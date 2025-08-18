Opinión
18 de agosto de 2025
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Las 5 más leídas del fin de semana: desde los impactos del huracán Erin hasta los cambios de “looks” de Mireddys González

Los usuarios también mostraron interés en la despedida a la joven Gabriela Nicole Pratts

18 de agosto de 2025 - 8:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El fuerte oleaje que fue parte del impacto indirecto del huracán Erin causó estragos en Aguadilla, donde colapsó parte del muelle en la popular playa Crash Boat. (Suministradas/Kristian González Díaz - Municipio de Aguadilla)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
keila.lopez@gfrmedia.com

Los efectos sobre Puerto Rico del paso del poderoso huracán Erin al norte de la isla y el desborde de emoción en el pueblo de Aibonito para despedir a la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario estuvieron entre las notas más vistas este fin de semana por los usuarios de El Nuevo Día.

Además, los cambios de imagen de la empresaria Mireddys González, exesposa de Daddy Yankee, y la coronación de una nueva Miss Universe Puerto Rico acapararon la atención.

A continuación te traemos las cinco noticias más leídas del fin de semana:

Colapsa parte del muelle de la playa Crash Boat en Aguadilla tras paso cercano del huracán Erin

El icónico muelle de la playa Crash Boat, en Aguadilla —una de las más concurridas del oeste de Puerto Rico— sufrió daños tras el paso cercano del huracán Erin por la isla: una parte de su estructura colapsó debido al fuerte oleaje.

El alcalde Julio Roldán detalló a El Nuevo Día que el daño fue considerable, pues se desprendió un pedazo de unos 10 pies de largo.

El fuerte oleaje que fue parte del impacto indirecto del huracán Erin causó estragos en Aguadilla, donde colapsó parte del muelle en la popular playa Crash Boat.El fuerte oleaje que fue parte del impacto indirecto del huracán Erin causó estragos en Aguadilla, donde colapsó parte del muelle en la popular playa Crash Boat.El alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, hizo una publicación en Facebook.
1 / 9 | Impacto en Aguadilla: fuerte oleaje desprende parte del icónico muelle de la playa Crash Boat. El fuerte oleaje que fue parte del impacto indirecto del huracán Erin causó estragos en Aguadilla, donde colapsó parte del muelle en la popular playa Crash Boat. - Suministradas/Kristian González Díaz - Municipio de Aguadilla

“Estamos muy tristes, representa mucho para los aguadillanos”, comentó el mandatario municipal, quien también explicó que cerró el acceso a la zona para evitar que los visitantes se expongan a caídas o peligros relacionados tanto con el colapso del muelle como con las pobres condiciones del tiempo.

En fotos: Mireddys González y su transformación durante el proceso judicial contra Daddy Yankee

En imágenes, presentamos cómo han cambiado los “looks” de la empresaria y exesposa del reguetonero desde que comenzó el pleito legal entre ambos.

Daddy Yankee y su esposa, Mireddys González, se divorciaron después de casi 30 años de matrimonio. La noticia fue confirmada por el propio Daddy Yankee a través de un comunicado en diciembre de 2024. El 20 de diciembre de 2024, González tuvo su primera visita en el tribunal, en una vista de injunction relacionada con la pugna legal relacionadas con las corporaciones El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc.Mireddys, Jesaaelys y Daddy Yankee. (Instagram)
1 / 19 | En fotos: Mireddys González y su transformación durante el proceso judicial contra Daddy Yankee. Daddy Yankee y su esposa, Mireddys González, se divorciaron después de casi 30 años de matrimonio. La noticia fue confirmada por el propio Daddy Yankee a través de un comunicado en diciembre de 2024. - Instagram

En imágenes: así fue el impacto del paso cercano de Erin por Puerto Rico

El huracán, que llegó a ser categoría 5 en aguas al norte del país, provocó fuerte oleaje, lluvias y tiempo ventoso en el archipiélago puertorriqueño.

Una bandera de advertencia ondea al viento en una playa mientras la gente se baña en Condado, Puerto Rico, mientras el huracán Erin se acerca, el 15 de agosto de 2025.Una mujer se toma fotos en una playa en Condado el viernes, 15 de agosto, antes de que comenzaran los efectos del huracán Erin en Puerto Rico.Por su parte, el alcalde de Ciales, Jesús Resto, indicó que el ayuntamiento ha trabajado en atender situaciones con arboles caídos y tendido eléctrico.
1 / 33 | En imágenes: así fue el impacto del paso cercano de Erin por Puerto Rico. Una bandera de advertencia ondea al viento en una playa mientras la gente se baña en Condado, Puerto Rico, mientras el huracán Erin se acerca, el 15 de agosto de 2025. - Alejandro Granadillo

De Dorado la nueva Miss Universe Puerto Rico 2025

Zashely Nicole Alicea Rivera, Miss Dorado, se convirtió en la nueva Miss Universe Puerto Rico 2025, y representará a isla en el certamen internacional que tendrá lugar en Tailandia.

Miss Jayuya, Samarys Barbot Arroyo, se alzó con el puesto de primera finalista; Miss Vieques, Isys Santos Crespo, segunda finalista; Miss Ponce, Marisabel Rivera, tercera finalista y Miss Canóvanas, Aneichka Maldonado Torres, cuarta finalista.

Zashely Alicea es la nueva Miss Universe Puerto Rico 2025.Tiene 25 años . Es bailarina profesional de ballet y posee un bachillerato en Psicología. Miss Dorado en la competencia preliminar en traje de baño.
1 / 11 | Del sueño a la corona de Miss Universe 2025: el paso de Zashely Alicea por el certamen . Zashely Alicea es la nueva Miss Universe Puerto Rico 2025. - Pablo Martínez

El cuadro de las 15 semifinalistas quedó conformado por Miss Vieques, Isys Santos Crespo; Miss Carolina, Josuan Del Valle Rivera; Miss Lares, Bárbara Marrero Rivera; Miss Dorado, Zashely Alicea Rivera; Miss Canóvanas, Aneichka Maldonado Torres; Miss Fajardo, María Fernanda Amador Rivera; Miss San Sebastián, Kaelie Blanes-Ronda; Miss Santa Isabel, Karina Alvarado Bello; Miss Ponce, Marisabel Rivera; Miss Trujillo Alto, Joaliz Cancel Figueroa; Miss Caguas, Sofía Adorno; Miss Jayuya, Samarys Barbot Arroyo; Miss Coamo, Natalia Andrea Gómez Rivera; Miss Salinas, Paola Malavé y Miss Toa Alta, Alanys Bravo.

En imágenes: el pueblo de Aibonito se despidió de “Lela” con gestos de amor

Alrededor de todo el pueblo, las muestras de condolencia se desbordaron sobre los familiares de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario, asesinada el 11 de agosto de 2025.

El crimen se reportó a las 12:00 a.m., del 11 de agosto, cuando la Policía fue alertada de un asesinato y un menor herido de arma blanca, cerca del desvío Roberto Colón, intersección con la carretera PR-14.

El pueblo de Aibonito, se despidió el 15 de agosto de 2025, de Gabriela Nicole Pratts Rosario, quien fue asesinada el 11 de agosto de 2025, durante el entierro llevado a cabo en el cementerio La Paz del Señor.Una comitiva fúnebre adornada de globos blancos y lazos rosados partió desde el salón de la fraternidad Nu Delta Chi, lugar donde Gabriela Nicole fue velada, hasta el cementerio. El velatorio cse extendiró durante la mañana del viernes y, a eso del mediodía, la comitiva fúnebre salió hasta el cementerio. Allí globos azules, rosados y blancos fueron lanzados al cielo como última despedida de la joven estudiante.
1 / 30 | En imágenes: el pueblo de Aibonito se despidió de “Lela” con gestos de amor. El pueblo de Aibonito, se despidió el 15 de agosto de 2025, de Gabriela Nicole Pratts Rosario, quien fue asesinada el 11 de agosto de 2025, durante el entierro llevado a cabo en el cementerio La Paz del Señor. - Carlos Rivera Giusti/Staff

Según información preliminar, una llamada recibida desde una institución médica alertó a la Policía sobre la situación, donde dos menores de 16 años (una mujer y un hombre) habían llegado al lugar con heridas.

Pratts Rosario, residente de Aibonito, falleció a causa de las heridas recibidas, mientras el otro joven se encuentra en condición estable, indicó la Policía.

