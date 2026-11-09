¿Habrá interrupciones de luz en tu pueblo? Aquí los trabajos programados por LUMA Energy esta semana
Estas son las comunidades que podrían verse impactadas del 9 al 14 de noviembre
9 de noviembre de 2026 - 10:47 AM
9 de noviembre de 2026 - 10:47 AM
La compañía energética LUMA Energy reportó su agenda de mejoras planificadas para la semana del 9 al 14 de noviembre, lo que pudiese resultar en interrupciones en el servicio eléctrico para algunos de sus abonados.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, expresó LUMA en su comunicado.
Algunas de las reparaciones mencionadas por LUMA no requerirán interrupciones de servicio.
Las mejoras por día son las siguientes:
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Conexión y desconexión de cliente soterrado
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Requerido por cliente
Reparación y mantenimiento del sistema soterrado
Remueve vegetación peligrosa
Restauración y modernización de subestaciones
Instalación de aparatos automatizados
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Reparación y mantenimiento de sistema soterrado
Restauración y modernización de subestaciones
Nueva construcción
Instalación de aparatos automatizados
Remueve vegetación peligrosa
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Remueve vegetación peligrosa
Conexión y desconexión de cliente soterrado
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Nueva construcción
Restauración y modernización de subestaciones
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Nueva construcción
Remueve vegetación peligrosa
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: