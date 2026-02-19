¿Lo sentiste? Registran temblor de magnitud 5.1 en la trinchera de Puerto Rico
Fue reportado a las 10:18 a.m. de este jueves
19 de febrero de 2026 - 10:45 AM
Un temblor de magnitud 5.1 fue registrado a las 10:18 a.m. de este jueves en la trinchera de Puerto Rico, confirmó la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) en su portal.
Tras el movimiento telúrico, la agencia indicó que no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el archipiélago y las Islas Vírgenes.
El informe de la entidad sostiene que el temblor tuvo su epicentro a unos 156.06 kilómetros al norte de Manatí, a unos 158.14 kilómetros al norte de Vega Baja y a unos 159.95 kilómetros al norte de Arecibo.
La Red Sísmica, además, colocó el epicentro en la latitud 19.85 y longitud -66.56.
Aunque una publicación del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) indica que el movimiento fue de magnitud 5.0, la Red Sísmica informó en su portal que se trató de un temblor de 5.1 en la escala Ritcher.
M5.0 earthquake ~102 mi N of Puerto Rico (10:18 AM AST). 🌎— NWS San Juan (@NWSSanJuan) February 19, 2026
NO tsunami threat for PR or USVI. ✅
Sismo M5.0 ~102 millas al N de PR.
NO hay amenaza de tsunami.
Aftershocks possible / Posibles réplicas.
Feb 19, 2026. #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/ie0d4YQYXg
Por su parte, el SNM recordó a la ciudadanía que en incidentes como estos es importante mantener la calma.
Entre sus recomendaciones, la agencia meteorológica sostuvo que las personas deben:
