAYO, SECTOR LUISA LOPEZ, PR-659, ALTURAS DEL PLATA, URB. BOSQUE DORADO & SECTOR SANTA ROSA.

Arroyo - BO JACANAS, BO ANTIGUA FINAL SECTOR RINCON

Ponce - CORRAL VIEJO, PONCE

Sabana Grande - SUB 6572 C.C.L.

Restauración y modernización de subestaciones

Comerío - SECT. DOÑA MAYO, BDA. PASARELL, COMU. LAS CASITAS, COMU. PIÑAS, COMU. RÍO HONDO, EDU. ESCUELA ELEMENTAL PIÑAS ARRIBA, RES. RESIDENCIAL MANUEL MARTORELL PÉREZ, SECT. LA JUNCIA, SECT. LASO, SECT. VILLA BRAVA, URB. LA HACIENDA, URB. LA PLATA, URB. SABANA DEL PALMAR, BDA. EL CIELITO, BDA. PASARELL, EDU. ESCUELA RAMÓN ALEJANTRO AYALA, RES. RESIDENCIAL MANUEL MARTORELL PÉREZ, SECT. CASCO URBANO, SECT. DOÑA ELENA ABAJO, SECT. VUELTA DEL DOS, SECT. LA MAYA, COMU. NARANJO, SECT. FRONTERA, SECT. PELEGRÍN SANTOS, BDA. MANUEL ESPINA, EDU. ESCUELA JUANA COLÓN, EDU. ESCUELA MARÍA C. SANTIAGO, PARC. LA HACIENDA , RES. RESIDENCIAL MANUEL MARTORELL PÉREZ, SECT. DOÑA ELENA ABAJO, SECT. EL 26, SECT. EL VERDE, SECT. HIGÜERO, SECT. LA PRIETA, SECT. VICENTE, URB. ARIEL, URB. HACIENDA CAMPO BELLO, URB. RÍO PLATA, URB. VISTA VERDE, SECT. CAYITO RIO, SECT. MULITAS

Instalación de aparatos automatizados

San Germán - SECTOR ARMANDO RIVAS DER EN BO ROSARIO CAR 330 INT,

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Aibonito - BARRIADA SAN LUIS, CALLE PALESTINA

Guayama - URB. JARDINES DE GUAMANI, URB BRISAS DEL MAR II, URB VALLES DE GUAYAMA, URB EXT VALLES DE GUAYAMA, COLMADO PICA/GARAGE SHELL,

Río Grande - URB. RIO GRANDE ESTATES, URB. RIO GRANDE ESTATES 3, URB. RIO GRANDE ESTATES 4

Santa Isabel - BO PASO SECO, PARCELAS NUEVAS, SECTOR EL OJO, URB HACIENDA CONCORDIA, I Y II, VUELTA DEL COBO,

Utuado - LAS PALMAS Y CAMINO CANDITO SALVA, PASO PALMA

Miércoles, 11 de noviembre de 2026

Reparación y mantenimiento de sistema soterrado

Bayamón - CALLE LICENCIADO JUAN NEVAREZ SANTIAGO Y CALLE # 33 EN URB. CAPARRA

Restauración y modernización de subestaciones

Mayagüez - CALLES RAMON EMETERIO BETANCES, SAN VICENTE W Y SANTO TOMAS EN EL CASCO URBANO

San Juan - RES. RESIDENCIAL SANTA ELENA, RES. RESIDENCIAL VISTA HERMOSA, URB. LA RIVIERA, URB. LAS LOMAS, COND. MELIYAN, EDU. COLEGIO CONRAZÓN DE MARÍA, SECT. TIERRA SANTA, URB. ALTAMESA, URB. COOPERATIVA YAMBELE, URB. LAS LOMAS, URB. SANTIAGO IGLESIAS

Nueva construcción

Aguas Buenas - SECTOR PAJILLAS

Instalación de aparatos automatizados

Arecibo - COMU. GREEN, SECT. CUCHI 1, URB. VILLAS DE CAMPO ALEGRE, URB. VILLA SILVERIO, SECT. QUEBRADAS, SECT. SANTIAGO PÉNDULA, SECT. SORONGO, URB. ALTURAS DE QUEBRADA, EDU. ESCUELA MANUEL CORCHADO, IGL. IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL AIBONITO DE HATILLO, PARC. CAMPO ALEGRE, PARC. MANUEL CANDELARIA, PARC. RAFAEL CAPÓ, SECT. ARANA, SECT. BERROCALES, SECT. EL 19, SECT. EL 21, SECT. LAS CUARENTA, SECT. MARIPOSA, SECT. PENTECOSTAL, SECT. RANCHOS DE BAYANEY, SECT. SONADORA, URB. GREEN HILL, URB. REPARTO RAMÍREZ, BOSQUE ESTATAL RIO ABAJO, LAS COTORRAS, OBSERVATORIO DE ARECIBO, COMU. JUAN A. DÍAZ CRESPO, COMU. VILLA ROSA, PARC. MATTEI, SECT. BOQUERÓN, SECT. CANTA GALLO, SECT. CIENEGUETA, SECT. COMBATE, SECT. CUATRO CALLES, SECT. CUCHI 1, SECT. GUAYABOTA, SECT. JOYA LOS YAMBO, SECT. JUEGO DE BOLAS, SECT. LA GUINEA, SECT. LOS CACAOS, SECT. LOS CAÑOS, SECT. LOS PICHIS, SECT. MARCOS SOTO, SECT. PASEO LOS ROBLES, SECT. SAN RAFAEL, SECT. VIRA LA GUAGUA, URB. JARDINES DE GREEN

Remueve vegetación peligrosa

Dorado - BO. ESPINOSA ,SECTOR GUARISCO

Carolina - BO. CEDROS PR-185, SECTOR CAMINO DEL CAFÉ & CAMINO INGENIO ORTIZ.

San Juan - CALLE GREENWOOD URB. SUMMIT HILLS

Guayanilla - BO. QUEBRADAS, BO. CONSEJO & BO. LLANO.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Moca - CARR. 420 KM 4.6 INT. BO. NARANJO

Gurabo - CARR. 941 KM 11.3 CALLE HACIENDA EL PIÑON

Fajardo - VALLE PUERTO REAL (CALLES 2W, 3, 4, 5, 8, 9)

San Germán - CARR. 330, BO ROSARIO SECTOR POBLADO, CAR 348 K9 H9

Carolina - CALLES: JESUS VELAZQUEZ WALKER, ARROYO, KERCADO, MONICO RIVERA, CIEM, SANTA PAULA 3, AUTO KART, AMAURY INDUSTRIAL PARK, AMAURY PLAZA, SECTOR LAS CRUCES EN PR-887

Río Grande - BO. LAS TRES T CAR 3 R967 K1 H5 INT

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Camuy - CALLES RAMON CABAN Y INFASON CAMUY PUEBLO

Aibonito - BDA SAN LUIS SINAI 208

Coamo - BO. COAMO ARRIBA, BO. PEDRO GARCIA, BO. SANTA CATALINA, VILLA SANTA CATA

Guayama - BO. CAIMITAL SECTOR CORAZON, BO. CACAO ALTO, BO. JAGUAL, BO. LA MULA, BO. QUEBRADA ARRIBA, SONADORA, MIRAFLORES & SIERRA LINDA.

Jueves, 12 de noviembre de 2026

Remueve vegetación peligrosa

Guaynabo - SECTORLAS PARCELAS CARR.834 BO. HATO NUEO

Toa Alta - BO QUEBRADA CRUZ, REPARTO MARIELA, RPTO MARIANELA, CARR. 165 (PLAZA AQUARIUM MALL)

Arroyo - BO JACANAS, BO ANTIGUA FINAL SECTOR RINCON

Ponce - PARCELAS MARUENOS, SECTOR LOS NARVAES, LAS JAGUAS, CAMINO EL PECHO

San Juan - URB. VILLAS DE CUPEY, CALLE ZENOBIA, CALLE MENFIAS, CALLE ETERNIDADES Y CALLE PLATERO

Conexión y desconexión de cliente soterrado

San Juan - Urb. Residencie, Sector Quebrada Arenas Car. 842

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Aguada - Carr. 442 KM 1.0 Int Bo. Espinal

Caguas - BARRIADA MORALES CALLE B, C, F, D & L.

Carolina - URB. VILLA SAN ANTON, VILLA SAN CARLOS

Río Grande - URB. RIO GRANDE ESTATES CALLE 9, AVE. DE LA MONARQUIA, CALLE 31, 32 & 33, URB. RIO GRANDE ESTATES III.

San Juan - Urb. Hill Side, Colegio Mizpa, Condominio Alto Monte, Condominio Cametot en Carretera 199 y Carretera 842 en Caimito

Lajas - BO. SABANA YEGUAS

Nueva construcción

Camuy - URB.EL MAESTRO EN BO. PUENTE

Aguas Buenas - SECTOR PAJILLAS

Cayey - CALLE PRECIOSA, MANSIONES DE MONTE VERDE

Vega Baja - AVE LAS FLORES, BO CABO CARBE VEGA BAJA, URB MONTE CARLO BASE 4, URB MONTE CARLO, URB VILLA DEL ROSARIO, Residencial Enrique catón. ESCUELA 9002-03 Jose G Padilla, ESCUELA Bellas Artes, KIOSKO #9 - CENTRO CULTURAL, URB VILLA REA ESC. SAN VICENTE,

Restauración y modernización de subestaciones

Bayamón - EDU. ESCUELA DIEGO TORRES VARGAS, HOSP. REGIONAL RUIZ ARNAU, URB. INDUSTRIAL MINILLAS, URB. LOMAS VERDES 1, URB. LOMAS VERDES 2, URB. LOMAS VERDES 3, URB. SANTA JUANITA 3, URB. SANTA JUANITA 4, URB. SANTA JUANITA 7, URB. SANTA JUANITA 8, URB. SANTA JUANITA 9, URB. SANTA JUANITA APARTMENTS, URB. VALLE BELLO CHALETS, URB. VISTA BELLA, URB. INDUSTRIAL MINILLAS, CMPA. CASA COMERÍO SALÓN DE ACTIVIDADES, COMU. JUAN SÁNCHEZ, EDU. ESCUELA ANGEL MILLÁN HUERTAS, EDU. ESCUELA JOSÉ ANDINO AMEZQUITA, SECT. SANTA JUANITA, URB. INDUSTRIAL MINILLAS

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Aibonito - BARRIADA SAN LUIS, CALLE PALESTINA.

Guayama - JF MONTALVO, DEALER AUTOS VEGAS, CARR # 1 BO. MELANIA, URB. HACIENDA LOS RECREOS.

Viernes, 13 de noviembre de 2026

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Patillas - BO CACAO BAJO, ANCONES, TUNEL SABANA, YAUREL CHIQUITO.

Ponce - Calles 27, 28 y Norte Main en URB. JARDINES DEL CARIBE

Nueva construcción

Barceloneta - URBANIZACION VILLA VICTORIA Y AREA COMERCIAL.

Remueve vegetación peligrosa

Lajas - LA HAYA, CALLE VILLA NAOMI

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Arecibo - ISLOE VIVORA CARR 681 KM 11, BO ISLOTE-SEC FRANCES, SEC CALLEJON BO ISLOTE, BO ISLOTE, ISLOTE / SECTOR CARACOLES, BO ISLOTE SECT VIBORA, URB COSTA DE ORO BO ISLOTE, BO VIBORA PALMAS ALTAS.

Cidra - BO. MONTELLANO, SECTOR MARTN REYES

Caguas - URB. IDAMARIS GARDENS.

Yauco - SECTORES. LA REPÚBLICA, LOS HERNÁNDEZ, QUIÑONES, URB. QUINTAS DE VALLE VERDE, URB. VILLAS DEL CAFETAL 2

Trujillo Alto - URB. ROUND HILLS, EXTENCION ROUND HILL, BO. SANTO DOMINGO, BO. SAINT JUST, CARR.848, CENTRO INDUSTRIAL SAINT JUST, CALLE BETANIA COMPLEJO PARQUE ARCO IRIS, SUPERMERCADO ECONO, ESCUELA CONDE MAR, GARAJE DE GASOLINA, IGLESIA DE LA FE, IGLESIA EPISCOPAL EN BO. SAINT JUST, CARR.848

Sabana Grande - CALLE JUAN ARROYO ORTIZ, URB STA MARIA

Sábado, 14 de noviembre de 2026

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos