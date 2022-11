Josué Colón, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), reiteró su disposición a pasar de la corporación pública a LUMA Energy en calidad de presidente y principal oficial ejecutivo, a dos semanas de que venza el contrato suplementario del consorcio como operador del sistema de transmisión y distribución.

Su afirmación -en una entrevista este miércoles- se dio, además, en momentos en que hasta el gobernador Pedro Pierluisi ha abogado por un cambio de mando “al más alto nivel” de LUMA, específicamente, la salida de Wayne Stensbsy.

“Sigo siendo el director de la Autoridad, sigo ejerciendo las funciones y haciendo mi trabajo. Pero eso no quiere decir que me cierro a algún tipo de cambio en mi futuro profesional, sea cual sea”, dijo Colón a El Nuevo Día.

“Esa ha sido mi trayectoria profesional, tanto pública como privada. Si formalmente y por escrito llegara una oferta (de trabajo en LUMA), haré las expresiones públicas correspondientes, como siempre he hecho”, agregó.

Colón confirmó que tuvo una “conversación privada” con Earl “Duke” Austin, Jr., presidente y principal oficial ejecutivo de Quanta Services, una de las compañías matrices de LUMA, “en el marco del huracán Fiona”, que impactó la isla el pasado 18 de septiembre.

“En la reunión, se habló de la recuperación (post-Fiona) y de otros asuntos, que no quiero decir cuáles fueron por tratarse de una conversación privada”, indicó.

El Nuevo Día preguntó a LUMA sobre la posibilidad de que Colón sea el nuevo jefe, y el consorcio respondió que Stensby sigue siendo su presidente y principal oficial ejecutivo.

“Su rol como líder de los sobre 3,000 hombres y mujeres que trabajan en LUMA es crucial para construir un futuro más brillante y subsanar los años y décadas de abandono del sistema eléctrico bajo la AEE, los cuales continúan afectando al pueblo de Puerto Rico”, expresó LUMA por escrito.

“Cualquier discusión mediática sobre quién o cuáles cambios futuros podrían o no ocurrir no está basada en hechos o en la realidad. Para ser más específicos, las declaraciones públicas hechas por terceros en entrevistas sobre los cambios en nuestra directiva, los cuales podrían ocurrir o no, simplemente no son ciertas”, añadió la empresa.

El próximo 30 de noviembre, vence el contrato suplementario bajo el que LUMA ha estado operando desde el 1 de junio de 2021. El acuerdo –de 18 meses– está condicionado a que se logre la reestructuración de la deuda de la AEE, lo que no se vislumbra, por lo menos, hasta verano de 2023. Corresponde al gobierno solicitar que el contrato se extienda –lo que Pierluisi favorece–, aunque LUMA puede negarse a continuar a cargo la red, lo que obligaría a buscarle un sustituto.

De otra parte, Colón negó cualquier relación actual con la compañía Decentricity Holdings, de la que fue presidente y principal oficial ejecutivo entre 2017 y 2019. Según una resolución de la junta directiva de Decentricity Holdings, colgada en el registro de corporaciones del Departamento de Estado, Colón “renunció a todas sus posiciones” en la compañía el 29 de septiembre de 2021, cuando –por pedidor del gobernador– regresó a la AEE, de donde se había jubilado en 2012.

Contó que, al volver a la AEE, consultó a la Oficina de Ética de Gubernamental sobre su pasado con Decentricity Holdings y pidió inhibirse de cualquier asunto relacionado con la empresa ante la AEE. La Junta de Gobierno de la corporación pública también aprobó una solicitud suya de inhibición y, a cambio, delegó en otro funcionario los temas de la compañía, que se dedica al desarrollo de proyectos energéticos.