A sus 50 años y en medio de la pandemia de COVID-19, Laura (nombre ficticio) comenzó a tener menstruaciones irregulares y, luego de una evaluación médica y de análisis de niveles hormonales, su ginecólogo le anunció que estaba “perimenopáusica”.

Fue como si le hablara en mandarín, así que preguntó y el médico le explicó que su sistema reproductivo estaba en una transición. Estaba en proceso para dejar de ovular y de tener menstruación. “Me alegró la noticia de que ya no tendría menstruación, pero sabía que por ahí venían los calores”, dice Laura.

“Los cambios perimenopáusicos son parte de un proceso. Vas a tener unos días en los que el estrógeno y la progesterona están altos y otros, no. Es gradual. No es de una vez. Y, en ese vaivén de las hormonas, surgen los síntomas”, explica la ginecóloga obstetra Yari Vale Moreno.

PUBLICIDAD

Eventualmente, Laura dejó de menstruar y, un año más tarde de que eso ocurriera, su ginecólogo le anunció que había llegado a la menopausia. En ese momento, ya habían comenzado los calores y sudores que surgían sin razón aparente, varias veces al día y que, en las noches, le interrumpían el sueño. Conversó con el galeno y acordaron que le recetaría un medicamento para estabilizar los cambios en los niveles hormonales para manejar los síntomas.

Poco a poco, las amigas contemporáneas de Laura también entraron en ese proceso, aunque no todas tuvieron los mismos síntomas. Y es que, como indica Vale Moreno, la edad promedio en que las mujeres comienzan ese proceso es 51 años. Aunque, “la menopausia puede pasar desde los 40 años en adelante y se ve como algo normal. El mejor predictor de cuándo (la menstruación) se va es cuándo se le fue a tu mamá. Pero hay factores, como el hábito de fumar, que pueden influir en que la menopausia ocurra antes”, agrega.

Destaca que las mujeres a quienes se les hace una histerectomía y les quitan los ovarios experimentan una menopausia de golpe y de inmediato, y “los síntomas son mayores y les tardan más en irse”.

Síntomas

La especialista en ginecología enumeró los síntomas más frecuentes de la menopausia, que pueden durar seis meses, pero también se pueden extender por dos o tres años. En casos excepcionales, pueden durar muchos años más, según la organización The North American Menopause Society. Pero también hay mujeres que no experimentan síntomas.

PUBLICIDAD

“Los síntomas son calentones, insomnio, resequedad vaginal, disminución de libido, falta de energía en general, problemas para concentrarse (que ocurre si no se duerme bien). Alguna gente siente que no está ‘sharp’ (sin la agudeza o claridad mental) como antes, que no está en su mejor momento. Hay cambios de humor. Se pueden poner irritables y eso causa problemas interpersonales. Puede haber problemas con la pareja por la resequedad vaginal (que provoca dolor durante la relación sexual) y la disminución de libido. El metabolismo baja muchísimo y es difícil rebajar. Y la ganancia en peso se nota con una distribución asimétrica porque casi todo se concentra en el abdomen. Algo que enfatizamos mucho es que hay una pérdida de masa muscular drástica. Incluso cuando hacen ejercicios”, explica.

“Siempre le digo a las pacientes que estos síntomas no son permanentes”, destaca la ginecóloga, al indicar que, usualmente, desaparecen entre los 53 y los 54 años.

Advierte, sin embargo, que hay unos cambios que sí lo son, como el alza en el riesgo de osteoporosis y de enfermedad cardiovascular. “El riesgo de un ataque cardíaco es brutal. Sube y se iguala al riesgo en hombres”, señala.

¿Qué hacer?

Existen remedios hormonales, pero su prescripción depende de la situación de cada paciente.

“A las mujeres sin útero, hay que darles estrógeno. Pero no puedes dar estrógeno solo si la paciente tiene útero, hay que dar progesterona y estrógeno, que pueden ser pastillas y parches. El parcho de estradiol está indicado para mujeres con hot flashes”, explica Vale Moreno.

PUBLICIDAD

Sobre el riesgo de cáncer de estos medicamentos, la ginecóloga dice que, aunque se creía que había un alto riesgo de desarrollarlo por el tratamiento hormonal, “se hicieron estudios y se vio que (por ejemplo) el medicamento Prempro (que combina estrógeno y progesterona) tenía un riesgo bien pequeño de cáncer de seno, si se utiliza por más de cinco años”.

“La realidad es que, si uno orienta bien a la paciente, no tiene por qué no usar los estrógenos sintéticos”, asegura.

Vale Moreno dice que los pellets o semillas, que se insertan en la piel y que contienen hormonas de estrógeno y testosterona, provienen de una fuente vegetal. Las llamadas hormonas bioidénticas manejan bien la disminución de la libido, entre otros síntomas, y “la gente que se pone los pellets tiene una mejoría sustancial”. Sin embargo, la especialista llama la atención a que “se dice que no tienen riesgo de cáncer, pero con los datos no se puede decir eso tampoco. Esto tiene testosterona”.

El mismo contenido de esas semillas se puede usar en crema, que es preparada por farmacias especializadas, y eso es más recomendable, a juicio de Vale Moreno, porque la paciente puede tener un mejor control de la dosis.

Para síntomas como la resequedad vaginal, “hay humectantes a base de agua para pacientes que tuvieron cáncer y no pueden usar progesterona y testosterona”. Y para los calores, medicamentos como el Effexor, que es para la depresión, pueden ayudar, según la ginecóloga.

Vale Moreno menciona que hay nuevos medicamentos en el mercado, como Addyi (que ayuda con la disminución de libido) e Intrarosa (crema prescrita para la resequedad vaginal), que son efectivos, pero que no están cubiertos por los planes médicos y tienen precios altos, igual que los pellets, lo cual limita la accesibilidad para muchas mujeres.

PUBLICIDAD

Mientras, se están desarrollando tratamientos no hormonales para manejar los sofocos que trabajan con la termorregulación del cerebro y los receptores. “Las investigaciones están siendo bastante prometedoras. Es lo más alentador que he leído”, asegura.

Las personas con los síntomas de menopausia también pueden buscar alivio en remedios naturales, como el medicamento sin receta y a base de plantas Estroven y consumir granos de edamame (soja o soya).

Pero, también es importante hacer ejercicios regularmente porque eso ayuda a manejar el aumento de peso, evita la pérdida de masa muscular, fortalece los huesos y reduce el riesgo de osteopenia o debilidad ósea, ayuda a distraerse y a tener un sentido de bienestar. Igualmente, es necesario tener una nutrición saludable y mantenerse conectada socialmente.

“Y hay que hablar del tema sexual con su médico. Mucha gente no habla de eso y los síntomas se pueden trabajar. Son cosas que tienen remedy”, recomienda.