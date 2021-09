Los alcaldes de Vieques y Culebra, José A. Corcino y Edilberto Romero, respectivamente, se mostraron hoy, jueves, indignados con el aumento a la tarifa del servicio de lanchas para los residentes de las islas municipio contemplado en el contrato que estableció la alianza público privada (APP) entre la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) y la empresa HMS Ferries.

En entrevistas separadas, ambos alcaldes aseguraron que comenzarán diálogos con la ATM, HMS Ferries, la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (AAPP) y todo ente gubernamental que sea necesario con el fin de que se enmiende el contrato y se elimine la cláusula que viabiliza el alza tarifaria.

“Tienen que modificar porque eso no fue lo que quedaron. Nosotros nos reunimos con ellos (HMS) y tuvimos un diálogo en el que se nos aseguró que no habría aumentos para los viequenses y culebrenses”, apuntó el alcalde de Culebra.

Romero y Corcino reaccionaron sorprendidos con la propuesta alza en el contrato porque el gobierno anticipó que solo sería para no residentes. A juicio de Fermín Fontanés, director de la Autoridad para las APP, el alza sería de 35 centavos al cabo de los 23 años de duración del contrato.

“Cuando nos reunimos, nos sentamos y se nos dijo que no iba a haber aumento para residentes. Nos están engañando y no soy como nene chiquito para que nos vengan a engañar. Yo me voy a parar de frente”, aseguró Romero.

El contrato, firmado por la exdirectora de la ATM, Mara Pérez, establece en la claúsula 15.3 alzas tarifarias para no residentes y para residentes de las islas municipio. La APP fue formalizada el 27 de octubre del 2020, a un término de 23 años, por $750,867,388, para que HMS Ferries administre y opere el servicio de lanchas de Cataño a San Juan y el del terminal de Ceiba hacia Vieques y Culebra.

“Efectivo al tercer año del contrato, con previa autorización de la ATM y sujeto a cualquier requisito federal aplicable, se le permitirá al operador aumentar las tarifas para los residentes de Vieques y Culebra no más de una vez cada tres años en una cantidad que no exceda el uno por ciento por año (redondeado a los cinco centavos más cercanos)”, lee el contrato de más de 800 páginas. No establece causales para solicitar ese incremento.

“Para mí es inaceptable eso. Yo voy a reunirme con HMS, ATM y AAPP y todo el que tenga que ver con eso que me aclaren y para decirle de mi indignación. La intención es que anulen ese aumento. Yo voy a tomar todas las medidas que haya que hacer para que lo anulen. Yo no estoy de acuerdo con eso (el alza tarifaria). Nunca”, sentenció el alcalde de Vieques.

Recordó que Vieques, al igual que Culebra, vive bajo niveles altos de pobreza. Además, destacó que prácticamente el único empleador es el ayuntamiento.

“Porque el turismo es por épocas y rachas”, afirmó. “Lo único que da empleo en el municipio es el municipio. No tenemos fábricas ni nada para tener un sueldo justo. Vamos por necesidad a la isla grande. No vamos por diversión ni paseo”.

Indicó que el municipio emplea a casi 300 personas y la nómina es de cerca de $400,000 mensuales.

“Vivimos ahí, buscando cómo pagar la nómina y yo no quiero botar a nadie. No podemos con más aumentos cuando aquí no hay fuentes de ingreso”, sostuvo.

Malo el servicio de HMS y bueno el de la ATM

El alcalde de Culebra denunció además que están insatisfechos con el servicio que hasta el momento ofrece HMS Ferries que, según dijo, contrasta con las ejecutorias recientes de la ATM.

“Estoy molesto con ellos (HMS Ferries) que quedaron en traer embarcaciones y no las han traído todavía”, dijo el alcalde.

El ejecutivo municipal se refiere a tres naves que debió traer en junio HMS Ferries y hasta el momento no se sabe cuándo arribarán a la isla.

Igualmente, Romero denunció que en agosto, cuando la isla enfrentó la amenaza de varias tormentas, el personal de HMS optó por llevarse sus naves a San Juan y no dar servicio a culebrenses y viequenses. Agregó que solo las naves de la ATM y de la empresa privada Puerto Rico Fast Ferries proveyeron el servicio.

“Ahí se demostró el compromiso de ATM. No de HMS”, setenció.

Asimismo, reiteró que las dos naves provistas por HMS, Breeze Pint y Summer Wind, no son aptas para el mar y el trayecto desde Ceiba hasta las islas municipio.

“En estos días una de las naves se quedó sin aire. Esas naves son muy pequeñas y la gente llega mareada y mal”, afirmó.

“Si esto sigue así, ese contrato… no están cumpliendo y no están cumpliendo. Son muchos millones y están estancados. El personal del ATM ha trabajado mano a mano conmigo, Jorge Droz (director de la ATM), Vladimir (Rodríguez, ayudante de Droz)… todos los supervisores han sido excelentes. No tengo quejas. Aquí el problema es con la compañía, con las embarcaciones que no son aptas y se acabó”, sentenció.

Romero, de paso, aprovechó para cuestionar las expresiones de los directivos de la AAPP que catalogaron los aumentos en tarifas para viequenses y culebrenses como una “centavería”.

“Una centavería… ¿El servicio es bueno? No. A mí no me vengan a decir que van a subir el precio. Ha sido deficiente por años incluyendo HMS. Los que han trabajado duro han sido los mismos muchachos de la ATM”, dijo.

Recordó que la ATM, a diferencia de HMS Ferries, ya trajo reparadas las naves El Isleño y Santa María.