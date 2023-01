Con el impactante testimonio de Mayra Alvear, madre de Amanda Alvear -fallecida en la masacre del club Pulse, en Orlando-, inició ayer un conversatorio de agencias de seguridad estatales y federales con más de 50 líderes comunitarios de San Juan para escuchar alternativas dirigidas a prevenir la ola de criminalidad en la capital.

“Es muy doloroso cuando oímos otras tragedias y nos recuerdan a la nuestra. Hay que hacer todo lo necesario para proteger a nuestras comunidades. (…) Fue mi hija, y no porque me la hayan arrebatado voy a dejar de hacer cosas por ella”, expresó Alvear, quien estuvo conectada al conversatorio a través de una videollamada desde Florida.

El comisionado de la Policía Municipal de San Juan, José Juan García, indicó que unieron esfuerzos con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals) del distrito de Puerto Rico para abrir varios micrófonos y escuchar tanto los reclamos como las alternativas de líderes comunitarios en San Juan.

PUBLICIDAD

Con una sala llena en el centro comunal de la urbanización Venus Gardens, en Río Piedras, portavoces de las diversas comunidades coincidieron en que la respuesta a la criminalidad no solo debe ser policiaca, sino prevenirse desde diferentes parámetros de justicia social.

“Me miran distinta a una persona blanca, y lo tengo que traer porque ese es el proceso que se da en el barrio…. A mí, me aplican una regla distinta a la que aplican en las urbanizaciones, y eso lo ven nuestros niños y jóvenes. Tenemos que trabajar en eso porque como país somos el mismo. Los invito a que este proceso se haga y continúe”, expresó la líder comunitaria Carmen Villanueva, de la comunidad Hill Brothers.

“No repetir lo que no funciona”

Recalcó que ya las comunidades han dado recomendaciones bajo la Comisión Contra la Violencia, ubicada en la Universidad de Puerto Rico en Cayey. “Tiene recomendaciones para no repetir lo que no funciona”, explicó Villanueva.

“Somos muchos trabajadores sociales, sin empleo, con el deseo de impactar comunidades. Muchos servicios se quedan arriba, y algunos tienen que ver con el desarrollo de valores y la falta de educación a padres para ser papas… Es importante que facilitemos que lleguen los recursos a las comunidades”, expresó, por su parte, la trabajadora social Susanna Kinard, residente de Puerto Nuevo.

La también gestora del proyecto EduRecréate indicó que las agencias estatales y federales deben insistir en que haya programas de recreación en las comunidades para que los niños no caigan en pandillas.

Los líderes comunitarios comentaron, igualmente, que hay que trabajar en los proyectos de rehabilitación de personas confinadas para que, al salir de las cárceles, no reincidan en la actividad criminal.

PUBLICIDAD

“Nos integramos a su estrategia de llevar un mensaje de prevención y, en este caso, queremos desarrollar una conversación con los líderes sobre los crímenes violentos. Estamos viendo a nivel nacional un alza en este tipo de delitos donde se usan las armas de fuego para cometer homicidio. La comunidad es bien importante en nuestros planes de trabajo”, explicó Wilmer Ocasio Ibarra, alguacil del U.S. Marshals.

Además, estuvieron participando del encuentro representantes de los departamentos de Seguridad Pública, Educación, Familia, Corrección y Rehabilitación, Justicia y Recreación y Deportes, entre otros.

Ocasio indicó que el conversatorio tuvo un enfoque centrado en las víctimas de crímenes violentos; por eso, trajeron a familiares de víctimas de tiroteos recientes en Estados Unidos.

“La comunidad estuvo allí asistiéndonos con ayuda emocional. Las agencias siempre estuvieron ofreciéndonos servicios. (…) Las madres (de las víctimas de Pulse) hemos estado juntas y tomando terapias grupales que nos han ayudado grandemente”, contó Alvear conmovida.

Para seguir el legado de su hija, creó la organización Amanda’s Angels Legacy of Love. “Desde que pasó la tragedia, no queríamos sentir el odio. Quisimos perdonar y eso fue lo que hicimos. (…) Me da fuerzas para seguir hablando sobre la violencia de armas”, expresó.