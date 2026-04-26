Incidente de seguridad en la Casa Blanca: el tema que dominó el fin de semana

¡Se acerca el lunes y queremos que estés informado! El incidente de seguridad que culminó con un agente herido y un hombre arrestado en la Casa Blanca, el sábado en la noche, fue el tema que indiscutiblemente acaparó el interés de los lectores de El Nuevo Día en el fin de semana.

Otro tema que despertó interés fue el de Billboard Mujeres Latinas en la música, donde varias artistas boricuas se lucieron con su presencia.

Aquí te damos más detalles:

Una persona disparó un arma de fuego y provocó que los agentes del Servicio Secreto desalojaran al presidente Donald Trump, a la primera dama Melania Trump y a otros funcionarios de la cena con los periodistas en la Casa Blanca.

1 / 32 | Dramáticas imágenes: así el Servicio Secreto desalojó al presidente de la cena de corresponsales. El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada. - Tom Brenner 1 / 32 Dramáticas imágenes: así el Servicio Secreto desalojó al presidente de la cena de corresponsales El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada. Tom Brenner Compartir

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que fue víctima de un tercer intento contra su vida, luego que un hombre armado irrumpió en el hotel de Washington donde estaba a punto de dirigirse a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

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1 / 15 | En fotos: los rostros de Donald Trump y su equipo tras incidente violento en cena de corresponsales. El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, mientras el fiscal general interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, escuchan. - Jose Luis Magana 1 / 15 En fotos: los rostros de Donald Trump y su equipo tras incidente violento en cena de corresponsales El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, mientras el fiscal general interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, escuchan. Jose Luis Magana Compartir

Las estrellas puertorriqueñas Ivy Queen y Young Miko formaron parte del exclusivo grupo de homenajeadas de la edición 2026.

1 / 27 | Revive lo mejor de Billboard Mujeres Latinas en la Música. Carlota Vizmanos subió al escenario para presentar y entregar el prestigioso galardón de Mujer del Año a la estrella global Rosalía. - Telemundo 1 / 27 Revive lo mejor de Billboard Mujeres Latinas en la Música Carlota Vizmanos subió al escenario para presentar y entregar el prestigioso galardón de Mujer del Año a la estrella global Rosalía. Telemundo Compartir

Las publicaciones en las redes sociales que parecen corresponder al hombre de California detenido el sábado por el tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca muestran que es un profesor con estudios superiores y desarrollador aficionado de videojuegos.

Una foto de perfil de mayo de 2025 de Cole Tomas Allen de Torrance, California, parece coincidir con la apariencia del hombre en una foto del presunto atacante detenido que fue publicada el sábado por la noche por el presidente Donald Trump. La foto, publicada en la red social LinkedIn, le muestra con toga y birrete tras graduarse con un máster en informática en la Universidad Estatal de California-Dominguez Hills.

Allen, de 31 años, obtuvo una licenciatura en 2017 en ingeniería mecánica en el Instituto de Tecnología de California en Pasadena. Enumeró su participación allí en una hermandad estudiantil cristiana y en un grupo del campus que luchaba con pistolas Nerf.

Momento en que dispararon durante cena con Donald Trump en Washington Mira lo que sucedió. El presidente de Estados Unidos fue sacado a toda prisa durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Trump indicó que el sospechoso de irrumpir y disparar en la cena de corresponsales de la Casa Blanca estaba armado con múltiples armas antes de ser detenido por el Servicio Secreto.

Un agente resultó herido de bala, pero estaba protegido por un chaleco antibalas y se espera que se recupere por completo. “Le dispararon a muy corta distancia con un arma muy potente, y el chaleco hizo su trabajo”, dijo Trump.