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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Habrá interrupciones de luz en tu pueblo? Aquí los trabajos programados por LUMA Energy esta semana

Estas son las comunidades que podrían verse impactadas del 9 al 14 de noviembre

9 de noviembre de 2026 - 10:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Algunas de las reparaciones mencionadas por LUMA no requerirán interrupciones de servicio. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La compañía energética LUMA Energy reportó su agenda de mejoras planificadas para la semana del 9 al 14 de noviembre, lo que pudiese resultar en interrupciones en el servicio eléctrico para algunos de sus abonados.

RELACIONADAS

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, expresó LUMA en su comunicado.

Algunas de las reparaciones mencionadas por LUMA no requerirán interrupciones de servicio.

Las mejoras por día son las siguientes:

Lunes, 9 de noviembre

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

  • Aibonito - BDA SAN LUIS SINAI 208.
  • San Juan - BO. CAIMITO, SECTOR LOS COCOS, CAIMITO BAJO, CAIMITO ALTO, CAIMITO BAJO SOTANO CAR 842
  • Utuado - LAS PALMAS, CAMINO CANDITTO SALVA Y CAMINO BRUNO RAMOS Y PASO PALMAS

Conexión y desconexión de cliente soterrado

  • San Juan - CONDOMINIOS LAGUNA TOWER, TELESFORO, PONCE DE LEON 960, CERRA 613, EDIFICIO ENERSTO DIAZ, MIRAMAR PLAZA, MIRAMAR, EMBASSY, LAGUNA. CALLES RODRIGUEZ CERRA NORTE ENTRE PONCE DE LEON Y BALDORIOTY DE CASTRO Y PARTE DE LA CALLE CERRA HACIA LA FERNANDEZ JUNCOS

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

  • Gurabo - BO. JAGUAS, CARR 181 R941 K6 H0
  • San Lorenzo - CARR 183 KM6.1 PARCELAS HATO, CARR. 183 KM6.1
  • Cabo Rojo - PR-101 INT. BO. LLANOS TUNA, BO. MONTE GRANDE, CAMINO EL JOBO, CAMINO EL BRUJO, CAMINO EL JAGUBY, CAMINO MECHO & CAMINO ASENCIO.
  • Río Grande - BO. LAS TRES T CAR 3 R967 K1 H5 INT
  • Yauco - BO. ALMÁCIGO ALTO, LOS CRUCEROS, COLLORES, RANCHERAS, FRAILES, MONTE LEJOS

Martes, 10 de noviembre de 2026

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

  • Carolina - URB. VILLA SAN ANTON, VILLA SAN CARLOS

Requerido por cliente

  • San Juan - ESCUELA DE HELICOPTEROS, SJ JET CHATER, CARIBEAN AVIATION, ISLA GRANDE FLY SCHOOL, OFICINA AUTORIDAD DE PUERTOS, ANTILLES CEMENT EN ZONA PORTUARIA, ISLA GRANDE, CALLE POPPY EN URB. BORINQUEN GARDENS

Reparación y mantenimiento del sistema soterrado

  • Guaynabo - URB.ALTURAS DE TORRIMAR CALLES: 9, 12 Y 13.

Remueve vegetación peligrosa

  • Cidra - BO. BEATRIZ, PARCELAS NUEVAS, PARCELAS VIEJAS, SEC. LOS ROBLES, URB. REALES DE BEATRIZ, SEC. COLINAS DEL CAPITAN, SEC. LOS RODRIGUEZ, HACIENDA INGENIO
  • Dorado - BO. ESPINOSA, SECTOR ABRA WILLIAMS, RESTAURANT EL BATEY, PR-694 INT. PR-6659 BO. MAGUAYO, SECTOR LUISA LOPEZ, PR-659, ALTURAS DEL PLATA, URB. BOSQUE DORADO & SECTOR SANTA ROSA.
  • Arroyo - BO JACANAS, BO ANTIGUA FINAL SECTOR RINCON
  • Ponce - CORRAL VIEJO, PONCE
  • Sabana Grande - SUB 6572 C.C.L.

Restauración y modernización de subestaciones

  • Comerío - SECT. DOÑA MAYO, BDA. PASARELL, COMU. LAS CASITAS, COMU. PIÑAS, COMU. RÍO HONDO, EDU. ESCUELA ELEMENTAL PIÑAS ARRIBA, RES. RESIDENCIAL MANUEL MARTORELL PÉREZ, SECT. LA JUNCIA, SECT. LASO, SECT. VILLA BRAVA, URB. LA HACIENDA, URB. LA PLATA, URB. SABANA DEL PALMAR, BDA. EL CIELITO, BDA. PASARELL, EDU. ESCUELA RAMÓN ALEJANTRO AYALA, RES. RESIDENCIAL MANUEL MARTORELL PÉREZ, SECT. CASCO URBANO, SECT. DOÑA ELENA ABAJO, SECT. VUELTA DEL DOS, SECT. LA MAYA, COMU. NARANJO, SECT. FRONTERA, SECT. PELEGRÍN SANTOS, BDA. MANUEL ESPINA, EDU. ESCUELA JUANA COLÓN, EDU. ESCUELA MARÍA C. SANTIAGO, PARC. LA HACIENDA , RES. RESIDENCIAL MANUEL MARTORELL PÉREZ, SECT. DOÑA ELENA ABAJO, SECT. EL 26, SECT. EL VERDE, SECT. HIGÜERO, SECT. LA PRIETA, SECT. VICENTE, URB. ARIEL, URB. HACIENDA CAMPO BELLO, URB. RÍO PLATA, URB. VISTA VERDE, SECT. CAYITO RIO, SECT. MULITAS

Instalación de aparatos automatizados

  • San Germán - SECTOR ARMANDO RIVAS DER EN BO ROSARIO CAR 330 INT,

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

  • Aibonito - BARRIADA SAN LUIS, CALLE PALESTINA
  • Guayama - URB. JARDINES DE GUAMANI, URB BRISAS DEL MAR II, URB VALLES DE GUAYAMA, URB EXT VALLES DE GUAYAMA, COLMADO PICA/GARAGE SHELL,
  • Río Grande - URB. RIO GRANDE ESTATES, URB. RIO GRANDE ESTATES 3, URB. RIO GRANDE ESTATES 4
  • Santa Isabel - BO PASO SECO, PARCELAS NUEVAS, SECTOR EL OJO, URB HACIENDA CONCORDIA, I Y II, VUELTA DEL COBO,
  • Utuado - LAS PALMAS Y CAMINO CANDITO SALVA, PASO PALMA

Miércoles, 11 de noviembre de 2026

Reparación y mantenimiento de sistema soterrado

  • Bayamón - CALLE LICENCIADO JUAN NEVAREZ SANTIAGO Y CALLE # 33 EN URB. CAPARRA

Restauración y modernización de subestaciones

  • Mayagüez - CALLES RAMON EMETERIO BETANCES, SAN VICENTE W Y SANTO TOMAS EN EL CASCO URBANO
  • San Juan - RES. RESIDENCIAL SANTA ELENA, RES. RESIDENCIAL VISTA HERMOSA, URB. LA RIVIERA, URB. LAS LOMAS, COND. MELIYAN, EDU. COLEGIO CONRAZÓN DE MARÍA, SECT. TIERRA SANTA, URB. ALTAMESA, URB. COOPERATIVA YAMBELE, URB. LAS LOMAS, URB. SANTIAGO IGLESIAS

Nueva construcción

  • Aguas Buenas - SECTOR PAJILLAS

Instalación de aparatos automatizados

  • Arecibo - COMU. GREEN, SECT. CUCHI 1, URB. VILLAS DE CAMPO ALEGRE, URB. VILLA SILVERIO, SECT. QUEBRADAS, SECT. SANTIAGO PÉNDULA, SECT. SORONGO, URB. ALTURAS DE QUEBRADA, EDU. ESCUELA MANUEL CORCHADO, IGL. IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL AIBONITO DE HATILLO, PARC. CAMPO ALEGRE, PARC. MANUEL CANDELARIA, PARC. RAFAEL CAPÓ, SECT. ARANA, SECT. BERROCALES, SECT. EL 19, SECT. EL 21, SECT. LAS CUARENTA, SECT. MARIPOSA, SECT. PENTECOSTAL, SECT. RANCHOS DE BAYANEY, SECT. SONADORA, URB. GREEN HILL, URB. REPARTO RAMÍREZ, BOSQUE ESTATAL RIO ABAJO, LAS COTORRAS, OBSERVATORIO DE ARECIBO, COMU. JUAN A. DÍAZ CRESPO, COMU. VILLA ROSA, PARC. MATTEI, SECT. BOQUERÓN, SECT. CANTA GALLO, SECT. CIENEGUETA, SECT. COMBATE, SECT. CUATRO CALLES, SECT. CUCHI 1, SECT. GUAYABOTA, SECT. JOYA LOS YAMBO, SECT. JUEGO DE BOLAS, SECT. LA GUINEA, SECT. LOS CACAOS, SECT. LOS CAÑOS, SECT. LOS PICHIS, SECT. MARCOS SOTO, SECT. PASEO LOS ROBLES, SECT. SAN RAFAEL, SECT. VIRA LA GUAGUA, URB. JARDINES DE GREEN

Remueve vegetación peligrosa

  • Dorado - BO. ESPINOSA ,SECTOR GUARISCO
  • Carolina - BO. CEDROS PR-185, SECTOR CAMINO DEL CAFÉ & CAMINO INGENIO ORTIZ.
  • San Juan - CALLE GREENWOOD URB. SUMMIT HILLS
  • Guayanilla - BO. QUEBRADAS, BO. CONSEJO & BO. LLANO.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

  • Moca - CARR. 420 KM 4.6 INT. BO. NARANJO
  • Gurabo - CARR. 941 KM 11.3 CALLE HACIENDA EL PIÑON
  • Fajardo - VALLE PUERTO REAL (CALLES 2W, 3, 4, 5, 8, 9)
  • San Germán - CARR. 330, BO ROSARIO SECTOR POBLADO, CAR 348 K9 H9
  • Carolina - CALLES: JESUS VELAZQUEZ WALKER, ARROYO, KERCADO, MONICO RIVERA, CIEM, SANTA PAULA 3, AUTO KART, AMAURY INDUSTRIAL PARK, AMAURY PLAZA, SECTOR LAS CRUCES EN PR-887
  • Río Grande - BO. LAS TRES T CAR 3 R967 K1 H5 INT

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

  • Camuy - CALLES RAMON CABAN Y INFASON CAMUY PUEBLO
  • Aibonito - BDA SAN LUIS SINAI 208
  • Coamo - BO. COAMO ARRIBA, BO. PEDRO GARCIA, BO. SANTA CATALINA, VILLA SANTA CATA
  • Guayama - BO. CAIMITAL SECTOR CORAZON, BO. CACAO ALTO, BO. JAGUAL, BO. LA MULA, BO. QUEBRADA ARRIBA, SONADORA, MIRAFLORES & SIERRA LINDA.

Jueves, 12 de noviembre de 2026

Remueve vegetación peligrosa

  • Guaynabo - SECTORLAS PARCELAS CARR.834 BO. HATO NUEO
  • Toa Alta - BO QUEBRADA CRUZ, REPARTO MARIELA, RPTO MARIANELA, CARR. 165 (PLAZA AQUARIUM MALL)
  • Arroyo - BO JACANAS, BO ANTIGUA FINAL SECTOR RINCON
  • Ponce - PARCELAS MARUENOS, SECTOR LOS NARVAES, LAS JAGUAS, CAMINO EL PECHO
  • San Juan - URB. VILLAS DE CUPEY, CALLE ZENOBIA, CALLE MENFIAS, CALLE ETERNIDADES Y CALLE PLATERO

Conexión y desconexión de cliente soterrado

  • San Juan - Urb. Residencie, Sector Quebrada Arenas Car. 842

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

  • Aguada - Carr. 442 KM 1.0 Int Bo. Espinal
  • Caguas - BARRIADA MORALES CALLE B, C, F, D & L.
  • Carolina - URB. VILLA SAN ANTON, VILLA SAN CARLOS
  • Río Grande - URB. RIO GRANDE ESTATES CALLE 9, AVE. DE LA MONARQUIA, CALLE 31, 32 & 33, URB. RIO GRANDE ESTATES III.
  • San Juan - Urb. Hill Side, Colegio Mizpa, Condominio Alto Monte, Condominio Cametot en Carretera 199 y Carretera 842 en Caimito
  • Lajas - BO. SABANA YEGUAS

Nueva construcción

  • Camuy - URB.EL MAESTRO EN BO. PUENTE
  • Aguas Buenas - SECTOR PAJILLAS
  • Cayey - CALLE PRECIOSA, MANSIONES DE MONTE VERDE
  • Vega Baja - AVE LAS FLORES, BO CABO CARBE VEGA BAJA, URB MONTE CARLO BASE 4, URB MONTE CARLO, URB VILLA DEL ROSARIO, Residencial Enrique catón. ESCUELA 9002-03 Jose G Padilla, ESCUELA Bellas Artes, KIOSKO #9 - CENTRO CULTURAL, URB VILLA REA ESC. SAN VICENTE,

Restauración y modernización de subestaciones

  • Bayamón - EDU. ESCUELA DIEGO TORRES VARGAS, HOSP. REGIONAL RUIZ ARNAU, URB. INDUSTRIAL MINILLAS, URB. LOMAS VERDES 1, URB. LOMAS VERDES 2, URB. LOMAS VERDES 3, URB. SANTA JUANITA 3, URB. SANTA JUANITA 4, URB. SANTA JUANITA 7, URB. SANTA JUANITA 8, URB. SANTA JUANITA 9, URB. SANTA JUANITA APARTMENTS, URB. VALLE BELLO CHALETS, URB. VISTA BELLA, URB. INDUSTRIAL MINILLAS, CMPA. CASA COMERÍO SALÓN DE ACTIVIDADES, COMU. JUAN SÁNCHEZ, EDU. ESCUELA ANGEL MILLÁN HUERTAS, EDU. ESCUELA JOSÉ ANDINO AMEZQUITA, SECT. SANTA JUANITA, URB. INDUSTRIAL MINILLAS

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

  • Aibonito - BARRIADA SAN LUIS, CALLE PALESTINA.
  • Guayama - JF MONTALVO, DEALER AUTOS VEGAS, CARR # 1 BO. MELANIA, URB. HACIENDA LOS RECREOS.

Viernes, 13 de noviembre de 2026

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

  • Patillas - BO CACAO BAJO, ANCONES, TUNEL SABANA, YAUREL CHIQUITO.
  • Ponce - Calles 27, 28 y Norte Main en URB. JARDINES DEL CARIBE

Nueva construcción

  • Barceloneta - URBANIZACION VILLA VICTORIA Y AREA COMERCIAL.

Remueve vegetación peligrosa

  • Lajas - LA HAYA, CALLE VILLA NAOMI

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

  • Arecibo - ISLOE VIVORA CARR 681 KM 11, BO ISLOTE-SEC FRANCES, SEC CALLEJON BO ISLOTE, BO ISLOTE, ISLOTE / SECTOR CARACOLES, BO ISLOTE SECT VIBORA, URB COSTA DE ORO BO ISLOTE, BO VIBORA PALMAS ALTAS.
  • Cidra - BO. MONTELLANO, SECTOR MARTN REYES
  • Caguas - URB. IDAMARIS GARDENS.
  • Yauco - SECTORES. LA REPÚBLICA, LOS HERNÁNDEZ, QUIÑONES, URB. QUINTAS DE VALLE VERDE, URB. VILLAS DEL CAFETAL 2
  • Trujillo Alto - URB. ROUND HILLS, EXTENCION ROUND HILL, BO. SANTO DOMINGO, BO. SAINT JUST, CARR.848, CENTRO INDUSTRIAL SAINT JUST, CALLE BETANIA COMPLEJO PARQUE ARCO IRIS, SUPERMERCADO ECONO, ESCUELA CONDE MAR, GARAJE DE GASOLINA, IGLESIA DE LA FE, IGLESIA EPISCOPAL EN BO. SAINT JUST, CARR.848
  • Sabana Grande - CALLE JUAN ARROYO ORTIZ, URB STA MARIA

Sábado, 14 de noviembre de 2026

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

  • Ponce - EXT JARDINES DEL CARIBE CALLE
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Breaking NewsLUMA EnergyLUMAEnergía eléctrica
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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