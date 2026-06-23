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Justicia refiere a la OPFEI alegaciones de Francisco Domenech contra Sebastián Negrón Reichard

La secretaria Lourdes Gómez aseguró que la movida busca evitar “la percepción errónea de conflicto”

23 de junio de 2026 - 12:30 PM

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La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, indicó que las denuncias contenidas en sendas declaraciones juradas, acompañadas con un expediente extenso de evidencia, incluyen alegaciones de posibles delitos contra la función pública. (Xavier Araújo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Departamento de Justicia informó este martes que remitió formalmente a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) las denuncias presentadas por el secretario de la Gobernación, Francisco J. Domenech, contra el exsecretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard.

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En un comunicado de prensa, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, indicó que las denuncias contenidas en las declaraciones juradas, acompañadas con un “expediente extenso de evidencia”, incluyen alegaciones de posibles delitos contra la función pública, por lo que entiende que ameritan ser evaluados bajo la Ley del OPFEI.

“Deseo enfatizar que el Departamento de Justicia cuenta con total capacidad, rigurosidad e integridad para investigar este caso de forma independiente y objetiva. Por lo tanto, rechazamos categóricamente cualquier insinuación sobre un conflicto de interés de nuestra parte”, sostuvo Gómez Torres, en declaraciones escritas. “Por lo tanto, rechazamos categóricamente cualquier insinuación sobre un conflicto de interés de nuestra parte.

Agregó que, “no obstante, ante especulaciones públicas y con el único propósito de evitar hasta la mera apariencia o percepción errónea de conflicto, hemos tomado la medida cautelar de remitir este asunto directamente a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente”.

“Mi compromiso inquebrantable como servidora pública es mantener la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones y salvaguardar la pureza, reputación e imagen de la agencia encargada de atacar la corrupción. Con esta acción, garantizamos un proceso transparente y libre de cualquier cuestionamiento”, acotó.

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Breaking NewsDepartamento de JusticiaFrancisco Domenech
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