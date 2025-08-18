Las 5 más leídas del fin de semana: desde los impactos del huracán Erin hasta los cambios de “looks” de Mireddys González
Los usuarios también mostraron interés en la despedida a la joven Gabriela Nicole Pratts
18 de agosto de 2025 - 8:51 AM
Los efectos sobre Puerto Rico del paso del poderoso huracán Erin al norte de la isla y el desborde de emoción en el pueblo de Aibonito para despedir a la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario estuvieron entre las notas más vistas este fin de semana por los usuarios de El Nuevo Día.
Además, los cambios de imagen de la empresaria Mireddys González, exesposa de Daddy Yankee, y la coronación de una nueva Miss Universe Puerto Rico acapararon la atención.
A continuación te traemos las cinco noticias más leídas del fin de semana:
El icónico muelle de la playa Crash Boat, en Aguadilla —una de las más concurridas del oeste de Puerto Rico— sufrió daños tras el paso cercano del huracán Erin por la isla: una parte de su estructura colapsó debido al fuerte oleaje.
El alcalde Julio Roldán detalló a El Nuevo Día que el daño fue considerable, pues se desprendió un pedazo de unos 10 pies de largo.
“Estamos muy tristes, representa mucho para los aguadillanos”, comentó el mandatario municipal, quien también explicó que cerró el acceso a la zona para evitar que los visitantes se expongan a caídas o peligros relacionados tanto con el colapso del muelle como con las pobres condiciones del tiempo.
En imágenes, presentamos cómo han cambiado los “looks” de la empresaria y exesposa del reguetonero desde que comenzó el pleito legal entre ambos.
El huracán, que llegó a ser categoría 5 en aguas al norte del país, provocó fuerte oleaje, lluvias y tiempo ventoso en el archipiélago puertorriqueño.
Zashely Nicole Alicea Rivera, Miss Dorado, se convirtió en la nueva Miss Universe Puerto Rico 2025, y representará a isla en el certamen internacional que tendrá lugar en Tailandia.
Miss Jayuya, Samarys Barbot Arroyo, se alzó con el puesto de primera finalista; Miss Vieques, Isys Santos Crespo, segunda finalista; Miss Ponce, Marisabel Rivera, tercera finalista y Miss Canóvanas, Aneichka Maldonado Torres, cuarta finalista.
El cuadro de las 15 semifinalistas quedó conformado por Miss Vieques, Isys Santos Crespo; Miss Carolina, Josuan Del Valle Rivera; Miss Lares, Bárbara Marrero Rivera; Miss Dorado, Zashely Alicea Rivera; Miss Canóvanas, Aneichka Maldonado Torres; Miss Fajardo, María Fernanda Amador Rivera; Miss San Sebastián, Kaelie Blanes-Ronda; Miss Santa Isabel, Karina Alvarado Bello; Miss Ponce, Marisabel Rivera; Miss Trujillo Alto, Joaliz Cancel Figueroa; Miss Caguas, Sofía Adorno; Miss Jayuya, Samarys Barbot Arroyo; Miss Coamo, Natalia Andrea Gómez Rivera; Miss Salinas, Paola Malavé y Miss Toa Alta, Alanys Bravo.
Alrededor de todo el pueblo, las muestras de condolencia se desbordaron sobre los familiares de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario, asesinada el 11 de agosto de 2025.
El crimen se reportó a las 12:00 a.m., del 11 de agosto, cuando la Policía fue alertada de un asesinato y un menor herido de arma blanca, cerca del desvío Roberto Colón, intersección con la carretera PR-14.
Según información preliminar, una llamada recibida desde una institución médica alertó a la Policía sobre la situación, donde dos menores de 16 años (una mujer y un hombre) habían llegado al lugar con heridas.
Pratts Rosario, residente de Aibonito, falleció a causa de las heridas recibidas, mientras el otro joven se encuentra en condición estable, indicó la Policía.
