Desde que el doctor Pablo Rodríguez se unió al equipo del Centro Médico en 1991 -primero como facultativo del Departamento de Cirugía y desde 1999 como director del Hospital de Trauma-, nunca había visto una crisis en los servicios que ofrece este importante brazo de la institución médica del país.

Rodríguez se refirió particularmente a que el programa de residencia en Neurocirugía del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) perdió la acreditación del Consejo Acreditador de Educación Médica Graduada (ACGME) el pasado 12 de abril. Este programa estaba en probatoria desde el año académico 2018-2019.

“Esta es la crisis de salud más grande que ha tenido Puerto Rico en 30 a 50 años, porque el COVID lo podemos controlar, pero esto va a provocar muertes continuas”, afirmó Rodríguez.

Aunque la decisión de este organismo entraría en vigor el 30 de junio del año que viene, el doctor Rodríguez advirtió que urge retener la acreditación porque, de lo contrario, miles de vidas se perderían debido a que los casos de trauma no avisan y son eventos que requieren atención médica de inmediato.

“Si ese programa se cae, va a morir mucha gente. Tengo temor que llegue el mes de julio (de 2022, cuando acabaría su acreditación)”, denunció el galeno.

La ACGME acredita los programas de residencias de las Escuelas de Medicina que entrenan a médicos en diversas especialidades, siguiendo estándares de calidad y recursos disponibles, entre otros. Aunque es una acreditación voluntaria, los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) la requieren para otorgar fondos a instituciones académicas. Además, jurisdicciones en Estados Unidos pueden requerir que los médicos estén graduados de programas acreditados por la ACGME para poder tomar reválidas.

Según Rodríguez, además de ciertos señalamientos educativos y asuntos administrativos que requieren atención urgente para solucionarlos, también han surgido denuncias de falta de más facultativos para la supervisión de residentes, así como de apoyo para aliviar la carga de trabajo que requiere la atención de esta subespecialidad. También, urgen más equipos específicos para la realización de cirugías.

“La mitad de los pacientes de trauma mueren por traumas en la cabeza. Sin neurocirujanos, esto va a ser preocupante. Van a llegar a Centro Médico pacientes con problemas intracraneales serios y no se van a poder resolver (sus emergencias médicas)”, lamentó.

Aunque el galeno deploró la pérdida de esta importante residencia médica que solo se ofrece en el RCM de la UPR, resaltó que lo más que le consterna son las serias consecuencias sobre los servicios médicos a pacientes que necesiten ser atendidos por traumas. Indicó que, a pesar de que hay ciertos servicios de neurocirugía en algunos hospitales privados del país, ninguno atiende traumas, por lo cual todos estos casos terminan en Centro Médico.

Puerto Rico ya arrastra unas deficiencias que urgen ser atendidas. Por ejemplo, el estándar de cuidado en trauma que se requiere en Estados Unidos es que un paciente que necesite este servicio sea atendido por un traumatólogo en menos de una hora. En Puerto Rico, sin embargo, el tiempo promedio de un paciente de traumas críticos en ser atendido es de seis horas, desde que se accidenta hasta que llega al Hospital de Trauma.

Además, un estudio realizado por el Recinto Universitario de Mayagüez de la UPR en el 2015 encontró que, después de un terremoto, el Hospital de Trauma quedaría inoperante. La exgobernadora Wanda Vázquez había anunciado que se planificaba la construcción de un nuevo Hospital de Trauma dentro de la Ciudad de la Ciencia. El Nuevo Día supo que esta obra estaba proyectada para construirse en los predios aledaños al Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer de la UPR. El lugar ubica entre el Centro Médico de Río Piedras y el proyecto de la Ciudad de las Ciencias, en el que se estableció el Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación. En su mensaje de situación de estado del país, el gobernador Pedro Pierluisi ratificó que se construirá un nuevo centro de trauma en la isla resistente a terremotos.

De acuerdo con Rodríguez, en el Hospital de Trauma se reciben una serie de situaciones que requieren atención inmediata, como trombos cerebrales, accidentes cerebrovasculares y aneurismas cerebrales. Estadísticas de esta institución hospitalaria advierten que cada año reciben unos 3,000 pacientes, equivalente a ocho al día. De estos, aproximadamente la mitad (1,500) requieren ser hospitalizados. Mientras, nueve de diez son hombres.

El principal evento que es atendido en el Hospital de Trauma son heridas penetrantes por tiros. También, se atienden otros eventos que generan trauma, como accidentes de carro, de “four tracks” y caídas. Se estima, mientras tanto, que aproximadamente el 11% de los traumas que atienden ocurren en menores de 17 años.

Primera causa de muerte

“El trauma es la primera causa de muerte en Puerto Rico hasta los 44 años y después de los 45 es la tercera”, indicó Rodríguez, quien resaltó que el Hospital de Trauma es el único de esta naturaleza en Puerto Rico y el Caribe.

Por la naturaleza de estas emergencias y la necesidad de que sean atendidas en poco tiempo para poder tratar y asegurar la sobrevivencia del paciente, es que urge que Puerto Rico pueda continuar ofreciendo estos servicios, abundó.

“El 80% de la gente (que necesita servicios de) trauma muere en la primera hora (después del accidente o evento). Por eso, Puerto Rico necesita todos los recursos y materiales necesarios para dar este servicio. No hay tiempo para montarse en un avión (y buscar tratamiento). Por eso, tenemos que hacer lo indecible para mantener ese estatus (de la ACGME)”, dijo.

Rodríguez explicó que, si el RCM pierde la acreditación de esta residencia, tendría que esperar al próximo año para solicitar una reconsideración. De continuar los mismos señalamientos, tendrían que esperar dos años adicionales para solicitar un programa de residencia de neurocirugía nuevo. Sin embargo, aun si surge un nuevo programa, pasarían unos 12 años en lo que se establece tal como está desarrollado en la actualidad, advirtió.

Recientemente el secretario de Salud, Carlos Mellado, reconoció que un hospital de trauma no podría funcionar sin el servicio de neurocirugía. Mientras, el gobernador reconoció que la desacreditación de este programa se debía a fallas administrativas y no a problemas de presupuesto. Además, advirtió que, si “alguien no hizo lo que tenía que hacer”, tendría que asumir responsabilidades. El doctor Segundo Rodríguez Quilichini recientemente presentó su renuncia como rector del RCM.

“La gente no sabe la seriedad de este asunto. Esto amerita un seguimiento cercano, reuniones todos los días... Quisiera que la alarma se convirtiera en acción porque cada día que pasa se acerca más al día detrimental (de la pérdida de la acreditación de este programa)”, manifestó Rodríguez.

Comentó que actualmente este programa tiene ocho residentes, mientras otros comenzaban este año. En Puerto Rico, mientras, hay 18 neurocirujanos.

Sobre la posibilidad de que neurocirujanos del país ayuden a ofrecer estos servicios en Centro Médico, en lo que se buscan posibles soluciones, Rodríguez comentó que lo veía difícil de cumplir toda vez que estos médicos pasaron por un duro entrenamiento médico y están establecidos en sus prácticas privadas.

“Los servicios que da Centro Médico son compatibles con los programas de entrenamiento (que corren en este complejo de hospitales)”, reiteró.

Los 38 programas de residencia de la Escuela de Medicina del RCM están acreditados. El Programa de Neurocirugía es el único que no cuenta con el aval de la ACGME.

Dentro de esta situación, el doctor Rodríguez insistió en su sueño de que el Hospital de Trauma adquiera la categoría de Nivel 1 de Centro de Trauma que otorga el Comité de Trauma del Colegio de Cirujanos de Estados Unidos.

“Esa ha sido mi lucha de siempre y se está tambaleando mi sueño para mi país. Esa certificación dice que el manejo de Puerto Rico (en trauma) es el mismo de Estados Unidos. Sin un programa de neurocirugía, eso no se puede. La mitad de mis pacientes tienen trauma en la cabeza y necesitan catéteres dentro del cráneo”, manifestó Rodríguez.

El cirujano resaltó que para lograrlo se necesita la continuación del servicio de neurocirugía, además de un sistema de trauma para todo Puerto Rico y que el hospital goce de su propia autonomía fiscal y administrativa. De algún día adquirir esta distinción, Rodríguez informó que el Hospital de Trauma podría entonces aspirar a ayudas federales disponibles para que estas instituciones puedan nutrir sus servicios de rehabilitación y otros servicios y necesidades que tengan.

Urge acción inmediata

Por la importancia del mantenimiento del programa de entrenamiento de neurocirugía y la continuidad de estos servicios en Puerto Rico, Rodríguez insistió en que urge que todas las partes involucradas se doblen las mangas y realicen reuniones diarias para intentar revertir la decisión de la ACGME. Cuando se anunció que este programa perdió la acreditación el pasado 12 de abril, se informó que la carta oficial de la Junta Acreditadora se recibiría en los próximos 60 días, por lo que el tiempo aún está corriendo. Rodríguez mencionó que urge que el RCM, la UPR, el secretario de Salud y el gobernador atiendan con premura este asunto.

En su vista de confirmación, el doctor Mellado informó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) aprobaron destinar $15 millones recurrentes a neurocirugía en el Hospital de Trauma a partir del próximo año fiscal, con miras a apoyar una apelación de la determinación del ACGME. Los fondos, dijo, se utilizarían para la contratación de médicos generalistas, enfermeras y escoltas destinados a apoyar los programas de residencias médicas del RCM.

Mellado indicó entonces que informes parciales anteriores habían advertido que, entre los señalamientos a este programa, había un componente académico de falta de supervisión, aunque indicó que este asunto era de la competencia del RCM. Los facultativos del Programa son los que están a cargo de la supervisión del trabajo de los residentes en el Hospital de Trauma. Entre estos, figura el exsecretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado.

Mellado también reconoció, durante la vista, que en el hospital también hacía falta personal de enfermería, terapia respiratoria y médico.

“Insisto, esta es la crisis de salud más grande que he conocido en mi historia como médico. De COVID han muerto miles, pero este año ya la situación está más en control y hay vacunas. Para traumas, no hay vacunas ni mascarillas. En poco tiempo, vamos a ver las consecuencias. Quisiera que entiendan la seriedad de esto y que no se enteren en julio (de 2022). Si no, te aseguro que vamos a pagar las consecuencias”, concluyó preocupado.