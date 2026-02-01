Lo más visto del fin de semana: caso de maltrato en Toa Baja y la baja poblacional que reflejó el Censo

Comienza una nueva semana y es necesario estar informado sobre los hechos que acontecieron en el país durante los pasados días: un caso que apunta al maltrato y cautiverio de una adolescente de 17 años en Toa Baja fue, sin duda, uno de los temas que más acaparó la atención de los lectores de El Nuevo Día.

Además, la audiencia evidenció su interés por los resultados del Censo 2025, que señalan una negativa poblacional en la isla.

A continuación, y con más detalles, las cinco noticias más leídas del fin de semana:

Un juez del Tribunal de Bayamón encontró causa para arresto contra una familia de cinco miembros acusados de maltratar a una menor de 17 años en la urbanización Las Colinas, en Toa Baja.

Los imputados en el caso son Luis E. Meléndez Pagán, de 50 años, padre de la menor; Suhely Rivera Guzmán, de 49, su madrastra; y sus hermanastras Sheilyann Carmona Rivera, de 27; Richeily Carmona Rivera, de 30; y por último, Roselyn Carmona Rivera, de 24.

Los fiscales Gabriel Redondo y Gretchen Camacho Rossy presentaron un total de 15 cargos ante el juez quien encontró causa para arresto en todos los delitos imputados bajo la Ley Número 57 para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores y por el delito de Restricción de Libertad del Código Penal.

Subyacente a la nueva baja poblacional que Puerto Rico sufrió, en 2025, estuvo la vuelta a la pérdida de habitantes por medio de los flujos migratorios, una tendencia que se había interrumpido en el estimado del Censo el año anterior y que puede estar vinculada –entre otros elementos– a los resultados electorales de 2024, además de los habituales factores “de empuje”, como el estado de la economía y el acceso a servicios.

Para la demógrafa y antropóloga Vivianna De Jesús Monge, la pérdida migratoria neta de 2,779 habitantes puede reflejar, paralelamente, que las políticas de Donald Trump, tras regresar a la Casa Blanca en enero de 2025, tuvieron un efecto desalentador sobre personas extranjeras que estuvieran considerando mudarse al archipiélago, pero que tampoco detuvieron la movilización de puertorriqueños a Estados Unidos, pese al ambiente hostil y la persecución que comunidades hispanas han enfrentado.

Aunque, a primera vista, la pérdida neta registrada pueda parecer mínima, sí reflejó una diferencia mayor respecto al comportamiento del estimado de 2024, cuando se calcula que, a Puerto Rico, llegaron 15,204 personas más que las que emigraron. Ese año, el flujo migratorio positivo virtualmente contrarrestó la pérdida asociada a la diferencia entre nacimientos y defunciones, que por años ha arrojado un saldo negativo.

Previo a la radicación de cargos en el caso, las autoridades informaron de la intención de incurrir en el proceso de Regla 6 tras presuntamente corroborar las denuncias de la menor de 17 años.

La denuncia ocurrió a eso de las 4:00 p.m., del miércoles, 28 de enero, cuando la menor llegó hasta una farmacia Walgreens frente a la urbanización Las Colinas en el mencionado municipio. Allí, pidió ayuda.

Acto seguido, una persona llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1 para alertar a las autoridades sobre la situación. Esto provocó que agentes de la Policía se movilizaran en una patrulla hasta el lugar.

La salud renal es una pieza fundamental en el rompecabezas que define la buena calidad de vida. ¿El motivo? Los riñones desempeñan un papel clave en los procesos de purificación y equilibrio internos del cuerpo.

“Cuando los riñones no pueden trabajar correctamente, esto puede llevar a complicaciones como enfermedad cardiovascular, aumento de la presión arterial, anemia y alteraciones óseas, entre otras”, informó a LN Bienestar la licenciada en nutrición María Clara Delucchi, de la División Nefrología del Departamento de Medicina, Alimentación y Dietética del Hospital de Clínicas de la UBA.

La llegada de un nuevo año abre la puerta a nuevas oportunidades, desde el cierre de ciclos emocionales y espirituales hasta el momento para hacer limpieza y desechar todas las cosas que ya no se necesitan en el hogar. Uno de los principales conflictos en los hogares es la acumulación de ropa que ya no se usa.

Los clósets llenos de prendas desgastadas, viejas y no deseadas solo ocupan espacio, desaprovechando la oportunidad de darles un mejor uso o encontrar una alternativa que beneficie al entorno.De acuerdo con la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Comercio y Desarrollo, la industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta, ya que utiliza cada año cerca de 93 mil millones de metros cúbicos de agua, un volumen suficiente para satisfacer las necesidades de cinco millones de personas.