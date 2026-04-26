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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Incidente de seguridad en la Casa Blanca: el tema que dominó el fin de semana

Otro de los intereses de la audiencia fue la alfombra rosa de Billboard Mujeres Latinas en la Música

26 de abril de 2026 - 7:23 PM

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Una persona disparó un arma de fuego y provocó que los agentes del Servicio Secreto desalojaran al presidente, a la primera dama y a otros funcionarios de la cena con los periodistas en la Casa Blanca. (Jose Luis Magana)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

¡Se acerca el lunes y queremos que estés informado! El incidente de seguridad que culminó con un agente herido y un hombre arrestado en la Casa Blanca, el sábado en la noche, fue el tema que indiscutiblemente acaparó el interés de los lectores de El Nuevo Día en el fin de semana.

RELACIONADAS

Otro tema que despertó interés fue el de Billboard Mujeres Latinas en la música, donde varias artistas boricuas se lucieron con su presencia.

Aquí te damos más detalles:

Dramáticas imágenes: así el Servicio Secreto desalojó al presidente de la cena de corresponsales

Una persona disparó un arma de fuego y provocó que los agentes del Servicio Secreto desalojaran al presidente Donald Trump, a la primera dama Melania Trump y a otros funcionarios de la cena con los periodistas en la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada.El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada.Una copa de vino abandonada yace en un cuenco tras un incidente ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton, el sábado 25 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Tom Brenner)
1 / 32 | Dramáticas imágenes: así el Servicio Secreto desalojó al presidente de la cena de corresponsales. El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada. - Tom Brenner

En fotos: los rostros de Donald Trump y su equipo tras incidente violento en cena de corresponsales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que fue víctima de un tercer intento contra su vida, luego que un hombre armado irrumpió en el hotel de Washington donde estaba a punto de dirigirse a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, mientras el fiscal general interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, escuchan.Trump se mostró sombríamente reflexivo e inusualmente conciliador después de enfrentar lo que, según él, fue un tercer intento contra su vida en menos de dos años.Trump ha llamado antes a la unidad nacional, solo para cambiar de rumbo rápidamente.
1 / 15 | En fotos: los rostros de Donald Trump y su equipo tras incidente violento en cena de corresponsales. El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, mientras el fiscal general interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, escuchan. - Jose Luis Magana

Así se vivió la alfombra rosa de Billboard Mujeres Latinas en la Música

Las estrellas puertorriqueñas Ivy Queen y Young Miko formaron parte del exclusivo grupo de homenajeadas de la edición 2026.

Carlota Vizmanos subió al escenario para presentar y entregar el prestigioso galardón de Mujer del Año a la estrella global Rosalía.Al aceptar su galardón, habló sobre el "malabarismo" que enfrentan las mujeres para equilibrar su vida personal y profesional, instando a las nuevas artistas a no tener miedo de ser auténticas y "raras".Gloria ofreció unas palabras centradas en la unificación, la reflexión y el amor. Destacó que "el amor vence al odio" y agradeció profundamente a sus seguidores por acompañarla durante décadas.
1 / 27 | Revive lo mejor de Billboard Mujeres Latinas en la Música. Carlota Vizmanos subió al escenario para presentar y entregar el prestigioso galardón de Mujer del Año a la estrella global Rosalía. - Telemundo

Identifican al agresor de la cena de corresponsales como un profesor y programador informático de California

Las publicaciones en las redes sociales que parecen corresponder al hombre de California detenido el sábado por el tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca muestran que es un profesor con estudios superiores y desarrollador aficionado de videojuegos.

Una foto de perfil de mayo de 2025 de Cole Tomas Allen de Torrance, California, parece coincidir con la apariencia del hombre en una foto del presunto atacante detenido que fue publicada el sábado por la noche por el presidente Donald Trump. La foto, publicada en la red social LinkedIn, le muestra con toga y birrete tras graduarse con un máster en informática en la Universidad Estatal de California-Dominguez Hills.

Allen, de 31 años, obtuvo una licenciatura en 2017 en ingeniería mecánica en el Instituto de Tecnología de California en Pasadena. Enumeró su participación allí en una hermandad estudiantil cristiana y en un grupo del campus que luchaba con pistolas Nerf.

Momento en que dispararon durante cena con Donald Trump en Washington

Momento en que dispararon durante cena con Donald Trump en Washington

Mira lo que sucedió. El presidente de Estados Unidos fue sacado a toda prisa durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Agente resultó herido en incidente violento en cena de corresponsales a la que asistió Donald Trump

Trump indicó que el sospechoso de irrumpir y disparar en la cena de corresponsales de la Casa Blanca estaba armado con múltiples armas antes de ser detenido por el Servicio Secreto.

Un agente resultó herido de bala, pero estaba protegido por un chaleco antibalas y se espera que se recupere por completo. “Le dispararon a muy corta distancia con un arma muy potente, y el chaleco hizo su trabajo”, dijo Trump.

Trump resultó ileso y otros altos líderes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual tras el tiroteo ocurrido fuera del salón, en un punto de cotejo con máquinas para la detección de metales. Las autoridades indicaron que el sospechoso que, según The Associated Press, es un residente de California de 31 años, tenía al menos una pistola y una escopeta.

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ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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