1 / 14 | Causa para arresto contra familia imputada de mantener a menor en cautiverio en Toa Baja. Luis E. Meléndez Pagán, de 50 años, padre de la menor que denunció un patrón de maltrato en Toa Baja, llega esposado y escoltado por agentes de la Policía al Tribunal de Bayamón. - Itzel Rivera

Bayamón - El juez Rafael J. Parés Quiñones, del Tribunal de Bayamón, halló causa para arresto contra cinco miembros de una familia, luego de la denuncia de una menor de 17 años que alega haber sido víctima de un atroz patrón de maltrato y confinamiento en Toa Baja.

Los imputados en el caso son Luis E. Meléndez Pagán, de 50 años, padre de la menor; Suhely Rivera Guzmán, de 49, su madrastra; y sus hermanastras Sheilyann Carmona Rivera, de 27; Richeily Carmona Rivera, de 30; y por último, Roselyn Carmona Rivera, de 24.

Los fiscales Gabriel Redondo y Gretchen Camacho Rossy presentaron un total de 15 cargos ante el juez quien encontró causa para arresto en todos los delitos imputados bajo la Ley Número 57 para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores y por el delito de Restricción de Libertad del Código Penal.

Parés Quiñones impuso una fianza total de $200,000 a Meléndez Pagán y a Rivera Guzman, que no pudieron prestar, siendo ingresados a la cárcel de Bayamón hasta la fecha de la vista preliminar, señalada para el 12 de febrero de 2026. Las tres hermanastras realizaron el proceso para salir len libertad a través de un fiador privado.

Durante la vista de determinación de causa, conocida como Regla 6, la Fiscalía presentó dos declaraciones juradas: una de la menor y otra de un policía municipal. Además, en sala declaró la agente investigadora del caso, Bernice Acevedo Morales.

Mientras tanto, uno de los abogados defensores había adelantado a la prensa su intención de interrogar a la menor, asegurando que las alegaciones eran falsas. Señaló que presentarán testigos que respaldarán la versión de la defensa durante esta etapa inicial.

Trasfondo del caso

La denuncia ocurrió a eso de las 4:00 p.m., del miércoles, 28 de enero, cuando la menor llegó hasta una farmacia Walgreens, frente a la urbanización Las Colinas, en el mencionado municipio. Allí, pidió ayuda y una persona llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1.

“Al presentarse la patrulla, esta manifiesta que estaba siendo víctima de maltrato; se inicia el protocolo, es llevada a recibir atención médica y, cuando se sigue investigando, esto resulta en el arresto de cinco personas: papá, madrastra y tres hermanastras”, dijo el capitán Raúl Negrón, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

Como parte de la investigación, la Policía obtuvo una orden de registro y allanamiento para poder ingresar a la propiedad, ubicada en la urbanización Las Colinas.

“En horas de la noche (del jueves) se emitió una orden de allanamiento y se levantaron piezas de evidencia, las cuales serán analizadas”, indicó.

Las piezas de evidencia ocupadas en la residencia fueron enviadas al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para el análisis correspondiente. De momento, no se ha revelado cuáles fueron los objetos ocupados.

“Este es un trabajo que se está haciendo en equipo interagencialmente”, precisó Negrón, quien señaló que cuentan con evidencia sólida para sostener el caso más allá de duda razonable en los tribunales.

Cuestionado sobre si se ha entrevistado a otros familiares y vecinos de la urbanización donde se alega ocurrieron los hechos, respondió: “Claro, lo suficiente para poder radicar (el caso) en el día de hoy”.

Aunque Negrón no ofreció detalles específicos sobre la denuncia de la menor contra su familia debido a que la investigación continúa en curso, una fuente de El Nuevo Día reveló los escalofriantes detalles del caso.

Según el testimonio de la adolescente, presuntamente, la mantenían encerrada en una habitación, obligándola a hacer sus necesidades en cubos y botellas de agua, y apenas permitiéndole bañarse una vez por semana.

La joven también relató que supuestamente solo comía una vez al día, y en ocasiones pasó hasta dos días sin ingerir alimentos. Cuando logró escapar, esta habría manifestado que no comía desde hace cuatro días.

La madre de la menor, según supo este medio, se encuentra en una cárcel en Estados Unidos. Sin embargo, se desconocen mayores detalles al respecto.

Se defiende la familia

Al llegar al tribunal, el abogado Antonio Figueroa, representante legal de una de las hermanastras de la menor, rechazó los señalamientos ante la prensa.

“No es la primera vez que ella manifiesta la misma historia. Lo ha hecho en una o dos ocasiones anteriores. No es la primera vez que lo dice”, agregó.

“Esto ya ocurrió en los Estados Unidos y la niña dijo lo mismo”, agregó en referencia a un presunto incidente que ocurrió cuando la menor tenía 12 años y estaba bajo la custodia de su abuela paterna.