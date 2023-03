Las razones fueron similares y todas provienen de una misma inquietud: un Puerto Rico que necesitaba cambios. Querían un futuro. Querían quedarse en su país. Y esa fue la respuesta adherente del grupo multigeneracional de profesionales de diversos campos y saberes que formó la organización Somos Más.

No buscan candidaturas ni puestos electivos, como estipula su código de ética. No siguen ninguna ideología política, por lo que su lema es: “Juntos Somos Más”.

“Vino de una inquietud, una intolerancia de estar viendo cómo las cosas seguían en deterioro en Puerto Rico, en las diversas áreas de salud, educación, vivienda, corrupción, agricultura, soberanía alimenticia… Somos un grupo, estrictamente voluntario, que se dedica a promover cambios sociales y políticos mediante la participación ciudadana en (el) proceso legislativo”, explicó su fundador, el sicólogo Johnny Rullán Schmidt.

La historia de esta organización se remonta al 2020, año electoral que fue histórico con relación a la participación ciudadana, que también sobrevivió la llegada de la pandemia de COVID-19.

PUBLICIDAD

Rullán Schmidt contó que, en aquel entonces, decidieron lanzar unas campañas mediáticas para que la juventud se inscribiera y votara en las elecciones. Sin embargo, no querían quedarse solo en la participación electoral, sino que querían expandir sus trabajos para lograr cambios significativos.

“Entré a Somos Más de manera un poco desesperada, de poder calmar ese sentimiento de impotencia que siento desde hace mucho tiempo. En busca de sentirme útil y sentir que no solamente me estoy quejando en las redes sociales, sino hacer algo para mejorar. Quiero formar una familia aquí, quiero criar aquí, yo no me veo criando en ningún otro sitio”, dijo, por su parte, Lorena Torres Negrón, joven estudiante de escuela superior.

Pepo García, periodista retirado que forma parte del equipo fundador de Somos Más y el sicólogo Johnny Rullán Schmidt, fundador de la organización. (David Villafañe Ramos)

“Queremos quedarnos aquí”

Torres Negrón, futura alumna de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Cayey, se unió a la organización en febrero de 2021, como otros compañeros, en busca de un futuro puertorriqueño.

“Quizás estoy pensando muy a largo plazo, pero yo quiero que mis hijos, nietos y bisnietos crezcan en un buen Puerto Rico y crezcan bien en su patria. Entonces, por los que me siguen y por los que se están poniendo viejos aquí, mientras el país se deteriora, por eso entré a Somos Más”, apuntó.

En ese mismo sentido, María Teresa Torres Mulero se unió al grupo siendo estudiante de la UPR Recinto de Río Piedras, donde estudia Biología Celular Molecular con una concentración menor en Estudios de la Mujer y Género.

“ Nosotros queremos un futuro y también queremos quedarnos aquí en nuestro país. Tenemos todo el derecho de vivir, ejercer y tener una vida digna. Yo tengo 21 años y, desde que tengo recuerdo, creo que he visto mi país en un deterioro inmenso. ” Mariana Torres Mulero, estudiante de la UPR

“Nosotros queremos un futuro y también queremos quedarnos aquí en nuestro país. Tenemos todo el derecho de vivir, ejercer y tener una vida digna. Yo tengo 21 años y, desde que tengo recuerdo, creo que he visto mi país en un deterioro inmenso”, sostuvo Torres Mulero.

PUBLICIDAD

Su madre, Maite Mulero Díaz, catedrática por más de 28 años de la UPR, le siguió sus pasos y fue de la segunda camada del grupo. La profesora de Antropología y Estudios de Género dijo que su motivación para unirse junto a su hija fue que era un espacio en el que nadie busca aspirar a una posición política.

“Con mis estudiantes, trabajo mucho la participación ciudadana y que los jóvenes se involucren como un derecho, como un poder de la ciudadanía. Precisamente, Somos Más es una organización social y política, pero no persigue partido político alguno”, destacó.

Primer enfoque: anticorrupción

La primera área que la organización ha abordado es un problema de décadas en el país: la corrupción política.

Mediante la redacción, radicación y promoción de medidas legislativas, Somos Más ha logrado el aval unánime de tres de cuatro proyectos anticorrupción en la Cámara de Representantes, los cuales pasaron al Senado. Todos fueron radicados en septiembre de 2021.

“ Tenemos tres proyectos de ley aprobados en la Cámara con cinco partidos, de forma unánime. Esa es la evidencia de que el espíritu de Somos Más funciona. ” Johnny Rullán Schmidt, sicólogo

“De que colaborando juntos, sin ser combativo, sin atacar, sino que, sentándonos a buscar soluciones concretas como equipo, vamos a avanzar y vamos a desafiar esas divisiones”, agregó Rullán Schmidt, quien adelantó que, en las próximas semanas, se reunirán con senadores.

El primer proyecto anticorrupción (P.C. 1012) busca prohibir las donaciones en efectivo en las campañas políticas, y fue el único que no fue aprobado en la Cámara. El senador Thomas Rivera Schatz, no obstante, radicó una medida homóloga por petición de Somos Más, y se encuentra en la Comisión de lo Jurídico. En dos ocasiones, la organización ha requerido memoriales a todos los partidos políticos, pero ninguno ha respondido.

PUBLICIDAD

Mientras, la segunda medida radicada (P.C. 1015) crearía un “Hatch Act”, similar al federal, para prohibir que los empleados y contratistas de agencias puedan llevar a cabo gestiones políticas durante horas laborables; y la tercera pieza (P.C.1013) prohibiría el “atornillamiento” de empleados de confianza en puestos de carrera.

“Esa legislación se debió aprobar hace cuatro décadas. Desde hace cuatro décadas, todo el mundo habla del atornillamiento, pero no se aprobaba porque ambos partidos, que han estado en el poder, se oponían. Y se aprobó en la Cámara. Logramos aprobarla”, expresó Pepo García, periodista retirado que también forma parte del equipo fundador de Somos Más.

Su amplia experiencia cubriendo la Legislatura ha sido clave en el trabajo de cabildeo que han ejecutado en los pasados dos años. García explicó que se unió a la iniciativa de estos jóvenes profesionales para contribuir con su conocimiento.

El cuarto proyecto radicado (P.C. 1014) busca facilitar que la ciudadanía pueda llevar la corrupción directamente a los tribunales.

María Teresa Torres Mulero, estudiante de la UPR Recinto de Río Piedras. (David Villafañe Ramos)

Próximos pasos

Nuevas propuestas de Somos Más ya están siendo investigadas y discutidas dentro de la organización. El doctor José Franceschini Carlo indicó que el campo de la salud es una de las áreas más afectadas tras la fuga de especialistas, la falta de recursos en los hospitales del país y los retos de las aseguradoras.

“Cada especialista, en Puerto Rico, cuesta alrededor de $1 millón formarlo, y todos se los están llevando. Tiene que haber más incentivos para que los médicos especialistas se queden en Puerto Rico”, dijo el director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Central del Caribe.

PUBLICIDAD

El neurólogo y geriatra compartió que están investigando la legislación vigente para redactar algo específicamente beneficioso para la salud.

Somos Más también cuenta con las aportaciones de la epidemióloga Fabiola Cruz López, quien ha servido en el campo de la salud pública por más de siete años, como analista de datos en distintas instituciones.

El patio del hogar de Franceschini Carlo fue el espacio de desarrollo de ideas para la fundación de Somos Más. “Fue impresionante cómo en aquella primera reunión en mi casa, en el campo, no hubo oposición de nadie”, contó.

“La evidencia demuestra que estos jóvenes han tenido unos logros increíbles, al punto que senadores y representantes nos han dicho abiertamente que de la única manera que se logra esta legislación es con grupos como nosotros, porque desafortunadamente el partidismo en este país nos divide y no nos permite verdaderamente legislar para el pueblo”, expresó.

Del mismo modo, la doctora Mulero Díaz explicó que la educación es un tema que quieren trabajar en sus futuros proyectos legislativos. Además, recalcó que, desde su salón de clases, ha visto los efectos de los recortes presupuestarios de la UPR.

Estarán abordando, también, el tema de la vivienda en el país por el alza en los costos de alquiler y la falta de regulación de los alquileres a corto plazo. “La salud, educación y vivienda son derechos humanos y constitucionales”, recalcó.

“Genuinamente, no hay un futuro para nosotros en este país. No se nos permite un futuro en este país. Entonces, tenemos esa incertidumbre sobre si nos quedamos o no. Sin embargo, aquí tenemos una representación bastante inclusiva de lo que es nuestra comunidad y nos encantaría poder seguir expandiendo”, sostuvo, por su parte, Torres Mulero.

PUBLICIDAD

Entretanto, Natalia Delgado Rodríguez recalcó el rol importante que han tenido las redes sociales en su movilización y educación ciudadana sobre los procesos legislativos. La estudiante de la Universidad del Sagrado Corazón explicó que, mediante las artes, Somos Más ha presentado sus propuestas de legislación, destacándose la originalidad y creatividad de su membresía.

La directora ejecutiva de Somos Más, Caterina D’Alessio Ramos, compartió la misma motivación de querer aportar desde la diversidad. Se identificó con la organización porque no tenía un interés de convertirse eventualmente en un partido político.

“ Mi interés era aportar a este país, que, en mi caso, nací en Venezuela y mi mamá es colombiana, pero amo a este país por lo que me ha dado y porque me ha acogido. ” Caterina D’alessio Ramos, directora ejecutiva de somos más

Para extender el trabajo de evaluación de sus proyectos de ley con expertos en leyes, política y administración pública, las personas interesadas pueden donar a través de PayPal.