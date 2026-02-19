Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Lo sentiste? Registran temblor de magnitud 5.1 en la trinchera de Puerto Rico

Fue reportado a las 10:18 a.m. de este jueves

19 de febrero de 2026 - 10:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un temblor se registró a las 10:18 a.m. de hoy al norte de Puerto Rico, informó la Red Sísmica de Puerto Rico. (Red Sísmica de Puerto Rico)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un temblor de magnitud 5.1 fue registrado a las 10:18 a.m. de este jueves en la trinchera de Puerto Rico, confirmó la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) en su portal.

Tras el movimiento telúrico, la agencia indicó que no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el archipiélago y las Islas Vírgenes.

El informe de la entidad sostiene que el temblor tuvo su epicentro a unos 156.06 kilómetros al norte de Manatí, a unos 158.14 kilómetros al norte de Vega Baja y a unos 159.95 kilómetros al norte de Arecibo.

La Red Sísmica, además, colocó el epicentro en la latitud 19.85 y longitud -66.56.

Aunque una publicación del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) indica que el movimiento fue de magnitud 5.0, la Red Sísmica informó en su portal que se trató de un temblor de 5.1 en la escala Ritcher.

Por su parte, el SNM recordó a la ciudadanía que en incidentes como estos es importante mantener la calma.

Entre sus recomendaciones, la agencia meteorológica sostuvo que las personas deben:

  • Estar atentas a posibles réplicas.
  • Verificar si hay heridos y peligros.
  • Alejarse de edificios dañados.
  • Tener precaución cerca de colinas o acantilados.
  • Verificar si hay objetos caídos o daños.
  • Estar pendientes a fuentes oficiales.
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
El diario de hoy
jueves, 19 de febrero de 2026
